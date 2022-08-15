大旱襲歐　創紀錄山火與河流乾涸　法國還面臨「這」問題

撰文：洪怡霖
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從西班牙水庫底乾裂，到多瑙河、萊茵河與波河等大河水位嚴重下降，再加上創下新紀錄的山火破壞面積，一場前所未見的旱災正困擾着近半個歐洲。歐洲接連遭遇熱浪、森林火災和歷史性的乾旱，專家稱，這都是由人為導致的氣候變化所造成。

萊茵河水位13日下午為37厘米。如果水位低於40厘米，大型重型船舶會無法通過。意大利的波河水位亦下降2米。

歐洲森林火災信息系統（European Forest Fire Information System，EFFIS）引述哥白尼大氣監測局（Copernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）12日公布的衛星數據指，歐洲酷熱夏季或尚未結束，但2022年山火破壞面積已創下新紀錄，自1月以來，迄今約659,541公頃地遭破壞。

在歐洲，除了通常發生山火的地中海沿岸國家，今年山火也摧毀包括奧地利、克羅地亞、法國、希臘、意大利、葡萄牙和西班牙在內歐盟國家的建築和森林，迫使人們逃離家園。英國也受影響。

英國

山火繼續在英國肆虐之際，一場14日下午在恩菲爾德（Enfield）發生的大火需出動約100名消防員、至少50部消防車前往滅火。英格蘭部分地區與威爾士氣溫高達35攝氏度，英國氣象局（Met Office）發布酷熱警告。

除此之外，全國已有8個地區發布乾旱警報。環境局（Environment Agency，EA）警告，英格蘭的乾旱或持續至2023年。

法國

法國今年夏季亦遭受歷史性乾旱，全國都要被迫限制用水。除山火外，法國還面臨能源危機，可用核能處於至少4年來最低水平。

根據當地法規，核電廠在高溫期間通常需要限制生產，以防其所排出的熱水進入河流、危及野生動物。但由於氣溫過高，核安全局（ASN）批准國內5間核電廠排出溫水。

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