大馬「政壇不死鳥」：安華從馬哈蒂爾接班人、雞姦犯到新任首相

馬來西亞希望聯盟（簡稱希盟）主席安華（Anwar Ibrahim ）是馬來西亞立國以來最具影響力的政客之一，其政壇生涯卻彷如乘坐過山車般。他曾由政權接班人淪為雞姦罪犯身陷囹圄，之後成為長期反對派領袖，逾廿載時間曾數度有出任首相的機會，惟在最後關頭均擦身而過。昨日（24日），現年75歲的他，終於成為馬來西亞第10位首相。



馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）昨日宣布，在諮詢各州蘇丹意見之後，決定任命安華（ Anwar Ibrahim）為馬來西亞新任首相。阿都拉表示國家需要一個穩定的政府，以提振經濟環境和國家發展，人民不應背負無止境的政治動蕩，他又敦促全體國會議員「不計前嫌，重歸於好」。

本月19日，馬來西亞舉行國會大選，結果卻首度出現「懸峙國會」局面，在222席的下議院中，未有任何一個政黨或政黨聯盟成功掌握過半數的112個席次。該國自2018年的上屆大選以來，政治局勢一直動蕩不安，先後換過3位首相，當日的選舉結果也導致吉隆坡股市連日大跌。

馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉，於昨日決定任命安華為馬來西亞新任首相。(AP)

安華領導的希盟擁有最多席次82席，因此佔據優勢，並爭取到擁有73席的國民聯盟（簡稱國盟）同意合組「團結政府」。長期執政的國民陣線（簡稱國陣）今年僅拿到30席，是歷屆最差的成績。

至於以97歲高齡參選的馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），雖然成為該國選舉歷史上最高齡的候選人。但今年捱過了心臟宿疾、新冠確診的他，卻遭遇了1969年以來的首敗，在蘭卡威的五名候選人中僅名列第四，並且可能就此退出政壇。

苦盼25載終拜相

1947年8月10日，安華出生於馬來西亞檳城一個中產家庭，他在頂級學府馬來西亞大學求學期間開始為馬來人爭取權益，展現出過人的領袖才能並贏得不少名聲。大學畢業後，他創立了馬來西亞穆斯林青年運動，主張捍衛社會權利和正義。

安華與馬哈蒂爾可謂是「亦敵亦友」的關係。(AP)

1982年，時任首相馬哈蒂爾招攬安華加入政府，並培養他成為接班人。安華先後出任過文化青年及體育部長、農業部長、教育部長及財政部長，1993年更以46歲之齡兼任副首相，成為該國最年輕的副首相。

然而，在1997年亞洲金融風暴重創大馬經濟後，安華制定緊縮方案、對高官減薪及押後重大投資項目，與首相馬哈蒂爾推動的國家發展大計相牴觸，其政經改革還馬哈蒂爾的保護主義政策及執政巫統內的裙帶關係，導致兩人關係出現裂痕。翌年，馬哈蒂爾突然通過報章宣布將安華革職，安華其後因貪瀆和雞姦等罪名分別被判監6年和9年。

2004年，高等法院裁定安華雞姦控罪「缺乏證據」，安華獲釋後創辦公正黨，與華人為主的民主行動黨和伊斯蘭黨成立民主聯盟，2008年參加大選贏得國會三分二優勢。不過，安華再次面臨雞姦罪的纏擾及檢控，被迫解除黨魁職務，無緣封相，且於2015年起再次入獄。當時國際人權觀察組織曾批評：「這場審判只是為了將安華逐出政壇，這是馬國司法史上的黑暗日子。」

安華的首要任務是要團結兩極分化國家。(AP)

其後，馬哈蒂爾和安華妻子領導的希望聯盟合作組成反對派，馬哈蒂爾承諾執政後將為安華尋求特赦及兩年內將首相職位交給他，結果希望聯盟在2018年大選獲勝，結束巫統持續61年的統治後，安華獲赦出獄，翌年其雞姦罪獲銷案，但馬哈蒂爾在2020年辭職前拒讓相位，使安華繼續以反對黨領袖活躍政壇至今，直至昨日苦盼25年才終獲拜相。

得先團結兩極分化國家

民主行動黨元老林吉祥表示，自從安華在1998年被革除內閣職位時，行動黨24年來都全力支持安華，以打造更美好的馬來西亞。他指出：「儘管經歷了痛苦、磨難和犧牲，包括兩次入獄和22個月的首相任期等待，安華並沒有向逆境和壓迫低頭。」

林吉祥在今日（25日）的一份聲明中表示，大馬需要的新領袖，而安華值得所有馬來西亞人的支持，以使馬來西亞再次偉大並超越其在世界事務中的影響力。他指出新上任的安華的首要任務，是先要團結一個兩極分化和分裂的國家，而這只是剛開始。