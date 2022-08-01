從一隻破舊的熊啤啤SAM看全球飢餓危機

撰文：外部來稿
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不少香港小朋友家中總都有一隻熊啤啤，福爾摩斯打扮的、型仔打扮的，總之都是穿戴得體的，令大人小朋友都愛不惜手。可是他們的遠房親戚SAM是一隻與別不同的熊啤啤，牠沒有華麗的衣衫，殘缺不堪，手臂和和身體的棉花剩下不多，甚至眼珠也掉了。可憐的SAM，牠的全名是「Severe、Acute、Malnutrition」 – 嚴重.營養.不良。
嚴重營養不良是無聲而致命的兒童殺手，它正威脅全球1360萬名5歲以下兒童的生命。它正代表著世界各地正處於飢餓地方的小朋友的現況。
圖、文：救助兒童會

衝突、氣候變化、新冠肺炎及因烏克蘭戰爭令食物價格上漲，引致數十年來最嚴重的全球糧食危機。埃塞俄比亞、索馬利、南蘇丹、剛果民主共和國、尼日利亞、阿富汗、也門及海地的兒童首當其衝，正承受飢餓危機。

1,700萬兒童處於無食物、無水、無時間再等的境地

究竟情況有多嚴重? 1,700萬的兒童正處於無食物、無水、無時間等待的境地。嚴重營養不良會導致視力模糊、呼吸困難、頭腦不清晰、思考緩慢、肌肉縮減或消失，在缺乏營養下，重要的器官更會腫脹並開始衰竭。

非洲之角(即索馬里、埃塞俄比亞、蘇丹等地)每48秒就有一人因飢餓瀕死! 索馬里面對40年來最嚴重的旱災，兒童嚴重營養不良飈升300%，150萬名5歲以下的兒童飽受影響，超過386,400名兒童徘徊於生死邊緣，正等待即時救援。

飢荒4年子女死了牲畜死了 一家老幼都捱餓

30歲的Casho居於索馬里，育有8名子女，其中兩人因營養不良死於麻疹，她家中農場的牲畜也因旱災死去。因此，她一家決定離開自己的農場，帶着6名子女坐驢車離開，後來連僅有的驢仔都死掉，她們只好徒步走了兩日兩夜到拜多亞（Baidoa），尋找食物、食水及治療。她9個月大的女兒Fawzia 在拜多亞外圍救助兒童會的健康中心接受營養不良的治療。而 Fawzia的孖生弟弟及2歲的兄長，則棲身於拜多亞外圍的流離失所者營地中。

Casho正餵女兒Fawzia 吃專為嚴重營養不良兒童而設的高營養花生醬。（救助兒童會提供）

Casho說: 「我們以往以飼養牲畜和種植農作物為生，但農作物死了，牲畜也死了。我們經歷4年的飢荒，孩子病了，我也病了，一家無論老幼都要捱餓。」

索馬里大部份人都面對嚴重旱災、流離失所及貧窮，數以十萬計的人都好像Casho被迫離開家園，往外尋找食物、食水及醫療。但即使棲身於流離失所者的營地，她們每日依然要面對飢餓這事實。

救助兒童會提供即時全方位人道救援

索馬里45%人口正面臨災難性的飢荒，拜多亞是超過20%兒童嚴重營養不良的家鄉。救助兒童會在索馬里為受旱災影響的社區提供即時的人道救援，包括緊急食水供應、治療營養不良的兒童、支援教育，避免兒童因旱災失去學習機會，並為受災影響的兒童提供現金援助及日常生活的支援。救助兒童會更於拜多亞外圍為流離失所的人設立健康中心，提供初步健康保健包括營養不良的治療、麻疹疫苗注射及懷孕婦女及初為人母的保健。

救助兒童會發放高營養花生醬給嚴重營養不良的兒童。（救助兒童會提供）

小知識: 治療嚴重營養不良很簡單

幫助營養不良的兒童不需要所費不菲的研究或疫苗；對大部份的兒童，進食特別配方的牛奶和高營養的花生醬就可以。救助兒童會提供的配方牛奶特別為治療初期嚴重營養不良而設，含豐富碳水化合物，提升能量，兒童身體能回復正常運作。

而每包500卡路里的花生醬是治療性的即食營養食品，含蛋白質、礦物質及維他命，不需烹煮，也不用冷藏進食後只需數小時，兒童就能開始回復體力。數日後，就能長回肌肉，視力也會逐漸恢復，皮膚和毛髮漸漸回復健康。內臟如腎臟、肝臟、胰臟會開始回復功能，免疫系統續漸變強，足以抵抗疾病和感染。透過簡單的即食營養食品，就能助兒童再次展現笑容，重拾童真與朝氣。

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