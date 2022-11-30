越南也有「張姍姍」？　核酸亂象不止於中國

中國內地近期疫情持續升溫，有內媒更報導國內多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假問題，引起公眾廣泛關注。其中，在全國註冊了35間核酸檢測機構的「核子華曦」及其背後的監事張姍姍最為矚目；連《人民日報》也發評論文章指，「核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已到了非重典不能止亂的時候。」

核酸檢測的亂象確實值得警惕，被外界視為「下一個世界工廠」的越南今年也曾爆出涉款4萬億越南盾（約12.62億港元）的相關貪腐案件，並引發該國一場「政壇大地震」。



今年6月，越南就揭露一宗大規模貪污腐敗案件，以越南原科技部長、衛生部部長為首的大批高級官員，與不法商人勾結，兩年多來藉國家生產和採購試劑盒的機會，將試劑盒以遠高於市場的價格出售予政府及各地醫院以賺取差價，然後坐地分贓，涉案賄款金額約2.66億港元。

當時，越共中央宣佈將越共中央委員、衛生部長阮青龍的衛生部長職務並開除出黨籍，並對相關違法違規行為追究多名官員的責任，包括河內市長朱玉英。後續的調查仍在進行，但越南方面因該案已導致至少25人接受調查，包括部分省級疾控中心的高級官員。

據越媒報導，此一貪腐醜聞至少有兩位部長涉案，波及政軍兩界及至少十多個省份的衛生系統官員、非法收益4萬億越南盾。昆士蘭大學越南裔研究員阮海洪（Hai Hong Nguyen）指出，這可能是自越南最高領導人、越共中央總書記阮富仲於九年前發起代號「熔爐」（Dot Lo）的反腐敗運動以來，規模最大的腐敗案件之一。

越共中央於今年6月宣佈，將越共中央委員、衛生部長阮青龍的衛生部長職務並開除出黨籍。(越南政府新聞網)

貪腐始於2020年疫情之初

自新冠疫情以來，越南政府投入了大量的人力物力來抗疫，包括培訓人員、購買醫療物資、強化管理等；而這讓一些腐敗官員和不法商人看到了可乘之機。

早於疫情初期，只有少數國家成功研發新冠測試劑，絕大部分發展中國家都要依賴世界衛生組織援助。作為較早發現疫情的國家之一，越南面臨較大檢測壓力，惟當時只有世衛援助的10,000個試劑盒，無法滿足需求。越南政府故此召開會議，決定進行試劑盒研發。同年3月，越南科技部宣布由越南軍醫大學和一間名為「Viet A Technology」的公司合作研發出試劑盒。

Viet A公司在中標後花了不足一個月就宣布成功研製了核酸試劑，並短時間內拿下了1,510億越南盾（約4,800萬港元）的核酸檢測訂單。當時，越南央媒頗為自豪地對外宣稱這是「越南速度」。

Viet A公司的核酸檢測劑迅速在越南廣泛使用。(Getty)

自此之後，越南在主要城市推動大規模核酸篩查。兩年間，Viet A的檢測試劑被廣泛應用於全國80%以上的核酸檢測。當地媒體在國家迅速控制疫情傳播及在2020年取得全球領先的GDP增長率時，多番表揚了這間公司的貢獻。Viet A不僅因此大發橫財，更獲最高領導人阮富仲授予三等勞動獎章，其創始人潘國越屢次接受媒體採訪，成為知名人物。

Viet A締造的「抗疫神話」，最終在2021年下半年破滅。當時Delta變種引發了越南新一波疫情，各主要城市都進行了大規模核酸檢測。由於可供使用的國產檢測試劑盒已有多種，加上衛生部指示各省疾控中心可在獲得授權的情況下自行招標，Viet A試劑盒的價格問題初次暴露。越媒又揭露，Viet A公司註冊資本僅僅8000萬越南盾（約2.7萬港元），員工僅十餘人，規模很小，讓外界質疑何以能拿下如此規模的政府大單。

由於Viet A公司的核酸試劑價格為逾120港元，較國際市場上同類型試劑約40多港元的售價貴，故很快便引起了當局的調查。去年12月初，越南警方已經在包括河內、胡志明市在內的16個省市展開調查。12月18日，Viet A創辦人潘國越及公司多名高層被捕。警方同日拘留了海陽省疾控中心主任范維賢，指控他在過去半年的試劑盒招標中收受潘國越270億越南盾（約850萬港元）的賄賂。

核酸檢測的亂象引起越南國內的熱切關注。(Getty)

經過仔細的調查，越南警方和越共中央紀律檢查部門發現，為了讓Viet A試劑盒能溢價45%以上出售，潘國越精心設計了一套流程。首先，Viet A公司和越南軍醫大學相關官員通過不正當方式率先通過科技部認證流程，使自己的試劑盒成為越南最早獲准投產的同類產品，又誇大生產試劑盒的設備價格和材料成本及偽造成本證明。最後，通過賄賂各省疾控中心和醫院負責人，Viet A試劑盒以虛假的參考價格獲得政府採購。

有分析認為， Viet A試劑盒腐敗大案震驚越南，不僅因為最終牽涉到多名部長，更因為其涉及多個部門、遍佈多省，形成了一條腐敗鏈；複雜的利益鏈讓反腐敗調查面臨巨大阻力。在越共中央介入前夕，曾有高級官員對媒體透露稱「此案主謀仍然潛伏，被捕的只是從業者和幫手」。此案還多少展現出，越南未來腐敗問題可能更加複雜、發生更加隱秘、更難被揭露。

阮富仲(左)多年的反腐工作經已扳倒不少腐敗官員。(Getty)

慎防不法份子發「國難財」

這宗貪腐案從軍隊到政府、醫院，從中央到地方，都有大批官員牽涉其中。大量官員系統性參與分贓，受到越南社會高度關注，同時引起國際媒體注意。阮海洪表示，此案的一大特點是官員利用國家抗疫的緊急情況謀取私利。他指出：「由於緊急狀態下難以及時得到適當的控制，腐敗往往會系統、大範圍發生，這在反腐工作中需要注意。」

平情而論，阮富仲多年的反腐工作經已扳倒不少腐敗官員。據官方的統計，截至2020年底，越南共查處經濟犯罪案件1.17萬餘宗，800多人被定罪，包括1名政治局委員和7名越共中央委員。2021年，越南在透明國際（Transparency International）的清廉指數排名中由104位上升到87位。然而今次案件爆發，顯示越南反腐道路依然漫長。

公共衛生危機帶來的不僅是疾病本身的焦慮，疫情期間，由於時間緊迫，一些政府可能未對供應商背景進行調查就採取非常規手段進行採購，而且核酸檢測劑等防疫抗疫物品涉款龐大，也容易滋生腐敗。除越南外，南非反腐敗機構特別調查科也已在調查疫情期間個人防護器材採購腐敗合同，總金額已經達到80億蘭特（約36.84億港元），涉及700多家公司。

內地政府也應嚴查核酸檢測等防疫抗疫環節，慎防不法之徒借機發國難財。(Getty)

經歷了近三年疫情的中國，全國各級財政疫情防控資金支出相信也絕對不會少，單計2020年頭11個月，相關的款項已逾4000億元人民幣，審查的工作也應當更為嚴謹。今年6月，國家衛健委、國家藥監局等相繼發文，提出加強新冠核酸檢測監管。針對醫療機構新冠檢測價格的檢查時間會向前追溯到2020年1月1日。

鑑於近日多間核酸檢測機構涉及頻繁造假問題，當局應加強審查上述違法違規情況，以挽回公眾對核酸檢測的信心，並防止有不法企業藉核酸檢測等防疫抗疫手段來發國難財，尤其是預期核酸檢測在未來一段時間仍將持續。