馬斯克應否辭任Twitter行政總裁？投票結果出爐逾五成要求下台

在當天早些時候實施了一項史無前例的政策變化後，埃隆-馬斯克（Elon Musk）周日在Twitter上詢問他的粉絲，他是否應該卸任公司的首席執行官。「我是否應該卸任Twitter的負責人？」他問道，並補充說他將「遵守這次投票的結果」。截至本文撰寫之時，「是」的選項以超過200萬張投票領先。



投票將於美國東部時間上午6點左右結束。在早些時候的一條推文中，馬斯克聲稱，當Twitter考慮未來的政策變化時，會有一個公眾投票。「我很抱歉。不會再發生了。」他說。

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投票之前，Twitter在當天早些時候宣佈了一項重大的規則變化，有效地禁止用戶鏈接到競爭平台，包括Facebook、Instagram、Mastodon和唐納德-特朗普的Truth Social。通過新的 「推廣替代性社交平台」政策，Twitter表示它將刪除包含這些網站鏈接的帖子。它還警告用戶不要試圖繞過禁令，並表示屢犯者可能會被永久停職。

在幾個小時的時間裏，該公司短暫地暫停了Y Combinator的創始人、馬斯克接管Twitter的早期支持者保羅-格雷厄姆（Paul Graham）的賬戶，因為他對該政策表示不滿，並告訴他的粉絲可以在Mastodon上找到他。

值得注意的是，馬斯克已經表示，他計劃將Twitter的日常運營交給其他人。事實上，他是在宣誓後做出這一承諾的。「坦率地說，我不想成為任何公司的CEO，」他上個月在法庭上說。公開投票不會改變這一點，但它可能會挫傷他的自尊。更重要的是，在馬斯克的推文中沒有說的是，他面臨着來自特斯拉投資者的巨大壓力，要求他將注意力回到汽車製造商身上。

自從10月底馬斯克接管推特以來，特斯拉的股票價值已經急劇下降。僅在12月，它就下跌了22%。所有這些都導致馬斯克的一些最熱心的支持者轉向反對這位億萬富翁。

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