飢餓危機席捲非洲多國　烏干達女童為校餐揹妹上學

48秒，大概是搭一程𨋢、等一盞紅綠燈的時間。短短48秒，在非洲之角就有一人因 飢餓瀕臨死亡，生命危在旦夕。根據救助兒童會的資料，現時全球81個國家，共二億七千六百萬人面臨飢餓危機，當中烏干達、索馬里、埃塞俄比亞、蘇丹等非洲國家尤為嚴峻。烏干達在經歷多次嚴重旱災後，很多家庭生活艱苦拮据。烏干達女童Natalina飽受糧荒煎熬，為求生存，每日只好帶上兩個年幼的妹妹一起上學領午餐分着吃。

圖、文：救助兒童會



家中沒有食物 遇學校假期只能捱餓

因極度飢餓而引致的嚴重營養不良正威脅着無數兒童的生命。烏干達女童Natalina在飢餓危機之前，她和妹妹在家每日至少可吃到一頓飯。但現在她們無糧食，女童媽媽唯有每日撿拾柴枝變賣，換錢來購買高粱渣煮來吃，有時連高粱渣也沒有，一家人只好餓着肚子睡覺。Natalina說: 「當我很餓時，我覺得很難受。在學校，我尚可以跟妹妹分享食物，但在家完全沒有食物。」

10歲的Natalina揹着2歲的妹妹上學去。（救助兒童會）

Natalina每日上學都可以領取一碟烚豆和粟米粥作為午餐。為求年幼的妹妹能活命，女孩只好揹着妹妹上學，一小碟午餐三姐妹分着吃。遇上學校假期，她們就只好捱餓。她說:「每日我都要帶着兩個妹妹一起上學。因為媽媽要去拾柴枝，家中無人照顧妹妹。她們還未到入學年齡，我是家中唯一可以在學校領取食物的，所以我跟她們分享我的食物。」

救助兒童會支持學園耕作 為學生供應膳食

Natalina所就讀的社區學校不僅為兒童提供學習機會，亦幫助兒童渡過飢餓危機。救助兒童會在當地派發蔬菜種子給予社區學校，並協助學校興建菜園，種植茄子、甘筍、青椒等農作物。學校變賣農作物後，可以用得來的錢為學生供應膳食，確保即使學生家中無食物，每日至少都可以在學校吃到一頓飽餐。救助兒童會透過這興建菜園項目支援了5間學校，為16,000名學生提供食物，更鼓勵了小朋友上學，增加了當地兒童受教育的數目。

烏干達的東北部的卡拉莫賈地區經歷嚴重的旱災、飢餓及營養不良，超過50萬人因飢餓瀕臨死亡，約有56,600名兒童受嚴重營養不良影響，需要治療。飢餓危機亦衍生童工等問題，情況令人擔憂。救助兒童會與當地15間學前護理發展中心及40間社區學校合作，透過耕作計劃派發粟米粒、豆類及蔬菜，繼續支援學校膳食項目，保障學童可得到溫飽。

救助兒童會將受飢餓危機影響最嚴重的21個國家放在急需援助之列。（救助兒童會）

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示: 「飢餓危機在全球已響起警號，特別是在非洲之角。縱觀全球糧食危機及衝突不斷升溫，我們的『兒童緊急救助基金』一直為危難中的兒童提供最急切的支援。我們再無時間等下去，必須立即行動，幫助受影響的兒童及其家庭。」