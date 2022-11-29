《人民日報》：核酸亂象不止　疫情永無寧日　非重典不能止亂

近日有內地傳媒報道，多間核酸檢測機構涉及頻繁造假，引發巨大關注。官媒《人民日報》健康用戶端今日（29日）發表首席評論員趙廣泉文章〈核酸亂象不止，疫情永無寧日〉，表示「核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了」。



文章稱，「疫情發生近三年以來，從億萬民眾到各級政府和國家，都為疫情防控做出了巨大犧牲，付出了無法估算的沉重代價」。

文章又稱，隨著疫情防控常態化，一批「生逢其時」的第三方核酸檢測公司應運而生。在為疫情防控提供檢測支撐的同時，此起彼伏的核酸檢測也亂象叢生。

文章稱，僅在今年被做實查處的核酸造假案件至少已涉及多個城市的十幾宗，並列舉了多間核酸檢測機構涉及造假的例子，表示「如此前赴後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力」。

文章稱，「一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群眾因此被靜默、被管控，生活工作遭遇重創」。核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候了。

文章列舉的核酸檢測機構涉及造假的例子，其中包括近日受到關注的深圳核子基因旗下的濟南華曦醫學檢驗有限公司，指其在2021年1月參與河北省邢台市隆堯縣第二輪核酸檢測，在31萬餘人的樣本尚未檢測完成的情況下，謊報樣本檢測結果，給邢台疫情防控造成重大損失。