德州貨車人蛇慘劇：拜登「移民友善」鼓勵冒死而至？

27日傍晚6點左右，美國國土安全部（Department of Homeland Security）探員在德州美墨邊境一條主要過境道路附近的一輛貨櫃車內發現至少46具遺體，另有至少16人需被送醫院，成為美國本土史上貨車偷渡案件中最致命的一宗。總統拜登（Joe Biden）上任後致力推翻前任特朗普的反移民政策，對入境者放寬假釋措施，一年半以來美墨邊境情況如「半掩雞籠」，更多人試圖冒險闖關。



此次案件中的貨櫃車位於德州聖安東尼奧（San Antonio）境內，距美墨邊境約250公里。長期以來，德州南部一直是美國偷渡活動最密集的地區。主要來自墨西哥、洪都拉斯（Honduras）和危地馬拉（Guatemala）等中美洲國家的難民搭乘火車、巴士或汽車到達美墨邊境後，涉水步行或乘木筏跨過邊界河進入美國，或者搭乘車輛通過邊境巡邏檢查站到達最近的大城市聖安東尼奧，再從那裏分散到美國各地。

但由於貨車內惡劣的條件，偷渡者途中死於脫水、高溫、窒息等的案例時有發生。2003年5月的事件為在此之前最致命的一宗，當時100名偷渡者中共有19人於貨櫃車車廂中死亡；2017年，10名偷渡者被困在一輛停在聖安東尼奧沃爾瑪超市的貨櫃車內而死亡。

2022年6月27日，數十名疑似偷渡者被發現在一輛貨櫃車內身亡，另有多人因熱病被送往醫院，圖為三名神父聚集在現場附近。(AP)

德州州長阿博特（Greg Abbott）在今次事件發生後在Twitter上發文指責總統拜登的移民政策：「這些死亡是拜登造成的，他們是其致命開放邊界政策的結果。」

拜登上台後承諾一改特朗普時期反移民的政策，但關鍵的政策主張或是在國會遇到阻力、或是遭到法院駁回，實際上美國的移民政策並無太大改變。但皮尤研究中心（Pew Research Center）數據顯示，拜登上任首年（2021）南方邊境移民逮捕人數激增至破紀錄的166萬，而2020年的數字僅為40萬。

單月拘捕近24萬人

根據美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）的最新數據，5月份美國南部邊境的移民逮捕人數增加到有記錄以來的最高水平，共計239,416人在墨西哥邊境被逮捕，預計2022財年累計將超過200萬次拘留，繼2021年後再次創下紀錄。

2003年5月14日，18名移民的屍體在德州維多利亞市一個站旁的18輪貨櫃車內及其周圍被發現。(Getty)

除了來自中美洲的移民，越來越多偷渡者從土耳其、印度、甚至烏克蘭和俄羅斯等各國飛往墨西哥，試圖前往美國。最新的數據顯示，CBP於5月份逮捕來自印度的越境者人數躍升至2,438人，比4月份增長55%。當局還拘捕了2,310名來自土耳其的越境者，增長了51%。俄羅斯人的數量更增加了102%，達到3,394人。

美國移民委員會的政策主任Aaron Reichlin-Melnick在Twitter上寫道，他幾個月來一直擔心發生這樣的悲劇。「隨着邊境像今天這樣對來自墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多的難民嚴密關閉，人們被推到越來越危險的路線上。貨櫃車走私是其中一種方式。」

擠爆拘留所 大幅擴大假釋移民

拜登在競選總統時，抨擊特朗普政府限制移民的政策，保證制訂全面改革，讓美國重新保護庇護申請人和難民。

除了終止美墨邊境牆的工程，拜登上任首日就宣佈的全面移民改革立法（U.S. Citizenship Act of 2021，包括向約1100萬無證移民提供8年的入籍通道等政策），但法案在國會已經「壽終正寢」。另一項特朗普時代遺留下來的「第42條法案」（Title 42）則仍然生效。該法案以防疫為由，不允許難民在美國邊境逗留，意味着海關及邊境保護局有權驅逐越境者、或將他們送回墨西哥，而不給他們根據美國庇護法尋求保護的機會。

拜登任內雖試圖取消該政策，但屢次遭到法院駁回，唯獨對沒有監護人陪同的未成年人和有兒童的家庭予以豁免。拜登政府又表示，承諾在未來兩年內重新安置來自美洲的 20,000 名難民，並為包括墨西哥、哥倫比亞和哥斯達黎加在內的收容難民和移民的國家提供 3.14 億美元的援助。

5月20日，移民準備在德州登上邊境巡邏巴士。（Getty）

此外，表面上拜登政府大大增加移民配額，從特朗普時期的15,000提高到62,500，今年又增加至125,000，但實際收容進度持續滯後，白宮也承認「這個目標難以實現」。

政府本来預計「第42條法案」失效後（原定於上月23日失效）將有大批移民試圖過境，近幾個月開始為此做準備。為緩解邊境拘留所過度擠擁的問題，政府通過「人道主義假釋」政策允許非法移民在美國境內暫時逗留，並獲得一年的期限申請庇護。法庭記錄顯示，從8月到5月，美國邊境巡邏隊假釋了超過20萬名從墨西哥過境的非法移民，包括5月的51,132人，數目明顯增加。

然而，面對蜂擁而至的非法移民，拜登根本無計可施。據《美國之音》報道，2020年3月20至2021年底，數十萬在美國申請庇護的移民被遣返回自己的國家。而拜登的友善姿態，加上全球戰亂及經濟形勢惡劣，恐怕只有更多難民試圖越境進入美國。