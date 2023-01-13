文化戰爭入侵醫療體系　美國人對醫學權威信任減少

美國民調機構蓋洛普（Gallup）本月公布調查發現，美國民眾對多個公私營機構信任程度普遍下跌，其中一個跌幅較顯著的是對醫療體系的信任程度。三年來，新冠疫情令醫療體系承受莫大考驗，前線工作面臨崩潰，而背後所面對的政治化、越多越多的醫學質疑者也許更具威脅。



據蓋洛普的民調顯示，2022年美國人對各大機構信心普遍下跌，撇除跌幅最嚴重的最高法院（-11個百分點）及總統（-15個百分點），美國人對醫療體系信心下跌了6個百分點，跟警方及教會看齊。而且，從新冠疫情爆發後，美國人對醫療體系的信任程度顯著下滑，由2020年51%人對之表示十分信任或甚為信任，相關比例在2021年跌至41%，2022年更下跌至38%。

（香港01製圖）

美國人對於政府、公私營機構的信任程度，過去數十年來都是走下坡的。《經濟學人》報道亦指，對醫療體系信任下降的趨勢並非新鮮事，1966年，每10位美國人當中就有7位高度信任「醫學權威」，惟2012年這數字僅為十分之三。去年一項調查指出，1974年大部分（54%）美國民眾表示非常信任醫療權威人士，1976年更達至高峰的61%，但比例如今已跌至38%。

一份最新研究報告又指出，在29個進了相關民調的國家，作為醫療強國的美國竟在榜末位置，排第24，但對對上一次求醫的滿意度，排名卻高居第三。絕大多數（82%）的美國成年人都滿意他們接受的醫療服務質量，而且對醫護人員（護士、醫生、藥劑師）的職業操守及誠信評價甚高，在各行業中數一數二。由此可見，美國人並非不信任醫護人員，而是掌握更高權力、更貼近聯邦政府的醫學權威機構。

共和黨人信任度更低 疫情間更顯著

整體而言，美國人不論對政府還是對醫學界權威，公眾信任度下跌趨勢相輔相成，共和黨人的信任程度節節下挫，至2022年信任度跌至僅31%，相反，一向信任度較低的民主黨人，近年有反彈迹象信任度有46%。

美國共和民主兩黨對於醫療權威人士的信任度（1974-2021年）

在疫情爆發前的2018年，公眾對醫學界的信任程度未呈黨派差別。不過，2021年以降，這種黨派分歧越加明顯，可能與政府應對新冠疫情的反應有關。醫療權威人士支持公共衛生官員提出的應對大流行病的建議，包括封鎖、強制接種疫苗和戴口罩。民主黨人比共和黨人更傾向支持這些防疫措施，共和黨人卻有很大部分人反對這些措施。

現在，美國超過八成的民主黨支持者相信美國疾控中心（CDC）提供的醫學建議，但這比例在共和黨人中僅約三成。報告提到其中一個有趣現象是，大多數共和黨受訪者認為許多科學家在追求真相以外有其他目的（other agendas）。

（香港01製圖）

其中，疫情期間公眾對疫苗猶豫及質疑的現象，尤其突顯民眾對CDC與美國食品藥物管理局（FDA）的猶疑態度——2021年9月，分別僅45%及38%民眾對CDC及FDA提供的疫苗資訊表示信任。

德桑蒂斯狙擊大藥廠與mRNA疫苗

公眾對醫學權威不信任，與不信任政府是離不開關係的。過往有研究認為，當機構無法有效地回應他們最迫切的訴求時，信任就會降低。而在醫療健康問題上，多年來最困擾美國人的便是高昂的醫療費用及處方藥價，這亦可能成了醫療權威、聯邦醫療機構的「致命傷」。

無論是新冠疫情，還是積弊已久的醫藥費問題，在兩極化嚴重的美國自然成了各路政客的幌子。高調反封城、反對疫苗強制令的共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），顯然透過與醫療機關「唱反調」、控告拜登政府，收割了一定的政治紅利，在去年11月中期選舉上大獲全勝。食髓知味，極有可能兩年後參選總統的德桑蒂斯，近日在醫療及公共衛生議題上繼續大造文章。

在去年12月中，德桑蒂斯在Twiiter上向「醫療建制」（medical establishment）宣戰，指控大藥廠與拜登急推mRNA是妄顧人命。

他提出三點建議，包括組織一個大陪審團調查mRNA疫苗及大藥廠；調查與 mRNA 疫苗相關的心臟相關死亡；成立公共衛生誠信委員會來監督CDC、FDA等醫療機構。他在一個新聞發布會上說：「在佛羅里達，你知道，誤導和歪曲事實是違法的，尤其當你談論藥物的功效時。」此番言論馬上令醫學界大為震驚，也可謂比特朗普時期「更上一層樓」。

被認為極可有能在2024年參選總統的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），一直公開質疑科學及醫療權威提出的抗疫政策。（Reuters）

美國人醫學質疑的由來：大藥廠、政府「皆邪惡」？

事實上，美國人對大藥廠的反感與不信任存在已久，福音教派等宗教保守人士之間，反疫苗傾向尤其明顯，民間亦不乏陰謀論指病毒都是大藥廠「發明」出來，再透過賣疫苗賺取暴利。另一方面，美國原廠藥價錢高居不下，亦使美國人對藥廠不抱好感，不論左右翼都齊聲批判這些「Big Pharma」。

桑德蒂斯此際擺出對抗「醫療建制」的姿態，狠批大藥廠加價，絕對他是爭取全國支持的好機會——畢竟有病沒錢醫、買不起天價錢都是不少美國人的真實處境，也是發達的美國社會之痛。而美國醫學科研實力是世上首屈一指的，聯邦醫療及衛生機構的監管及指引一直以來是全球各國參考與跟從對象，偏偏在制度漏弊、政治操弄下，醫療權威再無法取得逾半美國人的信任，跟美國政府的公信力雙雙走向下坡。