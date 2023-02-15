97歲豐田章一郎去世　豐田家族的「七字真言」

2月14日，豐田汽車發佈聲明：公司榮譽會長豐田章一郎逝世，終年97歲。

十多天前的1月26日，豐田章一郎之子，執掌豐田汽車14年的豐田章男宣佈，他將於4月1日卸任社長一職，不再管理具體事務。

過去十多年裏，日本乃至全球汽車業的日子都不怎麼好過，豐田的境況更是四面起火，甚至一度失去龍頭地位。

如今，它的三代掌門人離世，四代掌門人宣佈退休，豐田還是否守得住全球第一的寶座？



天選之子

2009年6月23日，位於日本愛知縣豐田市的豐田汽車總部人聲鼎沸，掌聲陣陣。當天，54歲的豐田章男，正式出任了豐田的新社長。

豐田章男是豐田汽車創始人豐田喜一郎的長孫、三代掌門人豐田章一郎的長子。成長於戰後日本汽車產業噴發的時期。在他出生的1956年，豐田轎車的銷量不過一萬多輛，到十年後「神車」卡羅拉上市時，豐田轎車的銷量已超過24萬輛。

圖為2000年5月24日，日本豐田汽車前社長豐田章一郎在東京的展示會上，坐在公司新型號汽車中。（Reuters）

整個孩童少年時期，他目睹了家族公司和日本汽車產業的騰飛，那時的豐田章男，全部夢想都是成為一名司機或賽車手。

因為長於汽車世家，很小的時候，豐田章男便經常由父親豐田章一郎帶着開車兜風，家裏的院子中，經常能看到嶄新鋥亮的汽車。這培養了他自幼對汽車的熱愛，曾拜豐田首席試車手成瀨弘為師，擁有了職業賽車手的資格。

年輕時代的豐田章男愛好豐富，他還曾入選日本曲棍球國家隊，代表日本參加亞運會。

這個精力充沛的年輕人從日本慶應大學畢業後，1982年又獲得了美國巴布森學院MBA學位。按照家族企業的傳統，豐田章男先去美國，在一家投行工作了兩年後。27歲的豐田章男回國入職豐田，成為一位普通員工。

在豐田章男入職時，還發生了一個小插曲，他曾向父親豐田章一郎表達加入公司的意願，卻被父親當場拒絕，理由是：「公司裏不會有人願意當你的上司。」

軟磨硬泡之後，豐田章男得到了許可，但卻有一個附加條件——入職必須從基層員工做起，因此，他和普通求職者一樣遞交了簡歷，通過層層面試，才得以進入公司。

入職後，在原本十分講究論資排輩的公司中，新人豐田章男卻受到了不少恭維，甚至領導都對他畢恭畢敬。但在暗地裏卻是一片質疑聲：這個「豐田家的」，究竟有沒有本事？

對於豐田章男而言，家族姓氏變成了一種負擔。「誰叫人家是社長的兒子」「不過是因為姓豐田罷了」，這些外人無法理解的「包袱」，久久盤踞在豐田章男心底，長期困擾着他。

因為總被貼上「豐田家兒子」的標籤，豐田章男一直都存在一種自我認知危機。因此在加入豐田汽車後，他必須做到比別人更好，才能在「天然」的質疑聲中證明自己。

多年後，當豐田章男出任豐田汽車高管時，他回憶道：在豐田汽車的職業生涯里，父親豐田章一郎沒有給他任何建議和幫助。但他心裏對父親沒有絲毫的埋怨，反而充滿了感激。

因為在父親豐田章一郎27歲時，祖父豐田喜一郎就已經去世了，他的父親憑藉自己的努力在豐田公司成長，最終接過大權的接力棒。豐田章男明白，其實他的父親一直在指引他，只是採用了一種不同的方式——做他的榜樣。

豐田章一郎：圖為2005年5月26日，日本豐田汽車前社長豐田章一郎（右）在東京與時任葡萄牙總統桑帕約（中）、以及時任日本眾議院議長河野洋平（左）合照。（Getty）

臨危受命

2008年，金融海嘯席捲全球，全世界許多行業都受到波及。美國三大汽車巨頭瀕臨破產，豐田汽車也出現了成立70多年來首次財務虧損，公司市值從當時的2000億美元跌掉了一半。

面對前所未有的緊急形勢，企業創始人的姓氏就像一面旗幟，具有極強的精神感召力，豐田公司期望藉助豐田家族的凝聚力闖過難關。

2009年6月，財務虧損難挽頹勢之際，豐田汽車公司在日本愛知縣豐田市的公司本部舉行董事會會議，正式批准豐田章男升任公司新總裁。

在他擔任社長之前，一連三任社長均是外姓人士，豐田章男從一個見習生不斷升級打怪，最終憑藉2%的持股比例和巨大的無形影響力，幫助豐田家族再次掌控公司。

但還沒來得及慶祝這份「榮譽」，豐田章男就要開始做一個抉擇，並且關乎公司生死。

在上任後，豐田章男宣佈豐田汽車不再將「追求世界第一」作為核心目標。而是將全部精力放在恢復盈利能力方面。在質量與銷量的博弈中，豐田章男將豐田頭上那頂「奪取全球15%市場份額」的帽子摘下，力圖讓豐田從追求規模，回到「汽車製造」這個最初的起點。

「越是經營環境嚴峻時，越要回歸創業的原點。」豐田章男給自己定下標準是：「要做離工作前線最近的總裁。」同時，豐田章男還重點關注削減成本，在豐田重新倡導節儉的企業文化。

多年後，在回憶起接任歲月時，豐田章男只說了一句話：

生在豐田家是我自己無法選擇的。但走到這一步，我就要背負起這個家族的使命。 豐田章男

豐田章一郎：圖為2002年9月13日，日本豐田汽車時任行政總裁張富士夫（右）與前社長豐田章一郎（左）在靜岡縣與公司的新型號汽車合照。（Getty）

「問題清理工」的使命

2009年8月，美國加利福尼亞州，一輛雷克薩斯ES350突然失控撞向牆壁，車中一家四口全部身亡。事故的原因是腳墊卡住了油門踏板，導致踏板無法回位。

之後，相繼發生了豐田汽車不受控制地加速、油門踏板難以回彈、剎車失靈等問題。豐田汽車被推上了輿論的風口浪尖，彼時，距離豐田章男就任社長剛剛過去半年。

為此，豐田章男不得不出席美國國會的聽證會。2010年2月20日，豐田章男乘坐公司的商務飛機前往美國。

到達美國後，他和北美豐田總裁稻葉、美國豐田汽車銷售總裁James Lentz以及律師一起做聽證會的事前準備。

此時的華盛頓郊外正值隆冬，他們聚到一個房間中，從早到晚研究資料。桌子上堆着可能出現的問題，以及聽取律師細緻建議後想出的回答和其他各種資料。

所有人都小心觀察着豐田章男的臉色，就連平常開朗的稻葉也在極度的緊張氛圍中臉色發青，表情凝重。豐田章男自己也能感受到周圍人的提心弔膽與小心翼翼，但作為領導者，他必須強裝鎮靜，以確保所有人在聽證會之前都保持正常。

2月24日，決定命運的一天終於到來。豐田章男站上證詞台後，面對近百台照相機開口說道：

「我比任何人都要更愛汽車，也比任何人都要更愛豐田。」他語速緩慢，一字一句地致歉，「我以豐田的傳統和驕傲起誓，我們絕不會逃避問題、忽視問題。我們將不斷改善，為大家提供更好的商品。這也是創業以來我們一直重視的基本價值觀。」

對於本次召回問題的原因，他反省稱：豐田在過去幾年裏迅速擴大了業務內容，但成長速度過快了。

一名受聘於日本汽車製造商豐田的美國員工正在阿拉巴馬州的工廠工作。（Reuters）

聽證會是在日本時間早上4點左右開始的，總共持續了大約3小時20分鐘。雖然天還沒亮，但是高管們陸續聚集在東京和豐田總部觀看現場直播。豐田章男的父親豐田章一郎也出現在豐田總部。他繫着領帶，穿着正裝，仔細聽了豐田章男的回答。

在聽證會結束後，豐田章一郎告訴豐田章男：「看上去你像是在代表豐田的過去、現在和未來向大家道歉。」

在此之後，豐田章男又飛到中國，就相關問題數次向消費者鞠躬道歉。因此也有了「道歉社長」的稱號。

一年後，2011年2月，豐田章男在位於豐田市郊外的舊宅庭院中，種下了一棵小櫻樹，告誡自己不要忘記危機事件。召開聽證會的2月24日被定為「豐田再啟程之日」，每年這個日子，豐田公司都會在各個工作場所，召開專門會議。

在經歷了金融危機及大規模召回後，豐田章男再次面臨巨大考驗。2011年3月11日，日本東北部太平洋海域突發9.0級大地震並引發海嘯，災難直接影響汽車供應鏈斷裂，豐田汽車生產一度陷入停滯。

2011年7月，地震發生四個月後，豐田汽車宣佈將關東汽車廠、中央汽車公司和豐田汽車東北公司合併為一個新的實體——東日本豐田汽車公司（TMEJ）。其中，東富士工廠就是由關東汽車廠獨自建設，並在1000名總部和工廠精英骨幹支持下實現運營，以應對這場災難帶來的陣痛。

與此同時，豐田章男開始從這場災難中思考另一個問題，如何幫助日本東北地區恢復和重建基礎設施。而這，就是日本著名的「豐田智慧城市」（Woven City）計劃的雛形。

多年以後，豐田章男針對這一計劃信心勃勃：「從頭興建城市，將是研發未來技術的一個絕佳的機會。」

此後，泰國洪水、日元升值、環境規制、貿易自由協定延遲等諸多考驗紛至沓來......豐田章男在救火的同時，無奈地將自己形容為「問題清理工。」

圖為2010年2月17日，豐田汽車公司總裁豐田章男（R）在其東京總部召開的新聞發佈會上發言。豐田承諾在全球範圍內的所有未來車型中安裝剎車控制系統，還將設立第三方研究機構來測試其電子油門控制系統。(Getty)

他曾表示，「我職場生涯的三分之一時間，都在處理棘手問題」。

對於解決問題的能力，在片山修所著《豐田章男》一書中，作者認為豐田章男巧妙地運用總裁和賽車手這兩個身份，互相配合補充，在臨危受命而來的總裁位上逐漸遊刃有餘。

在片山修看來，在背負着決定大企業前進方向的重壓之下，豐田章男正是以這樣的有韌性的賽車手心緒來維持精神上的平衡，兩個角色已經渾然一體了。

在成功度過了數次生存危機後，豐田章男社長之位逐漸穩固，並贏得了更多的信任和期待。

「認識豐田章男，就是認識豐田，他的生活方式與思維模式，對於無法預測未來的管理者、商人，以及為自己的前途感到煩惱的年輕人來說，都具有極大的參考價值。」片山修在書中說道。

日本豐田汽車近14年來首度換社長，由佐藤恆治接替企業家族第三代傳人豐田章男。（Reuters）

掛在祖屋的「七字真言」

「百忍千鍛事遂全」，這是豐田章男祖父豐田喜一郎故居中掛着的一幅字，這種精神在豐田章男身上很好的傳承了下來。在很多人眼中，豐田章男身上最重要的特質就是「堅韌」。

經歷數次考驗之後，豐田汽車出現了逐漸復甦的跡象。在日本，第三代普銳斯一經上市便供不應求；在遭受重創的北美市場，豐田也開始對原來生產大排量車型的生產線進行調整；與此同時，他開啟了豐田和鈴木及萬事得的合作，更具前瞻性地與松下組建了車載電池合資公司。

對於中國市場，豐田章男意識到，未來的這裏或許會成為豐田繼北美市場之後的又一單一大市場。他提出了「中國最重要」的口號。自此，豐田章男開始不遺餘力將精力放在中國市場，盡力去製造「符合中國人」需求的豐田汽車。

在重組改革、持續提升豐田市場競爭力、押注中國市場、推動TNGA架構等一系列極具前瞻性的戰略調整之後，2014年3月底，豐田集團的全球銷量在汽車歷史上首次突破1000萬輛大關，成為全球首個年度破千萬輛的車企。而豐田章男「押注中國」的眼光得到了市場的印證。

也正是在這一年，中國市場首次貢獻百萬銷量。

圖為2010年2月17日，一輛汽車在豐田汽車公司的東京總部展出。(Getty Images)

2020年，豐田時隔五年再次超越大眾，重回全球銷量第一寶座。豐田章男帶領下的豐田汽車，在銷售收入、營業額、市值等核心指標上均達到歷史新高。

在最近出爐的2022年全球車企銷量排行榜上，豐田汽車以1048萬輛蟬聯銷量第一。

疫情期間，日本本土汽車業受到嚴重衝擊，豐田章男為提振日本經濟士氣表態，全球金融危機時刻的豐田已成為歷史，豐田不會重蹈覆轍，豐田「挺得住」。當時他立下志願：「要造出更好的汽車，而不是將產量和利潤放在第一位」、「要拿出咬定青山不放鬆的精神，守住日本的製造業」。

比亞迪董事長兼總裁王傳福在接受採訪時曾表示，心中最敬佩豐田。在他看來，豐田汽車成為全球汽車銷量霸主，與其工藝、設計企業經營理念密不可分，值得汽車人學習。

2019年4月，豐田章男第一次在日本以外高校發表演講，他將地點選在了清華大學。

坐了地鐵，騎了共享單車，豐田章男來到了清華園，通過幽默、深入淺出的演講，身體力行地向人們展示着豐田年輕化的轉型與邁向未來的決心。

就在演講前一天，他還以「賽車手」身份自駕車在清華校園進行了一次漂移表演，不斷學習新事物的他，甚至還跟大學生分享了對電影《流浪地球》和淘寶造物節的感受。

豐田章男曾毫不避諱的說：「也許你聽過這樣的說法，叫做『富不過三代』。我的一生中，這句話不停地在我耳邊出現。但我有決心證明這是錯的。」

錯過Tesla：豐田章男在2012年曾以5000萬美元買下特斯拉2.4%的股份，並押注電動車發展，可惜因電池質量不穩定而放棄。圖為2010年11 月，馬斯克向豐田章男贈送了特斯拉Roadster電動汽車的鑰匙。（Reuters）

絕地武士的自我革命

「汽車行業的變化速度之快，遠超任何人的預期，如果我們對現狀感到滿意，那麼豐田的發展就要停擺了。如今我是公司的負責人，但是我更覺得自己像一位絕地武士。」

這句話，是豐田章男對行業的總結，也是對自己崗位的總結。

在豐田做職員期間，豐田章男曾將瀑布修行這一行為持續了10年之久。

據報道，豐田章男曾頻繁前往長野縣的新瀧瀑布，去感受三十米高的瀑布衝擊而下淋在身上的感覺。他說：「進入瀑布時，不能反抗，也不能懷着恐懼之心。若是低下頭，水流就會猛烈鞭打你。必須要從正面躍入，與瀑布融為一體。」

這一理念也影響他執掌豐田後的日子：不隨波逐流，清楚自己的優勢和位置。

不過，這個想法，卻在今天成為了豐田的拖累。

圖為2005年5月18日，在日本愛知縣名古屋市，中國前國務院副總理吳儀（R）和豐田汽車公司名譽董事長豐田章一郎在紀念中日貿易中心成立50周年的招待會上舉杯慶祝。（Getty）

在燃油車的歲月里，豐田家族統治了整個時代，但這個時代，卻正在離世界遠去。

面對近幾年全球汽車電動化勢不可擋的浪潮，豐田章男的表現，並沒有展現出他過去的果斷與機敏。

2020年底，豐田章男猛烈炮轟電動車，稱其不僅不環保，還會導致電力系統癱瘓。一時間，豐田成為電動車的「頭號公敵」。

當整個行業都在推進電動化的時候，全球銷量第一的豐田，卻三番五次唱起了反調。

2020年12月，豐田章男以日本汽車工業協會會長的身份，參加了一場新聞發佈會。會上，豐田章男對日本政府的「禁燃」計劃表達了強烈不滿。

當時的背景是，日本政府正考慮在2035年左右禁止純燃油車銷售。同一時期，東京政府也宣佈，計劃到2030年不再銷售純燃油車。

豐田章男認為，日本是依靠煤炭發電的國家，電動車有可能增加碳排放量，電池的回收處理也會污染環境。而且，大面積推廣電動車，可能會使日本的電力系統癱瘓。

對於豐田章男的言論，大部分人認為，其是「打着環保的幌子，保護日本的汽車產業。」但客觀而言，豐田章男所提到的那些問題是真實存在的，這頂帽子，很難扣在他的頭上。

2021年5月，日本政府正式決定執行上述政策，豐田章男再次提出反對意見，表示「這項政策將使日本汽車產業失去優勢，會讓日本失去550萬個工作崗位和800萬台汽車產量。」

這樣的態度，引發了豐田股東們的不滿。其中，規模達200億美元的丹麥養老基金表示「這損害了豐田的品牌價值和股東利益，如果其態度依然沒有變化，我們將考慮出售所持有的豐田汽車股份。」

豐田首款純電動車bZ4X推出不久後因輪胎脫落風險需要回收。（Toyota官網）

半年後，戲劇性的一幕出現了。

2021年12月，在毫無徵兆的情況下，豐田一口氣發佈了15款全新純電動車型，包含豐田和雷克薩斯兩大品牌，以及不同級別的轎車、跑車、SUV、皮卡，幾乎完整地呈現出了豐田的電動化藍圖。

但蹊蹺的是，豐田在當時並沒有公佈這些車型的參數信息，包括車身尺寸、動力、續航等數據均無處可查。

也就是說，它們很有可能是豐田為了穩住投資者和外界信心，而匆忙趕工做出來的半成品。至於其轉型的決心到底有多大，恐怕只有豐田章男自己清楚。

這一切都表明，豐田汽車將要鞏固世界霸主的地位，靠現有的模式很難實現。大刀闊斧的改革，才是繼續保持領先的前提。

這種改革，甚至包括豐田章男本人。

「我是老一代造車人，有局限性。我認為有必要在新的時代隱退。」

在2023年伊始的退任發佈會上，豐田章男的自述觸動了很多人，他提到，在這個更迭的時代，豐田汽車公司的社長，需要具備「年輕、能量和力量」的人。

在很多人看來，這是及時讓路給年輕人的一種智慧。

多年來，豐田章男不止一次在公共場合，回憶過自己曾祖父的一句話：

「打開窗戶吧，外面的世界無限廣闊。」

如今，豐田的第三代掌門人豐田章一郎離世，四代掌門人豐田章男宣佈退休，豐田的龍頭地位，也正在面對特斯拉、比亞迪等一系列後起之秀的反覆挑戰。

在燃油車時代稱霸世界的豐田，在電動車時代往哪裏走？它還能稱霸多久？這些問題，像是一記記鐘聲，敲響在豐田這家百年企業的耳邊。

本文獲授權轉載自「華商韜略」。

