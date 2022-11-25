安華就任馬來西亞新首相　首場記者會：歡迎其他陣營加入政府

新任馬來西亞安華（Anwar Ibrahim）表示，歡迎來自其他陣營的議員加入聯合政府，唯一條件是必須接受良治和無貪腐的基本原則。



安華星11月24日宣誓就任後，晚上9時在雙溪龍俱樂部首次以首相身份召開記者會。安華指出在競選期間，一些別有居心的人煽動種族主義情緒和言論，對選民心理造成混亂。他重申會尊重憲法，政府將繼續維護馬來人的權利和回教在聯邦憲法的地位。

圖為11月24日，安華就任馬來西亞新首相後，召開首個記者會。（AP）

安華強調，新組成的聯合政府將專注於確保國家和經濟穩定：「我們現在要把焦點放在經濟，盡一切努力恢復人民的福祉，確保貧困和邊緣族群獲得保護。」

首相人選塵埃落定提振市場信心，馬來西亞股市大漲超過3%，令吉匯率也一度飆升多達1.5%，創下近兩個星期來的新高。

安華表示，這讓他感到非常欣慰，又指出會履行競選期間所作出的承諾，不領首相薪水。

安華領導的聯合政府主要來自希望聯盟、國民陣線，以及砂拉越政黨聯盟（GPS）三個聯盟。他形容新政府將是一個「團結民族的政府」，並歡迎來自其他陣營，包括國民聯盟的議員加入：「他們加入的唯一條件是，必須接受推行良善治理、無腐敗的基本規則。」

安華用馬來語發言時強調，絕不會對貪污行為妥協，現場支持者鼓掌歡呼。

安華補充說，馬來西亞是一個有60多年歷史的國家，每一名馬來西亞人，不論民族、宗教信仰、地區，都不應該在他領導的政府下被邊緣化。

被問到新政府將如何處理與中國的關係時，安華形容中國為「舉足輕重」的重要鄰國。他表示政府會優先加強與中國在貿易、投資和文化領域的關係。但安華也強調，與世界其他地區，包括美國、歐洲、印度和亞細安的關係同樣重要。

另外，在安華出任首相後，不少民眾關心新政府是否會宣佈特別公共假期。在Twitter上，「公共假期」的標籤登上熱搜。希盟在競選期間並沒承諾會給予假期，但安華宣佈將11月28日為特別假期，全國放假一天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

