內地開關︱中國人心急出遊　亞洲多國卻「喜憂參半」

中國內地於本周一（8日）宣佈解除出入境限制後，預期會有大量中國遊客湧入的泰國、新加坡、韓國等地，亞洲多國紛紛擔憂大量的入境遊客會為防疫工作和旅遊業帶來不少的挑戰。



在上述解除限制的消息流出後僅數小時內，內地旅遊網站攜程上對境外旅行地點的搜索量增加了10倍，另一旅行平台去哪兒網上國際航班的搜索量亦增加了7倍。高盛（Goldman Sachs）在本月9日發佈的一篇文章中指出，像泰國一樣的亞洲區域經濟體將受益於中國商務旅客及遊客出行的恢復。

綜合去哪兒、攜程和同程幾家旅行平台的數據，泰國、日本、韓國和新加坡為最受歡迎的幾個境外游目的地。然而，在欣喜再次迎來大批中國旅客的同時，不少國家也為此而大傷腦筋。

圖為2020年3月11日，泰國曼谷餐廳工作人員在空曠的Rot Fai火車市場試圖吸引顧客。2020年2月，由於旅遊限制，中國旅遊人數下降了85.3%。(Getty Images)

泰國：預計1月底50萬中國遊客到訪

疫情以前，中國是泰國旅遊業最大的客源地。旅遊部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）稱，觀光局此前與在中國的五個分部籌措吸引中國遊客前往泰國，目前，部份內地旅行社已經為即將到來的新年假日推出泰國的旅遊套餐。

泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）預期，可能會在1月底的中國農曆新年假期面臨長期未能出境旅行的中國遊客湧入，數量或多達50萬人。此外，由於通關政策，觀光局局長育他沙（Yuthasak Supasorn）表示可能會將2023年的入境旅客人數目標，從2,000萬增加到超過2,500萬。披帕則表示，該目標旅客總量將促進實現明年2.38萬億泰銖（約5,300億港元）的目標旅遊業收入。

根據去哪兒網的機票搜索數據，在通關消息宣佈後、搜索量激增的15分鐘內，泰國為最熱門的目的地。

育他沙早前表示，將於本月28日與旅遊業者見面討論為中國通關政策做好準備及評估形式，「最重要的因素不是多少中國人會來到泰國旅行，而是幫助國家避免新一波新冠疫情，確保泰國民眾的安全。」他補充說，如果私營旅遊部門對泰國醫療體系存在憂慮，觀光局將會提請公共衛生部確保醫療部門做好準備。

圖為新加坡聖淘沙島的魚尾獅。（Getty Image）

新加坡：旅遊業人力不足

在2017至2019年間，中國遊客同樣是新加坡最大的入境遊客群體，其中於2019年更佔據總入境遊客數的近19%。但據航空顧問公司Sobie Aviation公司創始人Brendan Sobie對CNA表示，中國和新加坡之間的航班目前約為疫情前水平的10%。新加坡酒店協會主席Kwee Wei Lin說：「我們對中國打算從2023年1月8日重新開放邊境的消息感到高興。」

不過，新加坡的旅遊業界同樣有所顧慮，他們擔心勞動力短缺將使得當地商家無法應付龐大中國遊客的需求。據新加坡網媒todayonline引述當地旅遊公司Oriental Travel & Tour創始人Stanley Foo指出：「新加坡還未準備好迎接這些來自中國的遊客。許多酒店和旅遊景點，甚至機場目前都面臨人手不足的問題，無法應對突然增加的遊客數量。」

另據新加坡人力部今年9月的一份聲明，該國旅遊和航空業受到勞動力短缺的制約，政府不得不向部分主要業者增加外國僱員配額等來緩解人力短缺。

圖為2020年1月24日，戴着面具的中國遊客走過東京銀座購物區。(Getty Images)

日本：中國疫情形勢不明了

日本同樣憂心新一波疫情來襲，在中國宣佈通關後第二天便宣佈，當地將要求中國遊客入境時持有新冠檢測陰性結果，一旦在日本國內確診，遊客須進行7天隔離。鑑於對中國內地疫情形勢的憂慮，從中國返國的日本和其他外籍公民也被要求提交陰性測試結果方能入境。

首相岸田文雄於本月27日表示，「由於中國中央政府和地方政府之間、官方和私營部門公佈的感染信息不一致，我們很難把握疫情形勢。日本民眾對此感到憂慮。」他強調，針對中國內地來的遊客的限制將是暫時性的。

日本首相岸田文雄周二（27日）表示，「由於中國中央政府和地方政府之間、官方和私營部門公佈的感染信息不一致，（我們）很難把握疫情形勢。日本民眾對此感到憂慮。」他強調，針對中國內地來的遊客的限制將是暫時的。

圖為2018年2月21日，穿着韓國傳統韓服的遊客參觀首爾的景福宮。(Getty Images)

韓國：通關或隨時生變

韓國旅遊業界也開始籌措針對中國遊客的營銷計劃，航空、免稅零售以及旅遊業行情預計將上漲。韓媒edaily報道引述樂天免稅店相關負責人稱：「一旦航線恢復，銷售反彈的空間會很大。」

不過，有韓國旅遊業內人士擔心，中國會否在通關後大量確診旅客入境之下、再度關停已經恢復的國際航班，以及春節假期後疫情形勢進一步惡化的可能性。有當地旅遊業官員指出：「有人擔心中國可能隨時在國家層面關停航空業，因此我們一直在監測檢疫動向。」

儘管上述多地的旅遊業界正積極為短期內的中國遊客激增做好準備，但一些專家認為，受制於中國國內疫情的嚴峻形勢、疫情打擊下對消費能力的信心等，內地民眾可能會等待數月甚至一年後才會真正恢復旅行。