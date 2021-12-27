昂山素姬被批「洗白」種族清洗　羅興亞人緬甸人結仇多年有原因

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）曾是民主運動鬥士象徵性，是諾貝爾和平獎得主，亦是緬甸人民爭取自由的標誌。但面對緬甸政府對羅興亞人實行種族滅絕的暴行，昂山素姬卻選擇默不作聲，更於2019年12月11日在荷蘭海牙國際法院（ICJ）上，為緬甸政府涉嫌在2017年種族清洗羅興亞人的訴訟作出抗辯，她否認緬甸政府涉及種族清洗，並要求國際法院取消案件，以及拒絕岡比亞提出的臨時措施，重申應該給予緬甸國內的司法制度一個運作的機會。

昂山素姬被國際痛批成為「種族屠殺」的辯護者，至今年2月被緬甸軍方以選舉存在舞弊可能性為由扣押，其後被法庭裁定煽動罪以及違反自然災害管理法罪成，經政府進行部分赦免，其刑期減至2年，而她涉嫌「非法進口並持有對講機以及訊號干擾器」案件，將於12月27日宣判。

昂山素姬已成階下囚，而羅興亞人的苦難亦完結無期，追溯歷史，羅興亞人與緬甸人早有多年仇恨，歷來更是死傷無數，恩怨恐難了結。



羅興亞人和緬甸人多年前種下仇恨，歷來鬥爭造成死傷無數。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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不時講解古今中外歷史的YouTube頻道「cheap」今次以「緬甸為何痛恨羅興亞人? 佛教恐怖份子的誕生」為題，解釋羅興亞人和緬甸人多年來的仇恨，緬甸雖然是佛教國家，但其實接納其他宗教例如伊斯蘭教，當中羅興亞人的根據地若開邦古稱「阿拉干」，該處是緬甸西南部靠海地方，與孟加拉接壤，有一批信奉伊斯蘭教的穆斯林群組叫作「卡曼人」，祖先雖然來自波斯及阿富汗的僱佣兵，但被緬甸政府視為若開邦原住民，享有合法身分。

若開邦原住民身分不被接納

相反羅興亞人同樣信奉伊斯蘭教，但偏偏不被緬甸政府接納，羅興亞人聲稱大約8世紀時期有阿拉伯商人來到若開邦，羅興亞人就是該批阿拉伯商人的後裔，繼而認為自己都是若開邦原住民，甚至比卡曼人來得更早，但這個說法只有他們才相信。

英國殖民成結仇遠因

大部分緬甸人認為，羅興亞人並非緬甸人，反而是由英國殖民者帶來的孟加拉移民後裔，甚至認為羅興亞人是帝國主義者的幫兇。1826年爆發第一次英緬戰爭，英國人吞併若開邦等地方，甚至在第三次英緬戰爭中吞併整個緬甸，成為英屬印度的一部分，英國人繼而引進印度人和孟加拉人，前往人口少、土地肥沃的阿拉干，從事農業活動。由於阿拉干生活條件良好，加上是當時世界上主要稻米出口區，所以吸引多名孟加拉人19世紀初前往阿拉干打工，不過大規模移民，自然與當地居民產生矛盾，特別是孟加拉的穆斯林與當地佛教徒愈來愈仇恨對方。

祖先趕走緬甸佛教徒農民

由於孟加拉較早接受英國人的統治，所以英國人自然較為信任孟加拉人，對佛教徒的評價一般，英國人甚至將部分阿拉干土地分給孟加拉移民，但他們接收土地後沒有僱用原先佛教徒農民，反而趕走他們，繼而僱用大量孟加拉人，最終導致兩族在1838年爆發流血衝突，但由於在英國的統治下，兩族衝突沒有擴大。

日本力撐緬甸人

第二次世界大戰期間，日本打算將勢力擴張至東南亞，準備進攻印度和緬甸，日本人打着大東亞共榮圈的稱號，向住在阿拉干的緬甸人提供武器，並指會為他們趕走英國人，建立屬於緬甸人的緬甸，因而得到緬甸人的支持，到了1942年1月，日軍攻入緬甸，英國人由若開邦撤到印度，若開邦的穆斯林和佛教徒再次爆發大規模衝突。

穆斯林佛教徒互相殺害

日軍隨後攻打英屬印度，於是英國人在若開邦北部建立緩衝區，並且武裝當地穆斯林，以阻止日本人和若開邦的佛教徒的進攻，這群穆斯林叫做孟加拉V支隊（V Force），V支隊的後裔正是羅興亞人，自此作為衝突第一線的若開邦社會秩序崩潰，親英穆斯林與親日佛教徒產生嚴重對立，隨住日軍進入若開邦，佛教徒殘忍對待穆斯林，成千上萬穆斯林逃回孟加拉或若開邦北部，至於在英國的控制區中，亦有佛教徒因遭到報復而被屠殺，其他人則逃到若邦開南部。

祖先殺萬名佛教徒

到了1944年，日本攻入印度，V支隊因缺乏裝備，所以沒有太大貢獻，但當日本人在英帕爾戰役中戰敗後，開始從緬甸撤軍，V支隊在若開邦燒毀多間佛教寺院、塔樓及村莊，上萬名佛教徒被殺害，導致緬甸人怨恨V支隊。

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聖戰失敗淪為人球

1948年緬甸獨立，羅興亞人發動聖戰，當地若開人流離失所，經過數年交戰，緬甸政府火力佔優，取得最終勝利，但當地仍然發生多次衝突，羅興亞人聖戰組織想建立一個穆斯林國家，捍衛羅興亞人權力，緬甸政府則想將他們趕回孟加拉，但孟加拉自身難保，拒絕緬甸遣返，其他穆斯林國家也拒絕收留羅興亞難民，羅興亞人自此成為國際人球，在緬甸國內受盡歧視，因此受到種族滅絕式暴行對待，卻無強力勢力為他們發聲，亂局至今未解。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）