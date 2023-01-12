助馬斯克攻克中國巿場　晉升Tesla「二號人物」的一男子

2023年，被喻為是亞洲電動車普及元年。以比亞迪為首的中國車企積極進軍東南亞巿場，日本品牌發力直追，印度巨擘塔塔（TATA）的純電動車Tiago也定於今年初交付，作為過江龍的特斯拉（Tesla）亦瞄準亞洲巿場——繼新加坡之後將進入第二個東南亞國家泰國，一場爭奪戰正要展開…

在中國成功落地的Tesla，上海超級工廠發展及管理趨於成熟。熬過了三年疫情、連月封城，領軍的大中華區總裁朱曉彤也成為了這家美國車企的「第二把交椅」，地位或僅次馬斯克（Elon Musk）的新能源車界重要人物。



有關朱曉彤升職的傳聞自去年底已甚囂塵上，當時消息指馬斯克決定任命朱曉彤為Tesla的全球CEO。路透社1月初報道引述一份Tesla內部公告，顯示朱曉彤已獲提拔兼看美國組配廠、北美及歐洲的銷售業務。

戴眼鏡、平頭裝髮型的他穿上一個黃色馬甲，日常遊走於超級工廠內的各個車間，就跟生產線上別的員工無異。在辦公室內，朱總並沒有獨立的辦公室，他的座位就開放辦公室一個角落裏的辦公桌，跟其他高管面對面的坐着。朱曉彤曾在訪問裏形容，這是為了高效的溝通，並打破層級觀念，各員工都可以走到別人的工位上，立即討論及解決問題。「這也是一種態度，我們至今還保持了一種新創公司的文化，效率和實用主義是公司的一個風格。」他又說，這反映了創業公司文化沒有改變，「不浪費資源和時間在花裏胡哨的東西上」。

馬斯克近期被認為分心處理Twitter，疏於管理「核心業務」Tesla。(Reuters)

馬斯克近日入主Twitter引起軒然大波，同時被認為分心處理Twitter，疏於管理「核心業務」Tesla。一位中國人，成為這家美國明星企業的「二號人物」，朱曉彤也開始備受西方媒體關注。朱曉彤被中國媒體形容為「務實」、「勤奮」、「工作狂」。朱曉彤於2014年4月最初加入Tesla時，是擔任Tesla中國超級充電站項目總監，同年底，他已獲晉升為中國區總經理。Tesla官方指，朱曉彤為公司的在中國的超級充電站發展發揮了重要作用，在中國建成了近40座超級充電站，並在全國60多個城巿建成了超過600個充電樁。

畢業於新西蘭奧克蘭理工大學、擁有美國杜克大學MBA學歷的學術背景、創業及跨國工作的經驗，也許都不足以令朱曉彤在人才輩出的Tesla裏脫穎而出。夠拼，也許是朱曉彤另一個重要賣點，有報道形容他的作風跟馬斯克相近，祟尚高強度工作，凡事喜愛親力親為；也有知情人士向傳媒爆料指，朱曉彤經常凌晨在工作群裏發訊息，對下屬的要求也十分嚴格。

2019年他在微博發了一個貼圖寫道：「我太想睡覺了，可是工作太有意思了！」這倒沒有流於「吹牛」的層次，新冠疫情來襲，去年3至4月期間，上海進入了為期兩個月的封城狀態，Tesla超級工廠生產因而一度停擺，為了維持工廠繼續運作，朱曉彤便成為了首批在工廠裏留宿的員工，也就是他本人所形容，不管你在公司哪一個層級，都需要雙手沾泥，深入前線自己動手解決問題。

朱曉彤成為Tesla的二號人物，或有助該電動車企攻克中國市場。(Reuters)

住在公租房的總裁

朱曉彤本人亦透露，自己住在車程距離工廠只有10幾分鐘的公租房，兩室一廳，月租少於2000元人民幣。一般早上6、7時，朱曉彤便會開始工作，先與北美的總部員工開會，之後就會展開於超級工廠內一天的工作，直至接近凌晨。朱曉彤鮮有接受外國媒體採訪，惟接受零星的內地媒體採訪，談及工作和願景時，語氣聲線都沉穩的。上海超級工廠的管理層對衣食住行都是最低標準，他便笑着回應：「大家千萬不要誤會，公租房其實條件很好的。」「同事們大家都住在一起，每天都呼朋喚友，環境氣氛也非常好，你幫我拿個快遞，我幫你取個東西，很有煙火氣。」

無可否認，朱曉彤實幹、勤奮的個人風格，亦反映在Tesla中國的產能及成績上，上海超級工廠自2019年投產以來給出的成績表，無疑是朱曉彤獲晉身成Tesla全球高管的「入場劵」。朱曉彤在媒體面前盛讚老闆馬斯克是他遇過其中一個最聰明的人，他與其他中國管理層都能直接與馬斯克直接交流意見。

2022年對Tesla是極具挑戰性的一年，上海的封城導致工廠停擺，加上馬斯克為Tesla股價引起的動盪。Tesla在2022年的生產總數仍達136.9萬輛，並交付了131.3萬多輛汽車。其中，上海超級工廠平均約40秒下線一輛Model Y白車身，展現超高的生產效率。

去年上海的封城導致工廠停擺，可說是對Tesla極具挑戰性的一年，(Reuters)

1月3日Tesla發布了2022年全球生產及交付報告，上海超級工廠的零部件本土化率超過95%，帶動了長三角地區的新能源車零部分全生態鏈，包括電池、汽車芯片、自動駕駛系統、汽車內飾、精密加工等環節。另一方面，上海超級工廠內多個生產製造環節被整合在一起，提高生產效率。去年8月，該廠更完成了第100萬輛整車下線，由交付第一輛中國製Tesla到這一里程碑僅用了不足3年，成為汽車工業史上一個創舉。

隨着供應鏈的優化（上海超級工廠產業鏈本土化率超過95%）、效率提升，造車成本降低，也促使了Tesla車型在中國降價，繼去年10月，Tesla 1月6日宣布在中國大陸發售的Model Y和Model 3再次降價，分別減價約3萬至25.99萬及22.99萬人民幣，由10月至今累計減幅超過6萬人民幣，引發部分新購車主不滿示威。減價後的標準版Model 3比起美國網站上售價便宜逾三成。當然，Tesla降價背後原因還因為中國大陸今年起取消對新能源車的補貼，加上國內經濟及消費力疲軟，因此各電動車廠都要割價促銷。

儘管傳言每天飛，Tesla與朱曉彤都沒有公開回應升職傳聞，貫徹低調作風，少說話、多做事。上海超級工廠已逐漸成為Tesla全球重要的出口中心，去年11月交付量突破10萬輛，Tesla 2022年交付的超過71萬輛汽車是在中國生產，比起前一年增長了五成，並佔該公司全球交付總量超過一半。據Tesla向美國證券交易委員會提交的文件，2022年前三季度，中國市場佔該公司全球收入的24%。這一比例或多或少已說明了朱曉彤在該公司變得舉足輕重的原因。