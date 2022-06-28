德州非法移民｜明知死路仍要冒險　為何還有人選擇貨車偷渡美國？

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）發現一輪貨車載有大量非法移民，最少46人死亡，成為美國歷來最嚴重的偷運人蛇死亡事件。利用貨車偷運人蛇致死案件時有發生，但為何還是有人鋌而走險，又為何會如此致命？



對上一次美國境內發生最致命的貨車人蛇死亡事故，要追溯至2003年。當時一架在德州南部的一輛卡車中，發現有19名非法移民死亡，包括一名7歲男童。而在2021年，一輛懷疑準備前往美國，運載200人的貨車，在墨西哥運送途中發生車禍，造成55人死亡。這雖未被列入美國境內事故中，但同為非法入境者冒死前往美國的悲劇之一。

圖為6月27日，美國德州發現運載人蛇貨車現場附近，民眾正在圍觀。人蛇中最少46人死亡，為美國境內同類事件中最嚴重。（AP）

為何利用貨車偷運？

貨車偷運其實是偷渡過程的最後環節，偷渡者在此前已從墨西哥某個地方，或洪都拉斯及危地馬拉等千多公里前開始。他們會乘坐其他交通工具，前往美墨邊境附近，才嘗試搭乘貨車偷渡前往美國。

以2003年的案件為例，非法移民的接送地點是位於德州的哈靈根附近，距離美墨道境約30公里。偷運計劃是駕駛貨車通過檢查站後，前往德州薩里塔附近的 77號高速公路，在通過十字路口後，移民會被轉移至開往候斯敦的貨車上。

大部分的非法移民，都希望前往大城市，在那裏尋找工作，或是尋找家人。一些貨車司機經常往返邊境兩地，因而獲得過關時的一定寬容。部分人為賺取外快，決定鋌而走險，在回程時運載人蛇入境。如在2003年的案件中，涉事的貨車司機，才剛把一批奶製品運往邊境。

為何貨車偷運如此致命

偷運人蛇的貨車司機，為求賺取更高利潤，會強行接載更多的人。但在密閉的貨車空間中，往往容易因氧氣不足，高溫及其他原因造成傷亡。在2003年的事件中，運載人蛇的貨車只適合運載冷凍貨品，車內能製冷至攝氏1.6度。

圖為2021年5月，美墨邊境圍牆下，一些等待機會進入美國境內的人。（AP）

為避免凍死人蛇司機沒有開啟冷凍裝置，但忘記冷藏貨車密封性很高，車內氧氣很容易消耗殆盡，導致人們窒息而死。

在這一次的大量死亡事故中，相信是因高溫所致。美國近日受炎熱天氣影響，德州當地溫度高達39.4度，密閉的車廂內溫度只會更高。持續逗留如此高溫環境會中暑，脫水並死亡。