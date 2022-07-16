Celsius虛幣貸款平台破產風暴　港苦主：「貪高息出事」

全球最大加密貨幣平台之一Celsius繼早前陷入「擠提」危機後，上月宣布凍結用戶提款、兌幣和轉賬後，14日終向紐約法庭申請破產保護。Celsius在全球用戶多達數以百萬，存款資產上百億美元，有香港用戶坦言自己當日「貪高息」開戶，不及轉走所有加密貨幣存款已出事。



自Celsius今年遭遇擠提後，上月凍結用戶提款，至今亦無法向用戶歸返資金，截至今年5月17日，該平台所握有的用戶資產達118億美元，但手上現金只有1.7億美元。根據Celsius提供的新聞稿，其及其子公司於周四（14日）循美國《破產法》第11章向紐約南區美國破產法院提交自願重組申請。其提交的申請將是「穩定其業務的機會」，並進行「為所有利益相關者實現價值最大化」的重組。

然而，據Celsius提供的資產負債表，財務赤字接近12億美元，其述明原因是「糟糕」的投資及其他「意外」損失。於2017年共同創辧Celsius的行政總裁馬辛斯基（Alex Mashinsky）周四向法庭提交61頁的破產申請文件，顯示公司資產僅為43億美元，負債為55億美元而當中絕大多數屬於平台的用戶，佔47億美元，客戶將成為債權人。據悉，Celsius有逾10萬的債權人。馬辛斯基在文中寫道：「平台的數字資產增長速度，超過了公司準備部署的速度。因此，事後看來，公司做了某些糟糕的資產部署決策。」

圖為Celsius創辦人Alex Mashinsky（右）在2022年5月初出席公開活動時的照片（FB@Celsius）

其中之一是2021 年，Celsius試圖收回其向一個未命名的私人借貸平台借款的抵押品未果，5.1億美元的損失。此外，Celsius有涉及1億美元的虧蝕是來自向另一穩定幣發行商Tether貸款的抵押品。馬辛斯基又指，Celsius有約10億美元的資金因投放到比特幣（Bitcoin）挖礦項目及尚未啟動的以太坊網絡版本而未能周轉。

這家以新澤西為基地的虛幣平台是近年最受歡迎的加密貨幣投資平台，以超高利率吸引用戶存入加密貨幣，給存款戶的利率最高可達18厘。

像Celsius這類貸款方吸收客戶存款並以更高的利率借出資金，從而從差價中獲利。為了吸引投資者，Celsius提供高利率並聲稱其風險很小，而且有大量網絡KOL宣揚其高息優惠。但是，基於加密貨幣今年價格大幅下挫，加上機構投資者對貸款的需求減弱，Celsius近數月承擔的金融風險越來越大。

Celsius虛幣貸款平台以高息吸引客用存入加密貨幣，再以款項放貸。（Celsius網頁）

擔心不知存到哪裏才安全

Celsius在本港亦有不少用戶，同樣受到賬戶凍結影響。受影響Celsius用戶陳小姐向《香港01》透露，在Luna幣5月暴跌事件後，她開始在網上聽聞一些幣圈KOL表示擔心Celsius財政不穩，因此已即時把自己Celsius賬戶中佔大部分的比特幣轉到其他平台，但仍有價值約數千港元的USDC來不及提取，帳戶上月已被凍結。

「最初的時候是貪得意，同埋看見利息高，所以一試。」陳小姐是去年年中開設Celsius帳戶，主要存入比特幣，期間定時會受到平台的派息通知，到現時仍然收到，但相信只是「帳面上」，難以估計能否取回資金。

陳小姐認為，作為較大型平台的Celsius都倒下，較小型的加密貨幣似乎更信不過。她又稱，自己本來也有在本地的加密貨幣平台開設帳戶及存款，但因擔心「不穩陣」亦已轉走資金。「現在最大問題是到底要把錢（加密貨幣）存到哪裏才安全？」

加密貨幣市場一眾主要玩家目前所遭遇的困境也凸顯出加密貨幣投資者缺乏法律和金融保護。如果是受監管的銀行和經紀公司倒閉，當局會有相應的保護機制啟動，但對加密貨幣用戶並不適用。

今年以來，以比特幣為首的加密貨幣價值大跌。（AP）

引發漣漪效應？

《華爾街日報》報道，今年加密貨幣價值下滑，在相互借貸因而盤根錯節的加密貨幣公司當中引發漣漪效應。虛幣貸款公司Voyager Digital Ltd.上周也申請了破產保護；加密貨幣對沖基金Three Arrows Capital Ltd.已被下令清算；另一家虛幣貸款平台BlockFi同樣陷入財困，近日同意由加密貨幣交易所FTX以最高2.4億美元收購，遠低於先前的40億美元估值。

不同於銀行存款，這類虛幣貸款平台的用戶在美國也不受聯邦存款保險這類的法律保護。當Celsius上月宣布凍結用戶款項時，美國多個州份的證券委員會更展開調查，但隨着Celsius如今申請破產保護，州監管機構的執法行動可能因而中止。

遠在香港的用戶，可謂更加求助無門。

「現在什麼做不了。只怪自己死蠢不及早把錢轉走。」陳小姐坦言無任何途徑追回款項，又指出，現在幣圈已現信心危機，一旦網上傳出某個平台不穩，就可能會觸發擠提，最先行動的用戶固然能全身而退，但之後的恐怕損失慘重。