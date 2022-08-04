台海軍演│航運繞道、延誤　「圍台」嚴重衝擊全球供應鏈？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台的影響已產生漣漪效應，不僅因為中國政府已因此而試射遠程飛彈，解放軍並在今日（4日）起展開大規模實彈射擊。此行引發台海關係緊張，變相打擊全球供應鏈，導致繞道、能源運輸延遲等情況。假如台海危機難以短時間內緩和，恐怕將會對全球供應鏈造成更嚴重的衝擊。



自新冠疫情以來，全球供應鏈經已多番受阻，單計今年已先後因俄烏戰事、中國抗疫封控措施而備受影響。如今，即使是台海短時間的受阻，也必大大衝擊着環球供應鏈。

據彭博社（Bloomberg）指出，有燃料供應商正將部分駛往北亞地區運送液化天然氣（LNG）船隻，改變航道或減慢經過該軍演區的船速，恐在本周延誤供應到東北亞地區，首當其衝受影響的是台灣和日本。由於相關液化天然氣本已緊張，短缺情況或會進一步惡化。亞洲的液化天然氣（LNG）價格正在上漲。目前的現貨（即時合約）價格漲至往年夏季的近10倍。

不僅如此，事實上台灣海峽是船舶從中國內地、日本、韓國和台灣等地駛往西方的主要航道，貨物源源不斷地從亞洲製造業中心運往歐洲、美國以至全球其他港口。據最新的數據顯示，在今年頭7月，全球5,400艘貨櫃船中約有48%行經台灣海峽，包括服裝、家電、手機和半導體等貨物源源不斷運往全球各地。若單計頭10%最大噸位的船舶，途徑台灣海峽的船隻更達88%。

有船公司指出，部份貨船經已避走台灣海峽。(Getty)

因應台海危機升溫，不少國際海運公司正緊急商討，如何避開受影響、全球最繁忙水道之一的台灣海峽，改用較安全且經濟實惠的運送路線。有船公司指出，日前台灣海峽交通還算正常，惟中國已警告軍演期間船隻和飛機不要進入這些軍演地區，故不少船隻或會改由台灣東邊海域通行，避走台灣海峽，有機會造成約三天的物流延誤。一般來說，物流航運業每年這個時候也經常在該區遇到颱風，類似的供應延誤並不罕見。

全球聚焦台灣芯片供應

中國連日的軍演，範圍包括7大海域，幾乎將台灣「全方位」包圍，台灣交通部門提醒北部、南部及東部7大港口改走替代航線；至於空運部分，當局表示將影響來往台北的18條國際航線，已和日本、菲律賓借道，約900架民航機必須繞道。例如，如飛往北美、東北亞等班機，可改走替代航路接往日本福岡地區，而飛往菲律賓、澳洲、新西蘭等班機，則可改走替代航路接往菲律賓馬尼地區。

中國連日軍演的範圍包括7大海域，幾乎將台灣「全方位」包圍，圖為解放軍東風-16中程彈道導彈。(環球時報《樞密院十號》)

海運方面，由於沒有固定航線，故船隻只要避開演習區域理論上不受任何影響。但基於安全考慮，台灣當局已呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域及周邊水域，改以替代航線方式進出台灣各地港口，以維船舶航行安全。

目前，外界普遍對軍演有可能影響台灣芯片供應的情況尤為關注。鑑於新冠疫情引發的晶片荒延續逾兩年，有加俄烏戰爭打擊芯片供應鏈，持續造成重要原料供應緊張。半導體的應用層面廣泛，從行動裝置、電腦、汽車，再到家電產品，因此芯片缺貨的影響深遠。

佩洛西在台灣短短19小時期間亦會見了台積電董事長劉德音，也突顯了半導體對美國國家安全的重要性，以及該公司在製造最先進芯片方面發揮的不可或缺的作用。台積電是芯片代工廠，佔全球代工市場的54%，為蘋果和英偉達等科技巨頭製造半導體。若以整個台灣來看，就佔全球晶圓代工市場的約三分二，可見其在世界半導體市場的重要性。

佩洛西在台期間曾會面台積電董事長劉德音，圖為上月底美國國會通過晶片法案。(Getty)

有國際輿論擔心，佩洛西此行或加速中國統一台灣的實現，或會嚴重影響全球芯片市場的權力結構，長遠恐有機會波及世界其他地區的尖端芯片供應，這次台海危機亦可能加速台灣芯業製造商向海外轉移生產線，以分散風險。

將視乎軍演是否「三天限定」？

如今，國際社會高度關注佩洛西此行會否進一步引發台海危機。解放軍的「圍島」軍演雖預定在7日結束，但有傳會延長，航運業界正密切關注相關的潛在後續發展，南京璟恒投資管理（Nanjing Jing Heng Investment Management）基金經理Huang Huiming表示：

我們或會擔心演習是否會變得更頻密和持久，以致影響供應鏈，但暫時未有跡象表明會發生這種情況。

經歷近期的俄烏戰事，國際航運業界早已汲取教訓，清楚知道地區衝突有機會波及全球，影響大宗商品市場並推高價格。考慮到駛經台灣海峽的船舶數量，即使是略微受阻，也可能對的聖誕旺季期間運送到歐美的航運產生影響。

Meia Nouwens認為，北京仍在努力避免公開衝突。(twitter)

國際戰略研究所智庫解放軍問題專家Meia Nouwens表認為，軍演不表示武統將會來臨，並認為北京正努力避免公開衝突，惟她補充：「最大的未知數是解放軍將繼續施壓多久。我認為這不會僅持續一兩天，以往這些針對台灣的回應時間持續更長。」

然而，有軍事專家指出，北京決定在佩洛西離開後安排軍演，經已降低了與美軍發生衝突的風險，惟他們也警告，現時風險仍然存在。

外界憂慮軍演是否會常態化，恐會對全球供應鏈構成重大影響。(Getty)

有意見認為中國還有經濟和金融武器可使用，例如中國可能會使美國公司更難進入其市場，包括暫停允許波音公司恢復其737 Max 飛機的銷售。另一方面，中國也可能以「圍島」方式，對台灣實施封鎖，打擊其出入口以脅迫台北方面「投降」。凱投宏觀首席亞洲分析師Mark Williams認為，這樣的話將很快削弱台灣的工業發展，並造成「巨大的全球經濟混亂」。

不過說到底，這一切將很大程度視乎軍演是否真的如期結束，還有類似的軍演日後又會否更頻密地進行。