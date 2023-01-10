內地開關｜馬來西亞設中國旅客特別通道

為防止新冠疫情迅速擴散，馬來西亞將在國際入境口岸為中國遊客提供特別通道。



據彭博社報道，馬來西亞衞生部星期二（1月10日）在布城（Putrajaya）舉行的新聞發布會宣布上述消息。

馬來西亞衞生部也說，有症狀人員將交給衞生官員，並接受咽拭子和快速抗原新冠檢測。同時，所有進入馬來西亞的旅客將接受熱敏掃描儀檢查，發現生病或有症狀的人，或作出自我聲明及提出要求的人，將接受進一步檢查。

馬來西亞旅遊部長張慶信上星期六（7日）發聲明說，中國關閉邊境超過3年，星期天（8日）重開邊界後預計會有大量中國旅客入境馬來西亞。為能更妥善接待他們，讓他們對旅馬重拾信心，移民局已接納旅遊部的建議，在國際機場設立便捷通道，讓來自中國的旅客入境時能更快速通關，同時不影響其他旅客的通關時間。

他說：「此舉可最大程度展現馬來西亞對中國旅客的友好及歡迎，同時顧及國人的健康安全，也消除外國旅客對收緊入境措施的擔憂。」

針對一些人指責馬來西亞政府漠視人民的健康安全，執意在中國新冠疫情嚴峻之際允許中國旅客入境，張慶信強調，政府始終將人民的健康安全放在第一位。 「旅遊部將在不損害人民的安全和健康下，繼續推廣馬來西亞為首選旅遊目的地，同時與衞生部配合，密切觀察情勢。若有必要，會考慮對入境措施作出相應調整。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

