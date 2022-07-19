烏克蘭農民剖白：農作物難出口，只能以極低價格出售

烏克蘭是全球穀物和葵花籽油的主要出口國之一，惟烏克蘭黑海港口被封鎖，不少穀物囤積於烏克蘭，影響全球糧食供應，尤其是位於北非及中東等依靠糧食進口的國家。世界宣明會糧食安全及生計總監Paul Kinuthia與團隊身處烏克蘭，了解當地農民及農業受影響的情況。有農民表示，倘若他們持續不能正常出口農作物，勢將加劇全球糧食危機。

圖、文：世界宣明會



烏克蘭農民Lily的農場約有3,000公頃耕地，自言在烏克蘭屬中等規模，每年出產小麥、大麥、大豆及葵花籽等農作物。不少穀物售予食物製造廠加工，製成麵粉及葵花籽油等，以供出口或內銷，也有穀物透過經銷商出口到海外市場，包括亞洲及非洲國家。

每年2至3月，Lily售出上年的農作物收成，採購耕種需用的柴油和肥料等，開始播種，為新一年的耕種及收成做好準備。然而，目前當地農民面對巨大的困難，以往與Lily合作的製造廠及經銷商主要來自烏克蘭東部及東南部，現已失去聯絡，無法如往年般合作。

我們無法售出穀物、對外出口，而在烏克蘭境內，穀物只能以非常低的價格售出。另一方面，柴油及肥料的價格颷升，意味農民將面對虧蝕，我們的生計大受影響，只能掙扎求存，也欠缺資金投放於耕種新一批農作物，可以預期明年的收成將大減。 烏克蘭農民Lily

Lily說，目前農民對前景感到迷茫及憂慮，不知如何繼續維持耕作，他們希望可以盡快恢復出口農作物，把堆積在糧倉的農作物售出。

「我們的農作物直接或間接供應給歐洲以至全球多國，若無法正常出口，不止我們受影響，全球也會面對糧食短缺的問題。」Lily期望烏克蘭及鄰近多國的政府盡快解決農作物出口困難的局面，她說：「耕種是循環不斷的過程：播種、灌溉、施肥及收成，不能停下來。若我們找不到出路，不止對農民有災難性影響，也為全球帶來深遠的影響。烏克蘭農民及農地的前景，與全球的前景息息相關。」

根據聯合國世界糧食計劃署的最新報告，估計2022年全球有20個國家面臨嚴峻的糧食危機，尤其是4個中東及非洲的國家，包括阿富汗、剛果民主共和國、南蘇丹及索馬里。宣明會自去年起展開全球飢餓救援行動，為近1,200萬人提供援助，包括與世界糧食計劃署合作派發糧食，以及為脆弱的兒童及家庭提供營養食物、清潔食水及生計援助等。

世界宣明會糧食安全及生計總監Paul Kinuthia與團隊身處鄰近羅馬尼亞邊境的烏克蘭城市切爾諾夫策，協助在境內流離失所的孩子和家庭，向他們提供援助，包括派發糧食及衛生用品等。與此同時，宣明會團隊了解當地農民的情況，例如Lily面對的處境及她的憂慮，並關注農業活動如何受影響。

Paul Kinuthia指出，烏克蘭農民現時面對的最大困難是未能如常對外出口農作物。以往農作物主要經黑海港口運往其他國家，隨着黑海港口被封鎖，不少穀物因而囤積於烏克蘭。另一方面，部分烏克蘭農場的設施受破壞，也有不少工人離開農場，加入軍隊，對烏克蘭的農業造成打擊。

「烏克蘭一向出口大量穀物到北非及中東的國家，隨着出口受阻，目前這些國家的糧食價格急升。過往不少烏克蘭出產的小麥會供應給世界糧食計劃署，現已無法再供應。」他續指，以往全球葵花籽油出口主要來自烏克蘭，目前供應大減，「這一切均令全球糧食危機更嚴重，影響全球多國」。