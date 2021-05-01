演唱會︱聽歌定唱K？10大最討厭事盤點　傾偈玩手機不如出返去？

開罐
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香港近日放寬防疫措施，不少歌手也開唱，近日鄭中基也在中環海濱舉行演唱會。歌手們在各種場地舉行售票演唱會，一次都能吸引大票粉絲觀賞，特別是紅館等級動輒就萬人以上，觀眾裡肯定有那種「骨灰級」的粉絲，死忠且死心踏地，也會有那種對歌手不是太熟悉、純粹欣賞，當然也有只是陪同，或者是只是來湊湊熱鬧而已的觀眾，也因此，觀眾席區的「生態」可以說是百百種。

其實在演唱會進行中，有很多行為是會干擾其他觀眾的收聽、收看的，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在網友們心目中，演唱會最討厭遇到哪些事呢？讓我們一起來看看吧！

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延伸閱讀：新冠肺炎︱疫情下如何開演唱會？老牌搖滾樂團用「太空泡泡」突圍

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月23日至2021年04月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『演唱會最討厭遇到的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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