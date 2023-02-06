ChatGPT揭開科企AI戰幔：殺死黃頁一樣摧毀Google？

由人工智能公司OpenAI研發的人工智能聊天程式ChatGPT在橫空出世三個月後，Google、Meta等矽谷的一眾科技巨頭紛紛拉響「紅色警報」，紛紛在語言AI領域加註，推動AI競賽愈發白熱化，或許最先開打的「戰場」便是大家幾乎每天都使用的搜尋引擎。



微軟在2019年向OpenAI作出第一筆價值10億美元投資， 在AI競賽的布局下了一步棋。去年11月推出以來，ChatGPT已經帶來震撼，迅速成為全球使用最廣泛的應用程式之一。根據瑞士投資銀行上周三（2月1日）發佈的研究報告，該程式今年1月的月度活躍用戶數已經突破1億，現在是歷史上增長最快的消費者應用程式。

作為一個語言人工智能模型，ChatGPT的表現讓此前在市場上廣泛使用的其它模型捉襟見肘。經過互聯網中海量文本數據的訓練，ChatGPT可以用對話般的語言回答用戶提出的各種複雜的問題。它可以編寫代碼、創作詩和小說、寫學術論文，甚至可以提供約會建議。美國大學都開始嚴陣應對學生論文以ChatGPT作弊的問題。

另一方面，ChatGPT的強大功能似乎可用於互聯網搜索之上。許多人認為，既然用戶只需要把自己腦海中的問題直接輸入搜索框，就能直接從AI獲得通俗易懂的答案，為什麼還要費勁心思把問題化作一個個關鍵詞、點開一個又一個連結，然後在大量可能不相關的資訊中尋找自己想要的信息呢？

Gmail的創始人、知名創投公司Y Combinator的合伙人Paul Buchheit亦預視，AI將取代傳統的搜尋引擎。他在社交媒體上表示，像ChatGPT這樣的人工智能聊天程式將像Google「殺死黃頁一樣摧毀Google」。

Paul Buchheit在Twitter指，以AI搜索的效果會像由專業的人類研究員處理出答案：

引入ChatGPT的Bing搜尋器

媒體報道披露微軟公司將在未來數年向OpenAI投資100億美元，OpenAI將在新的超級計算機的支持下進一步升級模型、保持ChatGPT在同類產品中的領先地位，而微軟則將ChatGPT程式融入微軟旗下的搜尋引擎Bing、雲計算服務Azure、Office應用程式等。根據彭博社整合的數據，這筆投資將會是微軟公司迄今金額最大的投資項目。有報道指，微軟將於下周更新Bing搜尋器，加入速度更快的ChatGPT-4。

在搜尋器大戰中早已敗予Google的Bing，如果引入炙手可熱的ChatGPT，或許能打上一場遲來的翻身杖。

微軟搜尋器Bing經常受到網民唾棄，揶揄Bing的網絡迷因充斥：

Google在「數周或數月」內亦引入AI搜尋

作為最主要競爭對手、旗下擁有AlphaGo的Google，本身的人工智能實力也不容置疑。近日，多家媒體披露Google已向AI初創企業Anthropic投資3億美元（該企業由OpenAI的兩位前副總裁Dario Amodei和Daniela Amodei創辦），美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）則指Google還在對一個類似ChatGPT的語言人工智能程式「Apprentice Bard」進行測試，與只能提供2021年以前資訊的ChatGPT不同，Apprentice Bard能夠就近期事件作出解答。

《紐約時報》指，ChatGPT的面世促使Google管理層發佈「紅色警報」（Code Red）。Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）在上周四與投資者的電話會議中宣佈，公司會很快將自家的語言人工智能程式LaMDA納入搜尋引擎中，「在未來數周或數月內」，用家可以用LaMDA「作結伴搜尋」。去年一名前Google工程師聲稱該程式「有知覺」而使其獲得廣泛關注。

圖為ChatGPT生成的對「人工智能能給人類帶來什麼？」問題的答案。OpenAI的在線聊天程式ChatGPT在12月首次亮相時引起了轟動。(Getty Images)

皮柴還在會議中指，拓展「人工智能為消費者、我們的合作夥伴和我們的業務帶來的不可思議的機會」將是Alphabet在2023年的最優先事項之一：「人工智能是我們今天正在研究的影響最深遠的技術。」《紐約時報》報道披露，自去年12月以來，皮柴便參與制定Google的AI策略，重新部署公司多個部門的工作來應對ChatGPT帶來的威脅。

同樣被ChatGPT熱潮推動的還有蘋果公司（Apple）、Facebook母公司Meta。蘋果公司將行政總裁庫克（Tim Cook）稱人工智能是該公司的一個「重要焦點」，稱其應用有可能「影響我們的每一個產品和每一項服務」。

Facebook母公司Meta近期也在其人工智能項目上投入了更多資金，並重新規劃了數據中心的設計，以確保人工智能的研發工作負載能夠得到充分的算力支持。

圖為皮柴展示大型語言模型AI LaMDA的自然對話能力。（Google I/O影片截圖）

老牌巨頭難敵新創？

儘管ChatGPT仍然存在許多問題——包括可能提供錯誤信息、只能就2021年前事件給出回答、提供資訊存在偏見等等——但這個還在研發中的程式可能引發的顛覆性變革還是令業界警醒和反思：為什麼這類創新沒有誕生在Google在資金、人才和技術上有着壓倒性優勢的老牌巨頭，而是在OpenAI這樣的初創企業。

事實上，OpenAI從2015年誕生之初便與傳統科技企業不同，是一個由包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、PayPal聯合創始人Peter Thiel在內的一群科技界精英創建的非營利性研究機構，直到2019年才創辦了一個營利性的子公司。

許多業內人士認為，與OpenAI不同，Google處於一種「典型的創新者困境」，這一概念由已故知名經濟學家、哈佛大學商學院教授克里斯汀生（Clayton M. Christensen）提出，解釋了在企業變得龐大的同時，往往失去了進入創新領域的能力，而較小的、具有顛覆性潛能的初創企業反而更具優勢。

批評者指出，Google礙於現有的盈利模式，可能很難變革搜尋引擎服務。Google雲服務（Google Cloud）的前總裁Amr Awadallah解釋稱：「如果Google對你的每個疑問都給出完美的答案，你就不會點擊任何廣告了。」去年，數字廣告在Google的收入中佔到80%以上。

Google前高管Sridhar Ramaswamy亦稱，對搜索內容提供直接答案，而不再將將用戶引向Google提供的連結，會導致搜索次數減少：「如果我是經營1500億美元業務的人，我會對這件事感到害怕。」