名作上的薯蓉和番茄湯　激進環保行動的功與過

在名畫「向日葵」被潑番茄湯後，不到兩周，又有一幅陳列在德國巴爾貝里尼博物館（Museum Barberini）展出的莫內畫作遇到馬鈴薯蓉「襲擊」。隨着世界名畫、藝術品接二連三的遭殃，人們不得不問，這些環保行動是否已經太過火了？



「哪個更重要——藝術還是生命？」10月14日，21歲的環保活動分子Phoebe Plummer和同伴在英國國家美術館（The National Gallery）內拿着一個番茄湯罐頭，潑向梵高的名畫《向日葵》，隨後向着圍觀者高呼道：「它比食物更有價值嗎？比公義更重要嗎？你是更關心保護一幅畫還是更關心保護我們的地球和人類？」

同樣的情景上周日再次在德國巴爾貝里尼博物館（Museum Barberini）上演，這次番茄湯被換成了薯蓉，畫作變成莫內的《乾草堆》（Les Meules）。該畫在2019年以1.1億美元（約合8.6億港元）在拍賣中拍出；而是次遭殃的梵高《向日葵》（1888）作為美術史上最知名的作品之一，也是梵高向日葵系列中最經典一幅，估值則達7,250萬英鎊（約合6.4億港元）。

來自德國的環保分子同樣蹲坐在畫作的下方，用德語大喊：世界正處於「氣候災難中，而你卻只因為畫上的番茄湯和薯蓉感到擔憂」。

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

名畫破壞行動

兩宗事件當中的環保分子在事後分別被倫敦和德國勃蘭登堡邦（Brandenburg）的警方拘留。由於兩幅畫作均有玻璃保護，涉事的美術館和博物館向公眾確認兩幅名畫沒有遭到損壞，惟《向日葵》的畫框出現「輕微損傷」。「《向日葵》襲擊事件」中的Phoebe Plummer在自己的Instagram上表示，今次已是她作為Just Stop Oil環保團體成員第六次被捕。

近來，世界各地的環保分子通過「襲擊」藝術品來抗議政府與化石企業的行動愈演愈烈，「遇襲」的展品還包括巴黎羅浮宮藏品、達文西的《蒙娜麗莎》；意大利烏菲茲美術館館藏、波提切利的《春》（Primavera ）；以及陳列在澳洲維多利亞國家美術館內的畢加索的《朝鮮大屠殺》（Massacre in Korea）。

在這一系列抗議行動背後，大多數抗議者及所屬環保團體表示事前考慮到畫作有保護層，並非真的想要破壞作品。即便如此，這些行動還是引來了公眾的憤怒，包括支持氣候行動的民眾。

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

激進環保組織

《向日葵》襲擊事件中的兩位年輕抗議者為英國環保團體Just Stop Oil的成員，該組織今年初才成立，卻已經因為一系列阻塞交通的抗議活動而引來許多負面報道。英國廣播公司（BBC）報道指，該團體本月11日在倫敦騎士橋站（Knightsbridge）附近示威時，造成交通完全中斷，消防部門的救援行動也一度受阻。

自成立以來，團體一直在嘗試不同的抗議方式來吸引公眾關注，例如一度中斷F1一級方程式賽事，按照另一幅名畫《乾草堆》（The Hay Wain，康斯特勃作品）製作氣候末日版本、並將其蓋在原畫上......相比此次潑番茄湯，這些行動更加溫和、獲得的關注寥寥，但《向日葵》「襲擊」事件則使團體登上了全球新聞媒體的頭版。

細查這些環保團體的歷史，Just Stop Oil和 Letzte Generation （Last Generation，德國抗議者所屬組織）均是臭名昭著的激進環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在分裂以後形成的眾多環保組織之一。後者在2018年成立後，不到一年間就迅速壯大，成為全球最大規模的環保組織之一。在其鼎盛時期，組織號召其成員在倫敦、紐約、悉尼、開普敦和孟買等上街抗議，試圖讓全球60個城市陷入停滯。其創始人Roger Hallam曾因把氣候變化比作大屠殺之類的極端言論而備受批評和爭議。

2022年6月30日，在紐約市，「反抗滅絕」組織成員及其他環保倡議者進行示威，反對最高法院遏制環境保護局廣泛監管現有電廠碳排放的能力。(Getty Images)

但2019年倫敦的一次激烈的抗議活動後，組織「身敗名裂」，示威者被媒體形容為生態狂熱分子、製造血腥混亂；英國警方宣稱該示威活動擾亂了逾8萬名警察的正常工作。團體的前發言人Zion Lights近日撰文指：那次抗議活動「使我們失去了公眾的支持，並分裂了運動」。

Just Stop Oil和Letzte Generation在一定程度上延續了「反抗滅絕」的激進性質，前者的發言人Alex De Koning在《向日葵》事件後接受《衛報》採訪，表示他們意識到激進的行動會使他們失去公眾支持，但堅稱：「我們不是要在這裏交朋友，我們是要做出改變，而不幸的是，這就是改變發生的方式。」

但「反抗滅絕」的教訓和社會學研究得出的結論則不然。來自多倫多大學和史丹福大學的研究者發現，雖然更具破壞性的抗議活動能夠吸引公眾關注，但它們可能破壞運動的可信度，並疏遠潛在的支持。

儘管Just Stop Oil等組織似乎是深知作品有玻璃幕保護，施襲時「留一線」並無意真的摧毀作品，但不排除這類行為耳濡目染，突襲藝術館的情況陸續有來。若展品稍有保護不慎，的確有可能損害到人類偉大文化碩果之傳承。

listen to her explain the Van Gogh soup protest.



she’s got a point, no? pic.twitter.com/cObcWNx8aP — michael mezz (@michaelmezz) October 18, 2022

在世界不同城市，較為激進的環保分子在抗議者被過路人破口大罵、威脅甚至被上班族拖走的光景已經不再新鮮。如果較溫和的抗爭無效，更激進的行為是否更有效？

《向日葵》、《乾草堆》事件中潑番茄湯和薯蓉的畫面在網絡上瘋傳，但那些觀看數達數百萬、時長不到半分鐘的視頻中，抗議者的關鍵議程——向英國政府施壓、要求其停止發放在北海海域新的石油鑽探許可的呼籲被剪掉；年輕的抗議者也被視為缺乏藝術教育的激進分子。

在一定程度上，團體的宣傳策略奏效了，事件獲得了前所未有的關注，但了解其背後深意的民眾寥寥，誤以為名畫遭到損害的卻大有人在，如此做法除了惹起爭議外，又是否真正能促使政府、能源企業，乃至個人為阻止氣候暖化有所作為？