捱餓至死或掙扎求存 非洲飢餓危機將女孩推向絕望深淵

俄烏戰爭、非洲旱災及糧食價格高漲，非洲飢餓危機悄悄來臨，威脅數以百萬計兒童的生命，死亡每分每秒步步進逼。面對持續的旱災及糧食短缺，在男女不平等傳統觀念下，女性身份更令她們面臨多重危機，她們被逼輟學、陷入童婚，甚至墜入性剝削的陷阱。捱餓至死或忍辱求存，成為女孩們最絕望的生死抉擇。

文、圖：國際培幼會



生死攸關 女孩仍被身份束縛

糧食價格高企禍延全球，面對生死攸關的關頭，「女孩」這身份仍是她們難以擺脫的枷鎖。國際培幼會今年八月發表以《真實的選擇及生命—世界飢餓危機對女孩的影響》為題的報告，提及全球飢餓人口中有高達70%是女性，而女孩在這場世界性危機當中，更容易遭受家庭暴力、童婚、童工及性剝削等威脅，在捱餓的同時，女孩身處我們難以想像的險境。

憂為換溫飽被逼出嫁 婚前割禮換來創傷

透過培幼會職員的親身探訪，我們了解更多女孩在這場糧食危機面對的真實困境。非洲地區持續旱災，農作物失收及牲畜大量死亡，這些因素不止造成一場糧食危機，更將女孩推向童婚的深淵，摧毀無數女孩的一生。在索馬里，約有230萬人口面臨嚴重缺水及食物的情況， 13歲的Faisa與家人因旱災而流離失所，暫時在索馬里的營地棲身。因為Faisa是女孩，她總是家中最後才分到食物，作為家中第二年長的孩子，在尚未發育完成的年紀，就要肩負起照顧弟妹的責任，還要每天憂慮童婚的厄運降臨。

女孩因糧食短缺而面臨輟學，她們以知識改變命運的夢想破碎。

Faisa憂心忡忡的表示，「眼見身邊不少女孩被送至城市工作或與被逼與年長男人結婚，每次我看到母親與其他男人交談，就會擔心我就是他們討論中的『交易』。」

她的擔憂並非空穴來風，面對糧食短缺的情況，女孩更容易陷入童婚，甚至因為傳統習俗，需在婚前證明女性的「貞節」，而遭受割禮的傷害。據聯合國兒童基金會資料顯示，受乾旱影響最嚴重的非洲地區的，包括索馬里、埃塞俄比亞奧羅米亞州及南方各族州，在2022年1月至4月期間，平均童婚率較去年同期增加119%；而在南方各族州地區，女性割禮的比率更增加27%。

割禮為女性帶來很大的健康風險，輕則昏倒、劇痛、流血不止，重則可以造成細菌感染，成為女性一生的心理陰影，甚至奪去她們的寶貴性命。而Faisa身處的索馬里，當地幾乎一半的女孩在 18 歲之前結婚，更是世上女性割禮最嚴重國家，普及率高達98%。面對今次危機，女孩的處境只會更絕望。

非洲持續旱災，女孩欠缺清潔的水源及衛生用品，培幼會向女孩提供衛生巾及清潔包等，讓她們擁有安心的經期。

輟學難實踐抱負 女孩對未來失去昐望

女孩在絕境之中為求生存，不惜放棄上學的夢想，身陷險境換取一餐溫飽。13歲的Hawi 在埃塞俄比亞奧羅米亞州居住，她參與國際培幼會在學校成立的學會後，認識了兒童及女孩權益，更立志成為社區內的女孩權益倡議者。在乾災來襲之前，若區內的女孩面臨輟學，Hawi會挺身而出，游說長輩讓女孩接受教育。不過，一場突如其來的災害，讓原本雄心壯志的Hawi對未來失去昐望。

「我無法再去捍衛女孩的權益，也漸漸放棄追求我的權利，因為旱災，我的未來已變得黯淡無光。現時學校已經關閉，不少女孩為求生存移居至城市尋找工作，以我所知，有部分女孩現已在酒店工作。為了生計，女孩被逼去擔當超出他們能力範圍的工作，令她們更容易面對被暴力對待及虐待等風險。」

據聯合國兒童基金會數據顯示，在埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里，受乾旱影響而面臨輟學的兒童，在三個月內急增，由110萬增至 330 萬。在索馬里，近四分之一的受訪女孩表示，曾面對性暴力、家庭暴力及童婚，部分地區高達有半數受訪女孩表示曾有上述遭遇。

培幼會向女孩及其家庭發放緊急援助金，避免女孩為解決生計而陷入童婚。

您能成為女孩絕境中的希望

在這場危機當中，女孩總是無辜受害。女孩一旦輟學、陷入童婚，甚至被逼從事性工作，就足以斷送她們的一生。

培幼會致力保障女孩受教育的權利，面對今次飢餓危機，為確保女孩不會因經濟狀況變差而失學，甚至被逼童婚，培幼會透過發放緊急援助金、糧食券、糧食包、學校午餐、提供清潔食水、生計支援等解決女孩及其家人燃眉之急，避免女孩為解決生計而步入童婚。

與此同時，為保障女孩免受割禮的傷害，培幼會與當地的社區組織合作，透過家訪及推廣教育，讓家長了解割禮對女孩的禍害，避免悲劇再次發生，並為遭受性暴力的女孩提供心理輔導，協助她們渡過難關。

捱餓的女孩當中，她們每位都有一個待完成的夢，無論是成為教師、醫生，甚至是推廣女孩權益， 她們理應有接受教育的權利，可以實踐抱負，發光發亮照耀他人。

在黑暗的絕境中，您能成為女孩的希望，請您支持我們的工作，把這消息傳給更多人，共同改變女孩的命運。