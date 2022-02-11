台解禁福島食物｜核災11年後剩中港禁進口？一文了解兩岸三地政策

台灣日前宣布將開放福島5縣食品「有條件輸入」台灣，引發熱議。2011年福島爆發核災至今已逾10年，2月8日台灣行政院舉行的「日本食品輸入管制措施」記者會上提到，目前國際上除台灣和中國大陸外，全球都已經開放或部分開放核食進口，其中香港、澳門則採部分開放。



《香港01》整理目前兩岸三地的福島食品進口政策，帶你一文睇清關於福島食品進口的規範。



台灣公投800萬票反對核食 為何仍能開放？

2011年3月11日日本福島爆發核災，該年3月14日台灣衛生福利部疾病管制署下達禁令，所有日本政府禁止流通的食品不得進入台灣，而後3月25日台灣疾管署正式宣布，全面禁止日本福島五縣食品輸台。這道長年11年的禁令，將在2022年正式解禁。



綜合台媒報道指出，2017年11月更在公佈核災食品對健康評估時，建議以「輻射高風險食品」取代「地區限制」，當時將開放福島食物的風聲很多，但當時台灣衛福部與食藥署均未正面回應。



2018年前台北市長郝龍斌帶頭提出公投案：「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」共獲得779萬票民意支持，因此福島食品在台灣開放再度延遲2年。

如今公投時效已過，距離福島核災發生也已超過10年，從2020年8月民進黨政府突然宣布開放萊豬與30月齡以上美牛進口，核食開放議題也開始引發熱議，再度浮上檯面。



2021年5月台灣新冠肺炎爆發社區感染，日本贈台AZ疫苗，也曾被提到為核食解禁鋪路，但遭到民進黨政府否認。直到今年（2022）2月8日台灣行政院召開記者會，正式宣布福島五縣食品輸台解禁。

有部分日媒和台媒指出，開放核食與台灣申請加入由日本主導的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）有關。相關報道指出，日本前首相安倍晉三今年1月31日曾與蔡英文通電話，當時蔡英文表示將開放日本福島等5縣食品進口，安倍回應台灣已跨越參加CPTPP的障礙。

而台灣行政院在記者會上的簡報亦指出，2021年底前，針對福島五縣食品全數開放國家總計41國，其中包含所有CPTPP成員國；而歐盟國家仍維持禁止部分品項，僅剩中國大陸與台灣全面禁止輸入。



未來日本福島、茨城、栃木、群馬、千葉等5縣開放品項的所有產品進入台灣前都會逐批檢驗，檢驗標準嚴格程度超越歐盟美國，檢驗通過後，具風險的食品會附上輻射檢驗與產地雙證明，再輸入台灣，而福島五縣生產的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜、在日本禁止流通的品項仍禁止輸台。（相關閱讀：台灣放寬福島食品入口 行政院：會為食安把關 比國際標準更嚴格）

香港澳門 禁止部分品項仍禁止輸入

在福島核災發生後，本港於3月就發出《命令》，限制日本福島及其他四個縣(即千葉、群馬、茨城及栃木)的食品進口香港。在2018年後，隨著國際組織陸續開放等因素，港府對日本食品的規管亦做出改變，對來自福島的食品的進口限制維持不變。但原本禁止的來自四個縣(不包括福島)的蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉，如附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，可有條件地准予進口。

（截圖自食物安全中心）

輸入本港的日本食品，附有的輻射證明書須註明進口本港的每批日本食品是來自日本哪個個縣，並證明有關食品的輻射水平沒有超出食品法典委員會的指引限值。食物安全中心會就進口本港的日本食品進行輻射檢查，而自2011年3月16日開始，食物安全中心在每個工作天都會於網頁上更新該項食物監察的最新數字。

而澳門則是在福島核災發生後宣布暫緩處理從日本9個縣（千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、琦玉縣及東京都）進口蔬菜及水果、奶及奶製品，而水產及水產製品、家畜肉類及其製品，則考慮在附加證明文件齊備的情況下接納其進口申請。而來自福島縣則一律暫緩處理其入口檢驗檢疫申請。

福島核災後，產自福島的許多食品出口都受到限制。（GettyImages）

澳門的規定在2019年修改放寬，但來自日本福島縣所有鮮活食品或動物源性食品的進口仍不開放，目前澳門市場沒有銷售任何來自福島的水產等食品。另外，來自上述9個縣區的鮮活食品或動物源性食品，在申請進口澳門時，除須符合現行進口衛生文件要求外，亦須同時附有由日本當局發出的輻射監控聲明書及來源地證明，才可接納相關申請，並在進口時通過相關檢驗檢疫措施後才可進口。 2021年，日本政府有關人士曾在在、澳記者簡介會中指，香港連續16年是日本農林水產食品的最大輸出地，十分重視與港、澳的關係。但目前來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止進口本港，該日本政府有關人士強調，近年當地食品檢測中，沒有驗出放射性物質，而其他國家檢測同樣沒有出現超標事例，認為日本出口食品「基本上不會有風險，目的地（進口地）對食品加限制無科學根據。」會繼續要求港澳等地區撤銷相關入口限制（相關閱讀：福島核災｜港仍禁入口食品 日本政府批無科學根據促撤銷）

中國大陸全面禁止 2018年開放新潟縣大米

在兩岸三地中，中國大陸對福島核災後的日本地區食物進口最嚴格。國家質檢總局在2011年4月8日發佈公告，禁止進口福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、琦玉、東京、千葉等1都11縣的所有食品、食用農產品及飼料進口。6月，山形、山梨解禁，但剩餘1都9縣的食品仍遭到全面管制。

日本不同產地的米類，如富山米鮮味而略甜、新潟米芬芳、耐嚼而帶微鹹、秋田米則是較黏糯，即使放涼了都依然好味。（資料圖片）

2018年，中國海關總署於5月28日於宣布，起允許日本新潟大米進口，但必須符合食安等法規要求。這是繼2011年福島核事故以來中國首次放寬實施的食品進口限制，之後未再有放寬。



而2021年台灣曾有消息指出，北京可能搶先台灣全面開放日本福島食品，以爭取日方支持中國加入CPTPP。對此，國台辦則回應「有關說法純屬造謠」。