日本之憂｜日本將被德國超越 ?

2010年，中國國內生產總值（GDP）趕超日本成為世界第二大經濟體，日本至今仍憤憤不平。而就在日前，學界傳出日本將被德國超越，將擠出前三的消息。日本《每日新聞》網站刊發了日本經濟學家熊野英生一篇題為《GDP被德國超越？日本今年處於跌入第四位的邊緣》的文章。文章提出，2023年，德國今年GDP有可能超越日本。



1972年，日本超越當時的西德，一躍成為資本主義世界第二大經濟體。1978年，日本超過當時的蘇聯，成為世界第二大的經濟體。直到2010年，日本被中國超越，跌至世界第三位。一旦2023年德國真的超越日本，這意味著，日本的經濟總量將在半個世紀以來首次跌落至世界第四位。

一個切實可信的基本情況是：近十年來，德國與日本的經濟總量差距，總體上看是越來越小了。2011年，日本GDP為6.23萬億美元，德國GDP為3.75萬億美元，兩者相差2.48萬億美元。十年後的2021年，日本GDP為4.94萬億美元，德國GDP為4.26萬億美元，兩者差距縮小至6,800億美元。

2022年全年經濟數據尚未公布，不妨以前三季度的數據作為參考。2022年前三季度，日本GDP為3.14萬億美元，德國達到3.03萬億美元，差距只有1100億美元。簡單換算，2022年全年兩國GDP差距預計在1500億美元左右，差距繼續大幅縮小。

如此看，數據上，2023年德國確實很有可能超過日本。這是由於需要考慮幾個維度：

其一，貨幣貶值。日、德兩國GDP按美元計價對比，日圓、歐元貶值多少，關系著兩國GDP的多少。受美國加息影響，日圓、歐元都在貶值，但日圓受到的沖擊更大。2022年日本國內金融市場最後一個交易日，東京外匯市場日圓匯率為1美元兌換132日圓左右。就全年而言，這是1982年後40年來日圓貶值幅度最大的一年。日圓匯率持續走低，導致日本GDP不斷縮水。

日本老齡少子化令社會陷入慢性勞動力不足，至今天已差不多到達極限。（Getty Images）

其二，人口情況。畢竟經濟的原生動力還得靠人。人口情況。日本人口總量1.26億人佔優，比德國8300萬人多了4000多萬人。但德國人口增量佔優，並且還在增長，日本人口已經負增長了。老齡化方面，日本的老齡化程度要高過德國。2021年，日本人口老齡化程度接近30%，相比之下，德國約為22%。同為發達國家，兩國的生育率都很低。相對而言，德國的生育率要高一些。德國為1.53，日本為1.34。德國在人口上還有一個相對優勢，就是每年的凈移民數量比日本多20萬人。源源不斷的移民加入，對增強經濟發展的後勁是有幫助的。

其三，產業發展。製造強國的日德產業各有優勢。最具代表性的產業都是汽車產業，也是各自的支柱產業。但很顯然，在新能源汽車產業的全球市場競爭中，日本已經掉隊了。客觀的說，汽車產業是否轉型成功，或將成為日德GDP之爭的勝負手。

且，在《GDP被德國超越？日本今年處於跌入第四位的邊緣》一文中，也有指出，如果將就業者每小時的實際生產量進行比較，德國在2021年是日本的1.62倍，生產率高於日本。日本若不進一步提升生產率，將會被德國超越。

國際貨幣基金組織（IMF）2022年10月的經濟預測顯示，日本2022年名義GDP為4.301萬億美元，德國為4.130萬億美元。目前，兩者在經濟總量上仍有6.7%的差距。如果單純預測2023-2027年日本與德國的GDP情況，日本的GDP在此期間將略高於德國。然而，如果結合日本與德國今後的通脹率、經濟實際增長率和貨幣匯率變化趨勢，日本經濟確實可能被德國經濟超越。

從上世紀90年代中期開始，日本經濟就陷入了低迷，近30年時間幾乎是停滯不前，甚至是衰退。德國的經濟增速雖然不高，但基本上在緩慢增長。一個停滯不前，一個緩慢增長，這是兩國經濟發展的大趨勢。可以預見，未來幾年，日本GDP被德國反超，是必然的。

1968年，日本超越當時的西德，成為資本主義世界第二大經濟體，但2010年日本被中國超越，跌至世界第三位。日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生認為，中國的人口是日本的10倍以上，所以經濟總量超越日本可以理解，但德國的人口則不到日本的七成，如果被德國超越，對於日本的震動將十分明顯。