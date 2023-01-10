全球喜迎中國旅客回歸　東南亞或成最大贏家？

在新冠肺炎疫情之前，中國已是世界上最重要的國際遊客來源國，其1.55億遊客於2019年在境外消費超過2,500億美元（逾1.95萬億港元）。過去3年，由於中國遊客幾近絕跡，許多依重相關消費的經濟體大受影響；隨着中國日前重新開放，數百萬遊客準備重返世界舞台，為全球旅遊業帶來反彈的希望，尤其是東南亞地區。



在內地宣布放寬出入境旅客的各種限制後，在旅遊網站Trip.com上對國際航班和住宿的搜索量立即創下三年新高。另據內地旅遊網站的數據，即將到來的農曆新年假期（1月21日至27日）期間的海外旅行預訂量較前一年飆升540%；每次預訂的平均支出增加32%，主要目的地集中在亞太地區，包括澳洲、泰國、日本和香港，美國和英國也躋身前十。

中國旅客於2018年超越印度，成為尼泊爾最主要外國遊客來源，當地甚至有旅遊城市打造中國風小鎮吸引來中國遊客。有尼泊爾旅行社東主認為，預料今年可能有數以百萬計的中國遊客出國，歡迎他們再次來訪尼泊爾。

中國內地旅客早在疫情前已是世界上最重要的國際遊客來源。(Reuters)

有專門接待中國遊客的美國業界則表示，疫情嚴重打擊生意，直至最近才收到一些好消息，如「航空界有傳聞指三藩市與上海的直航航班將會在3月底恢復，以迎接旅遊旺季。」不過，當地業界仍然對中國開關持審慎態度，認為開關更可能屬長期過程。

有業界分析師表示，雖然國際旅遊或許不會立即恢復至疫情前的水平，但依賴中國遊客的公司、行業和國家將在2023年得到提振。麥肯錫深圳辦事處合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，2019年中國平均每月出境航空旅客約1,200萬人次，惟在疫情期間這一數字下跌了95%。他預計到今年夏季，相關數字將恢復到每月約600萬人次。

道明證券宏觀策略師Alex Loo表示：「過去一年銀行存款的快速增長表明中國家庭積累了大量現金，頻繁的封鎖可能導致家庭支出受到限制。」他補充，中國消費者可能會出現「報復性消費」，這與去年初許多發達市場重新開放時發生的情況相類似。

泰國在內的東南亞國家將成中國旅客回歸的最大贏家？圖為2023年1月7日，遊客到泰國大皇宮遊覽。（Reuters）

東南亞料受惠最多

對於許多受到疫情打擊的國家來說，這無疑是個好消息。有行業分析指出：「假如中國的旅遊服務進口恢復至2019年的水平，香港、泰國、越南和新加坡將受益最大。」這些目的地將受惠於大量的中國內地旅客，帶動出口和旅遊收入增加，如香港的GDP預計將增長7.6%、泰國增長2.9%、新加坡增長1.2%。

據英國顧問公司Capital Economics的研究，柬埔寨、毛里求斯、馬來西亞、台灣、緬甸、斯里蘭卡、韓國和菲律賓等許多世界其他地方，也可能從中國遊客的回歸中受益。

據路透社報導，東南亞的旅遊業有望從中國旅客的回歸中得到更多的提振。原因是與要求中國遊客提出各種防疫旅行要求的世界其他國家相比，免檢測的東南亞目的地提供了更方便的選擇；包括泰國、印尼、新加坡和菲律賓在內的一眾東南亞國家，均對中國遊客採取相對寬鬆的入境規定。ITB China貿易展覽會上月發布的數據表明，多達76%的中國旅行社將東南亞列為疫情後的第一大目的地。

東南亞許多國家都屬於依賴旅遊業的經濟體，當地的海灘地區、豪華購物中心和賭場的中國遊客均佔了很大比重，過去幾年缺少了他們，讓這些地方蒙受重大的經濟影響。這可反映在2019年的數據，例如越南當年接待了600萬人次的中國旅客，佔其年度遊客人數的三分一；新加坡有20%的國際遊客來自中國，他們花費了逾9 億美元（約70億港元）。

東南亞國家普遍對中國旅客採取較寬鬆的入境安排，圖為泰國曼谷機場。(Reuters)

面對中國旅客回歸，泰國衛生部長坦言：「這是我們可以加速經濟復甦的機會之一」。昨日（9日），泰國副總理兼衛生部長阿努廷、泰國交通部長薩沙揚，以及旅遊和體育部部長皮帕，更親自在曼谷素萬那普國際機場迎接首批前往泰國的中國遊客，可見當地重視中國旅客的程度。

花旗銀行分析估計，旅遊業於今年第二季度將出現顯著增長，其中泰國和馬來西亞預計中國遊客數量將達到疫情前的一半左右。泰國預計今年將迎來500萬人次中國遊客，約是2019年1,099萬人次中國遊客的一半。而相較於疫情前到訪的300萬人次中國遊客，馬來西亞預計今年將接待150萬至200萬人次中國遊客。

摩根大通則分析估計，在全球多個經濟體陷入衰退的背景下，中國開關會帶來溫和經濟刺激作用，尤其是對新加坡和泰國等東南亞國家，甚至可以為當地內需和旅遊相關行業帶來連鎖效應。

有分析估計，中國旅客的全面回歸或要到年底才有望見到。(Reuters)

恢復需時：更新護照、重新辦簽證

事實上，除了出入境的限制之外，國際旅遊業的全面反彈還需要時間，部份原因則是來自中國內地方面，因為許多人必須在出國旅行前更新護照並重新申請簽證。

沈思文表示，他預計中國的出境國際旅遊將在年底前全面復甦。他解釋：「一般來說，個人是務實的，各國會因為他們的消費能力而歡迎中國遊客。當中國的 疫情形勢好轉時，各國可能會迅速取消限制。」他重申，國際旅遊業的發展需要時間，但當它要發生時，將會迅速回歸。

無論如何，龐大的中國旅客群再次踏足世界各地，對許多依賴旅遊業的國家而言都會是個好消息，勢必帶動當地的經濟恢復步伐加快。