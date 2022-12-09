印尼禁婚前性行為、侮辱總統 　「最開放穆斯林國」的政治角力

印尼國會於12月6日通過法案禁止婚外性行為，除本國國民外還對外國遊客有效。長期被視為「最開放穆斯林國家」的印尼，此番新規除了引發人權團體和國際社會的廣泛爭議和批評外，外界亦憂心此舉將威脅到這個世界第三大人口民主國家的人權、公民自由倒退。



日前新修訂的法規在國會一致通過，將會在三年後生效。觸犯婚前性行為罪的人士將面臨最高一年監禁或1,000萬印尼盾（約5,011港元）罰款；而同居罪則最高可獲六個月監禁或1,000萬印尼盾罰款。由於只有在當事人父母、配偶或子女等近親報案時，警方才可進行逮捕，因此遊客受檢控的可能性很低。

不過，有議員表示若遊客與印尼人發生自願性行為，而相關人士的近親向警方報案，遊客仍可能被捕。

長期以來，印尼受到不少亞洲和西方遊客的青睞，其中峇里島每月更吸引着超過30萬遊客到訪，近期該國政府更放寬簽證政策、試圖吸引數字移民到當地居住。禁令通過後，引起不少國家的熱烈討論以至批評。峇里島旅遊部為此急忙進一步安撫外國遊客，最新消息指法例生效後當地酒店不會要求旅客提交結婚證明、接待旅客的方式維持不變。

2022年12月8日，在印尼峇里島，遊客在Batu Bolong的著名衝浪海灘上享受。(Getty Images)

新法還禁辱總統、禁止叛教

早於2019年，印尼議會亦曾計劃通過新法規，但當中一些條款——禁止包括強姦受孕、緊急醫療情況在內的一切墮胎手術、禁止同性性行為等引發了自1998年前總統蘇哈托（Suharto）倒台以來的最大規模抗議，至少有300人在示威中受傷。總統佐科維多多（Joko Widodo）敦促立法者推遲通過法案，將公眾反饋納入考量。

除同居和婚外性行為，日前的新法規還禁止宣傳避孕、禁止國民脫離或勸說其他人脫離該國的六大宗教信仰（伊斯蘭教、新教、天主教、印度教、佛教和儒教）、禁止侮辱現任總統或副總統、國家機構和國家意識形態等，其中侮辱總統罪最高可招致三年監禁。

不過，經國會的激烈討論後，新法規最終沒有接受伊斯蘭團體倡議、將同性性行為刑事化，並對在強姦受孕、孕婦生命危急情形下、孕期不超過12周的墮胎行為，取消了最高4年監禁的刑罰，還對婚外性行為增加了只有近親可報案的限制。

2022年12月6日，在印尼雅加達的國會大樓外，有人抗議國會通過的新刑法法規。（REUTERS）

面對人權團體和國際社會的批評，印尼政府指在通過新法規前已經將多方觀點納入考量。然而，2019年示威者反對的條款大多仍被保留下來，且法規還是在所有政黨的一致支持下通過，其中的妥協顯得「不痛不癢」。

印尼法律和人權部長亞索納（Yasonna Laoly）日前在國會就通過的法規提出辯護：「對於一個多文化和多民族的國家來說，制定一部能夠包容所有利益的刑法規是不容易的」。然而，此番言論更加顯示出印尼伊斯蘭保守日趨強大的勢頭。

總統面臨伊斯蘭保守派挑戰

在這個人口超過2.7億國家，雖有87%的民眾為伊斯蘭教信徒， 但該國以宗教自由和多元主義為立國原則，伊斯蘭教徒中亦以溫和派為主流，自1998年實現民主轉型以後引來國際讚譽，被視為穆斯林人口佔多數的國家的民主典範。

圖為2022年5月2日，印尼穆斯林在提班清真寺慶祝開齋節。(Getty Images)

然而，近年來伊斯蘭極端勢力抬頭，2016年的「反阿學示威」中，保守派更大顯威力。當時，雅加達前市長、佐科維多多的政治盟友鍾萬學（Ahok，阿學）競選活動中的一句演講詞，他批評那些援引《古蘭經》經文來反對基督徒參選的穆斯林，但言論卻被人編輯、歪曲並在網絡傳播，最終引起十萬穆斯林在雅加達上街示威，鍾萬學也因褻瀆宗教而遭判刑兩年。

在這樣的背景下，開明派的佐科維多多於2018年搭檔伊斯蘭教士阿明（Ma'ruf Amin）競逐總統連任，在這位伊蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council，印尼最大伊斯蘭組織）領袖的加持下，佐科維多多最終擊敗了有兩個最大伊斯蘭黨支持的對手普拉博沃（Prabowo Subianto）。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員Norshahril Saat指出：「佐科維多多意識到，不管理保守的穆斯林情緒——像2016年反前雅加達省長鐘萬學的抗議活動中所見證的那樣——將給他帶來政治上的代價。」

圖為2019年10月20日，總統佐科維多多在國會大樓舉行的就職典禮上發表連任成功後的首次講話。(Getty Images)

極端組織遭禁 分裂中的制衡？

佐科維多多拉攏伊斯蘭保守派的努力在上任以後顯得更加明顯，不僅給了前政敵普拉博沃國防部部長一職，更在內閣中賦予伊蘭學者理事會下屬民族覺醒黨（PKB）、大印尼運動黨等多個職位，結果未能兌現他任用更多專業人士的承諾，引來不少批評。

這些舉動可以說是在社會日趨保守之時的不得已之舉，但也幫助遏制了印尼伊斯蘭勢力的進一步激進化。

圖為2020年12月9日，在印尼中爪哇省梭羅市舉行的地區選舉中，一名男子在投票站投下選票。(Getty Images)

事實上，在2016年、2017年的高峰期過後，印尼的伊斯蘭保守派未能延續當時的政治力量。有專家表示，在即將到來的2024年大選中，由於缺乏受歡迎的領導人來吸引選民，而許多新政黨又充斥着日益擁擠的政治空間，印尼以伊斯蘭教為基礎的老牌政黨可能面臨嚴峻的挑戰，以維持其立法地位。

由於政黨參選的門檻相當高，保守派亟需能夠統籌多個分裂的新舊伊斯蘭政黨的組織（包括目前已經在國會擁有一席之地的4個伊斯蘭政黨，以及2020年來由各個前領導人創建的新伊斯蘭黨派），但在過去幾年中，種種嘗試和機會都以失敗告終。

2020年，一批保守派領導人宣佈印尼歷史上最成功的伊斯蘭政黨——穆斯林協商理事會政黨（Masyumi）重生，試圖在2024年印尼大選前恢復和統一保守派的政治力量，惟這一嘗試於幾個月前被大選委員會攔下，未能獲得參選資格。

圖為2019年6月27日印尼雅加達，總統候選人普拉博沃的支持者在高等法院附近進行抗議。印尼高等法院於5月否決了普拉博沃提出的推翻選舉結果的訴訟。(Getty Images)

另一方面，激進宗教團體「捍衛伊斯蘭陣線」領袖里齊克（Rizieq Shihab）於2020年11月10日結束長達三年的流亡生涯並回到雅加達，作為此前反阿學運動的主要領導人之一，他被視為保守派領導者的熱門人選。同年12月，政府多個部門商議之下決定取締該組織，原因是該組織的近30名領導人、成員因恐怖主義指控被定罪，組織的活動和立場亦與印尼的國家意識形態相衝突。

這些激進保守勢力在尚未成勢以前便被遏制，得益於佐科維多多拉攏多個伊斯蘭教政黨的努力，沒有它們的支持，雅加達政府很難維持保守派選民的支持。

在日前的新法規在國會通過後，還需佐科維多多的簽署，這或許有可能成為他任內留下的一份不光彩的政治遺產，卻也是該國平衡與妥協之下的無奈結果。