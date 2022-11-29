國務院聯防聯控：依法處理核酸造假　封控管理要「應解盡解」

今日（29日），國務院召開聯防聯控機制新聞發佈會。將聚焦「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」，國家衛生健康委、國家疾控局有關負責人和中國疾控中心專家將出席並回答相關提問。



依法依規處理核酸虛假違法行為

對於近期多地出現核酸機構造假報告、核酸檢測時交叉感染等情況，國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示，在採樣點的現場要設立清晰的標識，規劃好進出的路線，所有的採樣人員都能夠保證單向流動，同時要明確採樣的流程和注意事項，要加強採樣秩序的維護，指導公眾做好在採樣過程中的個人防護。

多地開始嘗試核酸自採工作，要特別注意自採核酸的規範性、有效性和安全性，要製定完善的實施方案，同時要做好組織實施，加強技術指導，保證採樣的質量。

郭燕紅強調，中國歷來嚴格檢測資質的准入和質量控制，不斷優化技術規範，同時重點加強對檢測機構，包括第三方檢測機構的監管。對於今年以來，北京、安徽、河北多地出現檢測機構違法違規的問題，都進行了嚴肅處罰。有的違法機構和個人還被追究了刑事責任。

將持續加大監管力度，對於出具虛假檢測報告的嚴重違法行為，堅決依法依規嚴肅處理。

2021年1月，濟南華曦謊報核酸結果。（每日經濟新聞）

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加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率

郭燕紅表示，從新冠肺炎臨床醫療救治的實踐來看，60歲以上的老年人是感染新冠病毒後引發重症的危險人群，而80歲以上的高齡老人更是重症的高危人群。建議沒有禁忌症、符合接種條件的人群，特別是老年人，應當盡快接種新冠疫苗，符合加強接種條件的要盡快加強接種。

加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率。（新華社)

今日國務院聯防聯控機制綜合組制定印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。數據顯示，目前中國60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，工作方案要求，加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60-79歲人群接種率。

工作方案中提供包括「2劑滅活疫苗+1劑滅活疫苗」、「2劑滅活疫苗+1劑康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗」等在內的6种加強免疫疫苗組合選擇；以及結合老年人群體疫苗接種實際，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。

工作方案要求各地加強轄區內老年人接種工作的監督和評估，全面掌握接種工作進度和質量，總結接種工作經驗，查找薄弱環節，不斷完善工作。要深入基層調研指導，堅決杜絕簡單化、「一刀切」。

封控管理要快封快解、應解盡解

針對各地封控頻率變高，國家衛健委發言人米鋒表示，各地正在抓實抓細做好疫情防控。要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便；要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康復；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決。

國家疾控局監督一司司長程有全稱，近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面，有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批准、動不動就「靜默」。

各地已經成立了整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度，對於各地網民、人民群眾反映的各種問題，進行積極有效的回應，並轉交給有關地方予以推動解決。