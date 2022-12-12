副議長等4人被起訴　歐洲議會爆「最嚴重貪腐醜聞」

比利時於12月11日宣布起訴4人，包括歐洲議會其中一名副議長凱里（Eva Kaili），事件震驚歐洲政壇。當地警方指他們涉嫌收取一個波斯灣國家的金錢和禮物，試圖影響歐洲議會的決策，這使得布魯塞爾處於腐敗醜聞的「風眼之中」。德國綠黨籍歐洲議會議員弗倫德（Daniel Freund）更指出，凱里等人被捕一事為布魯塞爾數十年來「最嚴重的腐敗醜聞」。



比利時檢察人員於日前（9日）搜查了布魯塞爾16個處所，充公了60萬歐元（約491萬港元），為調查洗黑錢和貪腐案的一部份。有消息人士透露，涉案的波斯灣國家為今屆世界盃主辦國卡塔爾，不過該國官員則否認相關指控，指報導是「毫無根據且嚴重誤導」，強調多哈在各個機構間的作業完全遵守國際法。

比利時當局亦表示搜查過另一名歐洲議會議員的寓所，屬比利時社會黨的塔拉貝拉（Marc Tarabella），其後承認他就是被查對象之一，並透露他的一部電話和電腦被檢走。

歐洲議會副議長凱里（Eva Kaili）等四名嫌疑人因涉嫌卡塔爾腐敗案被比利時警方逮捕並接受調查。(Reuters)

另外，比利時媒體報導被捕的還包括前歐洲議會議員潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri），而他的妻子和女兒則根據歐洲逮捕令被拘留在意大利西北部城市貝加莫（Bergamo）。潘茲瑞在2004年至2019年期間，曾是歐洲議會社會黨和民主黨進步聯盟黨團（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）的一員。

現年44歲的凱里，是歐洲議會14名副議長之一，是泛希臘社會主義運動黨（Panhellenic Socialist Movement）的一員，她曾是希臘著名電視節目主持人。事後，歐洲議會已暫停其職務，政黨亦開除其黨籍。消息指，上述被起訴4人中一人還有凱里的配偶喬吉（Francesco Giorgi），他是歐洲議會社會黨和民主黨進步聯盟黨團的一名議會助理，而調查人員還在凱里的寓所搜出多袋現金。

據比利時媒體報導，比利時司法部門在今年7月中對一個涉嫌滲透到歐洲議會內部的犯罪組織進行調查後，最終於日前進行了一系列搜查。而是次警方的行動，使得歐洲議會特別是社會黨和民主黨進步聯盟黨團的醜聞備受關注。此前，該黨團因在本屆世盃賽前對卡塔爾人權問題採取的軟弱立場而飽受批評。

被捕的還包括前歐洲議會議員潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri），其妻子和女兒則被拘留在貝加莫。(網上圖片)

上月才決議關切卡國人權狀況

作為正在進行的世界盃的主辦國，卡塔爾即將要上演世盃的四強戲碼，然而該國近期卻成為醜聞爭議不斷的焦點所在，不時因其LGBT權利和移民工人的壓迫政策而被外界猛烈批評。

比利時檢方的聲明表示：「過去幾個月來，聯邦司法警察的調查人員懷疑一個海灣國家影響了歐洲議會的經濟和政治決定。」該聲明又指出，這個海灣國家針對歐洲議會中「具有重要政治或戰略地位」的官員，向他們輸送大量金錢和貴重禮物。據悉，比利時檢方正在調查卡塔爾是否試圖以「超越傳統遊說」的方式影響歐洲議會中的立場。

據政治新聞網站Politico的報導，凱里最近在與卡塔爾勞工部長會面後，表示卡國是「勞工權益的領跑者」，儘管國際社會對該國體育場館建築工人的條件深表關切。凱里又批評歐洲議會部份人士持雙重標準，一方面不斷指控願意與卡塔爾溝通的人士貪腐，另一方面卻仍舊支持從這個阿拉伯國家獲得天然氣資源。

有消息人士透露，涉案的波斯灣國家為今屆世界盃主辦國卡塔爾，惟該國已作出否認。(Reuters)

最新的消息指出，在起訴及拘捕的事件傳出後，歐洲議會內部引發了一些議員辭職的情況，又暫停了原定下週舉行的關於給予卡塔爾國民免簽證前往歐盟的議會投票。

諷刺的是，歐洲議會於上月24日才通過決議關切卡塔爾的人權狀況，包括為興建世盃場館而聘用的外籍移工遭不當對待傷亡，並指該國是在「可信的賄賂和貪瀆指控下」獲得本屆世界盃的主辦權，並要求德國、法國、意大利等歐盟足球大國要施壓國際足協（FIFA）進行徹底改革。

歐盟需強化內部治理？

有分析認為，今次事件除了會對歐洲議會造成短期壓力外，其所面臨的真正難題是如何加強內部治理，以應對這宗數十年來「最嚴重的腐敗醜聞」。弗倫德表示，非歐盟成員國家在開展遊說工作時，應遵守布魯塞爾的「遊說規則」，惟目前的情況是這些國家無需進行「利益集團透明登記」，歐洲議會議員也毋須就相關接觸活動進行匯報，他強調「歐盟必須立即進行改善」。

有專家指出，歐盟需要加強內部治理。(Reuters)

透明國際歐盟分部負責人范胡爾滕（Michiel van Hulten）則認為，今次的醜聞並非個別事件。他表示多年來歐洲議會允許「有罪免罰文化」存在，認為這個組織「財務管控不嚴，完全缺乏獨立的道德監督」。而且，每當有人提出要加強問責，都會被歐洲議會領導層抵制，認為歐洲議會必須實施徹底改革，成立一個獨立的道德監管機構。

前歐洲議會議員哈姆斯 （Rebecca Harms）也指出，歐洲議會的問題根源是非法資金打著「遊說」的幌子進入議會之內，這使得歐洲議會現時更加關注與歐洲沒有直接關係的問題，或有時在對歐盟重要的問題上表現不一致，甚至時而會通過與整個歐盟的利益相矛盾的聲明。她表示：「歐洲議會的議程是由遊說團體制定的，每個人都在努力滿足自己的利益。」

這次事件無疑為歐洲議會敲響了警號，組織應當認真檢視內部治理的問題。歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）的發言人已表示，梅措拉本人和歐洲議會「堅決反對腐敗，正積極與執法和司法當局充分合作，以協助司法進程」。法新社援引歐洲議會消息人士的話指，梅措拉已於今日（12日）召集議會各政治集團領導人開會，討論腐敗調查問題。