球王比利逝世｜花名Pelé源自不愉快回憶　屋企人會叫他另一個名

球王比利（Pelé，又譯貝利）逝世，享年82歲。「比利」是他人所共知的暱稱，其全名是Edson Arantes do Nascimento，而他家人之後為他改的花名是Dico。Pelé這個名字的起源，來自他小時候被同學恥笑欺凌，他更因此打人而一度被罰停學。



比利三奪世界盃。（Getty Images）

Edson Arantes do Nascimento

比利在1940年10月23日出世，父親及母親分別是João Ramos do Nascimento及Celeste Arantes，父母為他改命為Edson，來自發明家愛迪生。比利曾在訪問中透露，他出生於巴西內陸小鎮，在他出世的時候，小鎮開始有電燈，所以父母就以此為他命名。與愛迪生（Thomas Edison）的名字比，比利的名Edson是少了一個「i」。

比利多次表示，他十分喜歡愛迪生這個名。他曾寫道：「能夠繼承愛迪生用Edson這個名，我覺得非常自豪，很喜歡被人叫Edson。聽下去，我以前覺得Pelé很差，是個垃圾名，Edson的感覺就更加認真及有重要性。」

巴西球王比利。（美聯社）

Dico

Dico是家人為比利改的花名，家人都會這樣稱呼他。在一次訪問中，被問到家人會叫他Pelé還是Edson時，他答：「大家應該會感到驚訝，如果來到的家，不是叫Pelé還是Edson，我的家人會叫我Dico，所以我有3個名！」他在2006年撰文時，母親由小到老一直叫他Dico。

比利被視為第一代球王。（美聯社）

Bile

比利的父親也是一位足球員，他有位球會隊友叫Bilé，司職門將。當比利3、4歲的時候，父親帶到他球會參加訓練。比利在場上玩耍，每當他撲到射門，就會大叫「好波，Bilé」或者「靚救，Bilé」。比利曾經寫過這件童年往事：「我那時年輕小，不知何故就起了這個花名，說我長大後希望成為一位像Bilé的門將。」

根據比利的叔叔憶述，比利小時候太好波，如果安排他踢前鋒，對方球隊無人能敵，為了讓對方都能夠好好比賽，就安排了比利踢門將。當比利撲救時，大家就將他跟父親的球會隊友Bilé比較，之後叫他做Bilé。

比利球員時代施展倒掛金勾。（美聯社）

Pelé

Pelé是比利最廣為人知的名字，也可能是當初比利最不想要的名字。Pelé源自同學恥笑他的口音。在一封寫給年輕自己的信上，比利談及這件事，他寫：「你見到有位來自Bauru的門將叫Bilé，有日你跟學校的朋友說：『你們有沒有聽過Pelé的撲救？』你的朋友會大笑，並說：『他的名字叫Bilé，而不是Pelé！』他們自此取笑你，叫你做Pelé。有一日，你忍受不住跟他們打架，學校因此罰你停學兩日。」

比利在另一篇為《衛報》撰寫的自述表示：「可以估計到，這樣做（打同學）沒有帶來想要的效果，其他小朋友發現講這個花名會困擾我，他們變本加厲，更頻繁叫我Pelé。之後，我發現不能控制大家怎樣叫我。現在，我愛這個名。」

比利曾效力紐約宇宙隊。（美聯社）

Gasolina

比利效力山度士時，隊友為他改了一個新花名叫Gasolina，這個名是來自一位巴西歌手。比利表示慶幸這個花名沒有廣泛流傳出去。

馬勒當拿及比利兩代球王已經先後離世。（美聯社）

O Rei

比利在1958、1962及1970為巴西贏得世界盃，成為首位三奪世界盃的球員，登上球王寶座。空前絕後的成就，為比利帶來了O Rei這個外號，這個葡萄牙文詞語的意思是國王。