古特雷斯：俄糧須進入市場　否則2023年爆發糧食危機

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）8月20日表示，烏克蘭和俄羅斯出口更多糧食和化肥，對進一步穩定大宗商品市場和降低物價至關重要。



新華社報道，古特雷斯結束在烏克蘭的視察後，20日轉抵土耳其最大城市伊斯坦布爾（Istanbul），並到黑海糧食外運聯合協調中心（Joint Coordination Center）視察。他指出，之前達成的農產品外運協議包括讓俄羅斯的糧食和化肥免於制裁，因此應當確保這些產品在進入全球市場時不受阻礙。

他指出，如果今年沒有化肥，2023年就可能發生糧食不足的狀況，因此從烏俄獲得更多糧食和化肥，對進一步穩定商品市場和降低消費價格非常重要。

他又指，俄羅斯的化肥和農產品必須能夠「暢通無阻」地進入世界市場，否則最快可能在2023年出現全球糧食危機。

同場的土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）亦認為，在各方共同努力下，全球糧食價格會進一步下降，紓緩影響全世界的糧食危機。

俄烏兩國在7月22日在伊斯坦布爾分別與土耳其和聯合國簽署協議，解決黑海港口農產品外運問題。協議內容包括在伊斯坦布爾建立聯合協調中心，確保糧食運輸安全，雙方同意運送農產品的船隻不受攻擊等。