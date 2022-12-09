印尼禁婚前性行為、侮辱總統 「最開放穆斯林國」的政治角力
印尼國會於12月6日通過法案禁止婚外性行為，除本國國民外還對外國遊客有效。長期被視為「最開放穆斯林國家」的印尼，此番新規除了引發人權團體和國際社會的廣泛爭議和批評外，外界亦憂心此舉將威脅到這個世界第三大人口民主國家的人權、公民自由倒退。
日前新修訂的法規在國會一致通過，將會在三年後生效。觸犯婚前性行為罪的人士將面臨最高一年監禁或1,000萬印尼盾（約5,011港元）罰款；而同居罪則最高可獲六個月監禁或1,000萬印尼盾罰款。由於只有在當事人父母、配偶或子女等近親報案時，警方才可進行逮捕，因此遊客受檢控的可能性很低。
不過，有議員表示若遊客與印尼人發生自願性行為，而相關人士的近親向警方報案，遊客仍可能被捕。
長期以來，印尼受到不少亞洲和西方遊客的青睞，其中峇里島每月更吸引着超過30萬遊客到訪，近期該國政府更放寬簽證政策、試圖吸引數字移民到當地居住。禁令通過後，引起不少國家的熱烈討論以至批評。峇里島旅遊部為此急忙進一步安撫外國遊客，最新消息指法例生效後當地酒店不會要求旅客提交結婚證明、接待旅客的方式維持不變。
新法還禁辱總統、禁止叛教
早於2019年，印尼議會亦曾計劃通過新法規，但當中一些條款——禁止包括強姦受孕、緊急醫療情況在內的一切墮胎手術、禁止同性性行為等引發了自1998年前總統蘇哈托（Suharto）倒台以來的最大規模抗議，至少有300人在示威中受傷。總統佐科維多多（Joko Widodo）敦促立法者推遲通過法案，將公眾反饋納入考量。
除同居和婚外性行為，日前的新法規還禁止宣傳避孕、禁止國民脫離或勸說其他人脫離該國的六大宗教信仰（伊斯蘭教、新教、天主教、印度教、佛教和儒教）、禁止侮辱現任總統或副總統、國家機構和國家意識形態等，其中侮辱總統罪最高可招致三年監禁。
不過，經國會的激烈討論後，新法規最終沒有接受伊斯蘭團體倡議、將同性性行為刑事化，並對在強姦受孕、孕婦生命危急情形下、孕期不超過12周的墮胎行為，取消了最高4年監禁的刑罰，還對婚外性行為增加了只有近親可報案的限制。
面對人權團體和國際社會的批評，印尼政府指在通過新法規前已經將多方觀點納入考量。然而，2019年示威者反對的條款大多仍被保留下來，且法規還是在所有政黨的一致支持下通過，其中的妥協顯得「不痛不癢」。
印尼法律和人權部長亞索納（Yasonna Laoly）日前在國會就通過的法規提出辯護：「對於一個多文化和多民族的國家來說，制定一部能夠包容所有利益的刑法規是不容易的」。然而，此番言論更加顯示出印尼伊斯蘭保守日趨強大的勢頭。
總統面臨伊斯蘭保守派挑戰
在這個人口超過2.7億國家，雖有87%的民眾為伊斯蘭教信徒， 但該國以宗教自由和多元主義為立國原則，伊斯蘭教徒中亦以溫和派為主流，自1998年實現民主轉型以後引來國際讚譽，被視為穆斯林人口佔多數的國家的民主典範。
然而，近年來伊斯蘭極端勢力抬頭，2016年的「反阿學示威」中，保守派更大顯威力。當時，雅加達前市長、佐科維多多的政治盟友鍾萬學（Ahok，阿學）競選活動中的一句演講詞，他批評那些援引《古蘭經》經文來反對基督徒參選的穆斯林，但言論卻被人編輯、歪曲並在網絡傳播，最終引起十萬穆斯林在雅加達上街示威，鍾萬學也因褻瀆宗教而遭判刑兩年。
在這樣的背景下，開明派的佐科維多多於2018年搭檔伊斯蘭教士阿明（Ma'ruf Amin）競逐總統連任，在這位伊蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council，印尼最大伊斯蘭組織）領袖的加持下，佐科維多多最終擊敗了有兩個最大伊斯蘭黨支持的對手普拉博沃（Prabowo Subianto）。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員Norshahril Saat指出：「佐科維多多意識到，不管理保守的穆斯林情緒——像2016年反前雅加達省長鐘萬學的抗議活動中所見證的那樣——將給他帶來政治上的代價。」
極端組織遭禁 分裂中的制衡？
佐科維多多拉攏伊斯蘭保守派的努力在上任以後顯得更加明顯，不僅給了前政敵普拉博沃國防部部長一職，更在內閣中賦予伊蘭學者理事會下屬民族覺醒黨（PKB）、大印尼運動黨等多個職位，結果未能兌現他任用更多專業人士的承諾，引來不少批評。
這些舉動可以說是在社會日趨保守之時的不得已之舉，但也幫助遏制了印尼伊斯蘭勢力的進一步激進化。
事實上，在2016年、2017年的高峰期過後，印尼的伊斯蘭保守派未能延續當時的政治力量。有專家表示，在即將到來的2024年大選中，由於缺乏受歡迎的領導人來吸引選民，而許多新政黨又充斥着日益擁擠的政治空間，印尼以伊斯蘭教為基礎的老牌政黨可能面臨嚴峻的挑戰，以維持其立法地位。
由於政黨參選的門檻相當高，保守派亟需能夠統籌多個分裂的新舊伊斯蘭政黨的組織（包括目前已經在國會擁有一席之地的4個伊斯蘭政黨，以及2020年來由各個前領導人創建的新伊斯蘭黨派），但在過去幾年中，種種嘗試和機會都以失敗告終。
2020年，一批保守派領導人宣佈印尼歷史上最成功的伊斯蘭政黨——穆斯林協商理事會政黨（Masyumi）重生，試圖在2024年印尼大選前恢復和統一保守派的政治力量，惟這一嘗試於幾個月前被大選委員會攔下，未能獲得參選資格。
另一方面，激進宗教團體「捍衛伊斯蘭陣線」領袖里齊克（Rizieq Shihab）於2020年11月10日結束長達三年的流亡生涯並回到雅加達，作為此前反阿學運動的主要領導人之一，他被視為保守派領導者的熱門人選。同年12月，政府多個部門商議之下決定取締該組織，原因是該組織的近30名領導人、成員因恐怖主義指控被定罪，組織的活動和立場亦與印尼的國家意識形態相衝突。
這些激進保守勢力在尚未成勢以前便被遏制，得益於佐科維多多拉攏多個伊斯蘭教政黨的努力，沒有它們的支持，雅加達政府很難維持保守派選民的支持。
在日前的新法規在國會通過後，還需佐科維多多的簽署，這或許有可能成為他任內留下的一份不光彩的政治遺產，卻也是該國平衡與妥協之下的無奈結果。