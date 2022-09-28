中醫藥在世界．二｜「疫」勢而行：打入西方的替代療法？

許多國家現時都有所謂的替代醫學（alternative medicine），中醫藥與一眾其他傳統醫學均屬於此類，以與主流的西醫作區別。近年，中醫備受推崇的一個原因是其能見度有所提升，包括在部份國家獲得西醫轉介、世衛「背書」、在大型國際體育盛事也能見到其身影。

此為「中醫藥在世界」專題系列之二



今年2月的北京冬奧，中醫藥診療吸引各國健兒慕名而來，其中以針灸、推拿最受歡迎，紛紛表示，「中醫是一種緩解傷痛、身心安撫的神奇手段」，能讓他們放鬆心態，用更佳狀態來迎接比賽。今天，中醫藥在世界各地也不難找到，其中針灸、推拿等不僅吸引了許多外國人慕名一試，前者更是不少國家針對痛症的一線治療。

德國中醫教師Tim Vukan向《香港01》記者指出，當地的針灸也很流行，不少人也有嘗試過，尤其是用以治療肩痛、背痛、膝痛等疼痛方面。他表示：「不少德國人有這些經驗，並得到很好的效果，而且這些治療費用是可以由醫療保險所承擔的。」當地許多西醫現時也有提供針灸、推拿按摩等治療。

針灸在不少歐美國家已是針對痛症的一線治療。(Getty)

除了這類外在療法，內服藥品方面仍未建基立根基，德國人普遍對中草藥所知甚少，雖然在當地藥房可以買到一些中草藥，惟知道的人並不多。不過，德國人對於替代醫學卻抱着較開放的態度。Tim Vukan指出，當地人其實早已有不少替代醫學的知識，有病也不一定得去看西醫。

在歐洲，我們主要是西方醫學，也有悠久基於歐洲草藥的自然醫學體系，至今仍為不少人所相信和採用，還有順勢療法（homeopathy）、英國人創的花卉療法（flower therapy）等。

Tim Vukan認為，歐洲人喜歡自然的治療方法，「他們對服用抗生素感覺不好，因為深明其副作用，故我們也會『兩條腿走路』，去看西醫和購買歐洲的草本茶飲用。」他補充，德國也有學校專門教授這類替代療法，也能在當地藥房購得相關產品，這些療法如今仍然很普遍。

德國人有病雖然仍多會去看西醫，但總有人未必能完全康復，便會開始尋找替代方案，故當人們未能在西醫治療中取得進展，他們也會向中醫等替代醫學尋求治療。

Giles Sadler表示，來看中醫的澳洲人主要是受過良好教育的中產階級女性。(受訪者提供)

西方也有草藥傳統 祟尚自然醫學

澳洲中醫師Giles Sadler向記者指出，許多西方國家其實有草藥傳統，在西醫藥流行之前一直佔據主導地位，今時今日人們仍舊會服用西方草藥，並經常與維生素和礦物質補充劑結合使用。他表示：「在歐美國家，這些西方自然醫學從業員較中醫的多，他們往往是病患替代治療的首選。」

在珀斯開中醫診所的他又分享，來看中醫的澳洲人以受過良好教育的中產階級女性為主，她們大多都都想更有效地照顧自己的健康。

在傳統醫學國家更易推廣？

有意見認為，中醫在世界範圍上的發展，在具有傳統醫學背景和歷史的國家會較有優勢。Tim Vukan某程度上同意有關的說法，指出：「如像印度人在阿育吠陀（Ayurveda）文化中長大、泰國、越南、韓國也有自己的醫學。」這些國家基於自身有別於西醫的傳統醫療體系，且已證明對病患有幫助，故當地人普遍會較容易接受這些替代治療和藥物。

不過，Tim Vukan補充表示，這並非說只有這些背景的國家才會較願意接受中醫藥。現時從事網上中醫教學工作的他指出，其教授的學生有來自美國、瑞典、挪威、丹麥的人，都是來自非常現代化的西方國家。

Tim Vukan向記者指出，中醫等替代療法在德國十分普遍。(訪問截圖)

Tim Vukan又指，需要尋找替代療法的情況在新冠疫情中變得普遍，而據世界衛生組織（WHO）的說法，西方國家的人正遭受焦慮、抑鬱症等許多問題，全球未來還有可能出現更大的疫情危機。他相信大眾想尋找適合自己的預防和治療法，放諸四海皆準，而這並不限於中醫藥，還有其他替代醫學。

從他的分享中也可見，德國正好是這樣的一個國家，有中醫業人士認為，除了具傳統醫學背景的地方外，一個國家對於替代醫學接受程度越高，便越容易推廣中醫。

圖為內地中醫藥市場至2023年的增長預測，可見外界看好行業在疫下的發展。（Statista）

不故弄玄虛、與現代生活結合

撇開上述因素，中醫藥發展在外國人眼中還存在什麼難題？在內地學習中醫10年的Tim Vukan向記者坦言：「學習中醫對外國人是非常困難的，因為它不是我們文化的一部分，我本人是因為興趣才學的，得下很多功夫，既要先學好語言，又要看懂相關古籍。」

後來，他發現必須與現代生活聯繫起來才能更好地理解中醫學，但無可避免仍需花費大量時間和精力。中醫四大經典《黃帝內經》、《傷寒論》、《金匱要略》、《溫病條辨》都是重要的學習內容。

Tim Vukan認為，要用簡單的語言，不要故弄玄虛，才能有效推廣中醫。(Getty)

為了更好地瞭解中藥，Tim Vukan特意收集及翻譯了很多說明書籍，還自製中藥學習卡，方便坐巴士時溫習。他有時也會質疑古籍的內容是否仍適用於當今社會和現代疾病，又花了許多時間理解「氣」、「血」、「陰陽」等概念。 所幸他自小對中國功夫也有相當認識，曾修習詠春、太極和氣功，故對中國的人體學說有一定的了解。他舉例說：「例如什麼是氣，因為我能在練功時感覺到自己體內的氣，故更加了解關於氣的運作過程。」

澳洲中醫師Giles Sadler則表示：「我在治療的過程會盡量避免使用中醫術語，否則我會花幾個小時來解釋事情。」例如，「改善消化系統」而不是「補充脾胃」，或者說「改善新陳代謝」而非「補氣」。他直言，雖然這些說法並不對等，但已足夠告訴病人他在做的是什麼治療。

Tim Vukan認為，治療病患沒有快慢之分，也沒有捷徑可走。(Getty)

Tim Vukan強調，他認為中、西醫是完全不同的醫療系統，兩者雖可很好的結合，但他盡量不會將兩者混為一談。「不需打從心底裏相信中醫，因它並不是宗教，重要的是保持開放的心態。」

經過17年的接觸中醫藥之路，Tim Vukan認為中醫未來發展最重要的是：「我們在教授中醫的時候，要把它講得通俗易懂，用簡單的語言，不要故弄玄虛，不要讓人以為是小圈子的知識。」對於坊間存在「中醫治療太慢」等偏見，他指出，西藥多會有較明顯的效果，中醫藥效果也許相對不夠快，但也較少引起其他身體問題，確信「治療疾病的過程上沒有捷徑可走」。