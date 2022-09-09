英女王逝世｜貨幣、國歌到郵筒：英國人日常中的「女王」如何退場

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，查理斯即時登基成為新英王。然而，無論是街邊酒吧的招牌、餐廳的名字、貨幣上的頭像，在位七十載的伊利沙伯女王早已融入了英國人的日常生活中，她的離世對於英國國民而言意味着怎樣的改變？



旗幟、郵筒

全國上下的警察局和消防站外懸掛着的旗幟、海軍艦艇和軍團的旗幟上，通通都印有女王的標誌，前者是一個八角星型的皇家徽章，中間印有女王的徽號EIIR（即Elizabeth II Regina），八角星的上方則是女王的加冕用皇冠——聖愛德華皇冠。

後者同樣使用繡有金色EIIR徽號的女王軍旗，作為自古以來標誌各個軍隊獨特精神、榮譽的傳統的沿襲，象徵着為責任獻身的精神。在消防站外飄揚的旗幟同樣印有代表女王的首字母。這些成千上萬的旗幟會在女王逝世、查理斯正式登基後逐漸被新的徽號、國王的專屬王冠和軍旗所替換。

英國倫敦一個郵筒上顯示着女王徽號。(Getty Images)

除了旗幟以外，英國標誌性的紅色郵筒、警察制服和頭盔、王室和國家文件等印有這些徽章的設施和物件也會改變，當中少數可能會繼續留存。伊利沙伯女王在位期間，英國大街上也仍有維多利亞時期（VR）、愛德華七世時期（EVIIR）等不同君主治下的郵筒。

新銀紙

印有君主肖像的貨幣也面臨更新換代。

目前有45億張紙幣在流通中，總價值達800億英鎊。據英國《衛報》，如果要用帶有新君主頭像的紙幣全面取代現在流通中的貨幣可能要至少兩年。目前最新版的50英鎊紙幣剛剛發行時，英倫銀行共用了16個來回收和替換舊版紙幣。也有英國貨幣專家表示，伊利沙伯女王的紙幣將和新的貨幣共同流通數十年。

1660年以後，貨幣上的君主頭像開始以與前任相反的方向呈現，形成不斷交替的傳統。由於伊利沙伯女王面向右邊，新的紙幣中查理斯國王將面朝左邊。

此外，在伊利沙伯女王漫長的統治期間，她還有五幅不同的肖像被用在硬幣上。從歷史上先例來看，由於英倫銀行不會回收硬幣，相比紙幣更新換代會滯後得多，民眾的錢包里亦常常會放有不同君主版本的硬幣。

2013年英倫銀行推出新的塑料銀紙樣本。(Getty Images)

國歌：《天佑國王》

女王逝世後，圍在白金漢宮外哀悼的民眾齊唱英國國歌《天佑女王》（God Save the Queen），但很快這首歌很快便變成God Save the King，歌詞也將改變。

根據英國王室官方網站，目前的國歌是在1745年查理三世（Charles Edward Stuart）在蘇格蘭戰勝國王喬治二世的軍隊之後，在國家上下一股愛國熱潮中得到盛傳，其最早期的版本是：「上帝保佑我們偉大的喬治國王，我們高貴的國王萬歲，上帝保佑國王。」

新的國歌中，歌詞將從「上帝保佑我們仁慈的女王」改為「上帝保佑我們仁慈的國王」、「願他萬壽無疆！天佑國王，常勝利，沐榮光；孚民望，心歡暢；」

英國君王的王冠，動輒重數十磅，英女王一戴便70年又215日，成為在任最久的英國君主。隨着她離世，「天佑女王」的呼號再次變成「天佑國王」。（Getty Images）

「向國王及其繼任者效忠」

英國法律規定，議會議員們必須向王室宣誓效忠，才能出席議會、在辯論中發言、投票和領取工資。1952年以來宣誓內容都是：我...（議員姓名）向萬能的上帝發誓，我將依法對伊利沙伯女王陛下、她的子嗣和繼任者忠心耿耿地效忠。請上帝幫助我。」

此外，加入英國國籍新英國公民也需要宣誓，「真正效忠於伊利沙伯女王二世陛下、她的子嗣和繼任者」。未來英國內政部可能會就此做出修正。

與此類似，英國童軍的成員們、軍隊的新成員以後也要改口，「向國王盡責」、「忠於並真正效忠於查理斯陛下、他的子嗣和繼任者」。

國王律師

擁有15年以上執業經驗的律師，將更名為國王律師（King’s Counsel）而不再是女王律師（Queen’s Counsel，QC，中文統一譯作御用大律師），其他使用女王的法律頭銜亦將改為國王。