英女王在最愛的巴爾莫勒爾堡逝世 她生前為何這麼喜歡蘇格蘭？
撰文：聯合新聞網
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯「英國女王伊麗莎白二世」）8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，享耆壽96歲，不少人好奇，為什麼女王會住在蘇格蘭？又為什麼這麼喜歡蘇格蘭？
BBC報導，英女王的母親是第14代斯特拉斯莫爾伯爵（Earl of Strathmore）的小女兒，來自蘇格蘭家庭，住在安格斯（Angus）的祖宅格拉姆斯城堡（Glamis Castle），而王室的巴摩拉城堡是女王少數可以放鬆並做自己事情的地方之一。
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英女王生於1926年4月，當時身為公主的她，似乎不太可能坐上王位，但隨著祖父喬治五世的過世和伯伯愛德華八世的退位，其父親喬治六世在女王10歲時成為國王，女王也因此成為直系繼位人選。
女王小時候在蘇格蘭生活很長一段時間，經常在巴摩拉與父母待在一起，或是在格拉姆斯與外公外婆在一起。
1952年女王登基後，依舊保持了王室在巴摩拉城堡度假的傳統，於2019年去世的前王室審計長羅斯（Malcolm Ross）表示，「那是屬於家庭的時間。天氣並不完美，但是環境、是地方、是氣氛、是感覺。是廣闊的空間，沒有干擾、沒有飛機、沒有噪音、沒有交通，只有可愛的莊園，她可以在任何地方自在漫遊，可以放鬆，和狗狗一起，做她認為一般人會做的事。」
女王每年都會在巴摩拉城堡度避暑、度過難得的家庭假期，她總是喜歡在莊園裏散步和騎馬，或是拜訪住在當地的親友。
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