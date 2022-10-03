飢荒逼近　索馬里180萬兒童嚴重營養不良

隨著抵禦飢荒的時間開始用盡，最新數字顯示，索馬里患有嚴重營養不良的兒童急增至180萬，即超過一半5歲以下的兒童面對嚴重營養不良。當中每6名有1名兒童面臨生命威脅，較之前預測上升25%。索馬里飽受40年來最嚴重旱災，加上食物價格及當地衝突升溫，多個世界組織警告飢荒危機將一觸即發。



圖、文：救助兒童會



索馬里飢荒或在數月內發生 緊急呼籲國際社會回應

因持續長時間的糧食短缺，飢荒會引至大比例人口非正常死亡，兒童更是首當其衝。在2011年，索馬里的飢荒已奪去26萬條生命，半數是兒童。聯合國警告，按目前情況推測，索馬里部分地區將在幾個月內出現飢荒。救助兒童會強調，最新數據顯示索馬里的家庭及兒童正面臨嚴重威脅。自2020年，旱災下當地連續4年農作物失收，300萬牲畜死亡，本地及入口食物價格飆升，災情及地區衝突引致人民流離失所，種種問題引發危及生命的緊急情況。

救助兒童會預料今年10月至12月，索馬里近670萬人，即四成人口將會因糧食短缺掙扎求存，較早前的數字上升240萬人。索馬里救助兒童會地區總監Mohamud Mohamed Hassan表示：「橫跨非洲之角的索馬里飢餓危機從未如此嚴竣。阻止災難發生的機會正在流逝，兒童已瀕臨死亡邊緣。」

27歲的Amina（化名）及她的家庭受旱災影響，在救助兒童會的運水服務幫助下，可以有乾淨食水飲用。（救助兒童會）

對抗索馬里營養不良及飢餓的救援項目並不足夠應付龐大及不斷增加的需求。」救助兒童會緊急呼籲各界伸出援手，確保索馬里各地有迫切需要的家庭，能夠即時獲得拯救生命的食物、食水及醫療支援。

救助兒童會自1951年於索馬里開展工作，現正為逾25,000個家庭提供運水車供應清潔食水，為最受嚴重影響地區近11,000個家庭提供無條件的現金備用。累計今年救助兒童會已透過現金支援項目在當地幫助24,000人，並治療超過50,000名營養不良的兒童。

從非洲飢餓危機 反思氣候公義

過去30年來，全球與氣候有關的災害上升三倍，頻密而不斷發生的旱災、水災及颶風毀滅農作物及牲畜，令居民流離失所，迫使數百萬計的人民面對嚴重飢餓。非洲之角，包括索馬里及埃塞俄比亞等地，現正經歷40年來首次連續4年降雨貧乏的雨季。極端的旱災持續，預料情況將會惡化。然而這些國家的碳排放最少，卻在氣候變化中遭受到最大傷害。救助兒童會呼籲國際社會回應問題根源，包括尋求解決全球氣候危機的持續方案，並支援受影響最嚴重的社區作好準備，以適應氣候衝擊。