越南仿中國改革開放　經濟猛進展示「學有所成」？

越南不少改革開放經驗都從中國模仿學習而來。此外，加入世界貿易組織，讓越南進出口貿易迅速騰飛。



除了加入世界貿易組織讓進出口貿易迅速騰飛外，非常重要的是，越南徹底放下歷史恩怨，擁抱西方國家。美國曾是越南的對手，如今越美關係卻如膠似漆，越南從對美貿易中獲得大額順差，而美國卻選擇性忽略了越南佔有的巨大好處。

越南去年國內生產總值（GDP）按年增長8.02%，既創下25年來的最快增速，也刷新10年來最高增長紀錄。放在同期全球各國經濟增速的陣容中，越南算得上是鶴立雞群。

經濟總量放大的同時，越南經濟的增長質量也可圈可點。一方面，民眾獲得感顯著增強。從經濟學角度看，GDP與國民收入（NI）是兩個不同概念，前者是由本國和外國公民在內的所有勞動者共同創造的經濟價值，後者僅顯示本國公民的實際所得。因此，對一國百姓來說，NI更具有現實意義。實際上，GDP與NI不一定完全同步，只有後者增速高出前者，國內民眾的利益獲得感才能更飽滿和更充實。

越南去年人均月收入增至460萬越南盾（約1520港元），按年上漲9.5%；若按年計算，人均收入約為5520萬越南盾左右，相當於人均GDP的57.64%，NI大幅跑贏GDP，說明民眾能真實分享經濟發展成果的大部分。同時值得關注的是，去年越南國內通貨膨脹率僅為3.15%，失業率也只有3.3%，表明在經濟高速增長過程中，民眾工作與生活所遭遇的負面溢出風險非常之小。

越南興安省的Hung Viet服裝出口工廠，數名女工在首埋工作。（路透社/資料圖片)

經濟結構更均衡

越南經濟結構更趨均衡。全國省級行政區劃包括58個省和五個直轄市，有59個的GDP增速在6.5%以上，區域發展總體較為平衡；從產業結構看，三大產業也在不斷趨向協調。

去年農業部門按年增長3.36%，對全國經濟增長貢獻率為5.11%；服務業按年增長9.99%，對經濟發展貢獻率為56.65%，工業和建築業部門按年增長7.78%，對經濟貢獻率為38.24%。三次產業配置結構中，服務業佔比最高，顯示經濟結構升級態勢顯著。與此同時，製造業增長8.1%，雖然農業在GDP構成中的佔比有所下降，但糧食產量一直較為穩定，其中水稻人均產量達到400多公斤，排名亞洲國家前列，經濟增長的基礎較為紮實。

在冠病疫情發生的2019年，越南經濟實現了7%的擴張，但隨後兩年分別降至2.91%和2.58%。不過，越南去年較早放開疫情管控，當季經濟便猛增13.67%，繼而帶動全年GDP增長躍上高位，表明是一種疫後的補償式增長。

圖. 越南國內生產總值年增長率：

越南 2022 年第四季度國內生產總值同比增長 5.92%，遠低於第三季度略微修正後的 13.71% 增長，並指向連續第五個季度擴張。（Trading Economics）

必須指出的是，就在越南放開疫情控制的同時，中國依舊在堅持動態清零政策，尤其是去年二季度上海疫情的管制升級，更帶來長三角地區外貿訂單的流失；同時服裝、鞋帽、電子產品及其零部件等勞動密集型產業，由中國快速轉向越南，產業鏈的區域性重構給越南工業與經濟增長起到補血與賦能的強大作用。

不像全球主要經濟體的非美元貨幣在過去一年伴隨美元升值而出現大幅貶值，越南盾展現出一定的韌性，去年全年兑美元小幅貶值4%。之所以如此，是因為出口強勁令匯率獲得較厚實的順差力量支撐，進而也為當局展開更靈活穩健的政策操作創造遊刃有餘的空間。

資料顯示，越南中央銀行去年共加息兩次，利率水平提至目前的6%，無論是加息幅度還是升息頻率，越南央行的貨幣緊縮步伐在全球來看應該是較小的，從而確保了宏觀經濟獲得較穩定與充沛的流動性支持，以及微觀經濟主體在較低的融資成本約束下，更輕便地恢復與擴張生產經營活動。

越南總理範明正（Pham Minh Chinh）於2023年2月9日在新加坡總統府會見了新加坡總理李顯龍。（Reuters）

RCEP帶來的巨大紅利

必須強調，越來越流暢與便捷的自由貿易環境，對過去一年越南的進出口和經濟增長起到較明顯的潤滑作用。除了與歐盟達成自由貿易協定外，作為東盟成員國，越南也充分享受到區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）落地生效的巨大紅利。本來具有競爭優勢的越南農產品與海產品，得以低成本甚至零成本進入更廣闊的市場，同時有更大規模的境外資本，尤其是亞洲國際資本湧入越南。去年進入越南的外國直接投資（FDI）構成中，新加坡、韓國、日本和中國排名前四，直接充實了越南的對外貿易主體陣容。按照RCEP協議影響評估報告，在去年越南出口貿易中，RCEP的貢獻率超過10%。

越南經濟已經不是一種打雞血式的短期增長，過去36年中，一直維持着5%以上的較快增長步伐，特別進入本世紀以來，更是跳上年均增長超過6%的台階。對此，有幾個重要年代與相關數據特別值得關注。1986年，越南共產黨第六次代表大會召開，確立了經濟革新的改革方向，當年越南GDP僅增長2.79%；1991年，越共七大確立以經濟改革為中心的總方針，越南經濟增速升至5.96%；1996年，越共八大明確了革新開放的基本國策，越南實現了9.34%的經濟擴張，從此一發不可收拾。顯然，從低速增長起步到高速增長演進，越南經濟能創造奇蹟，首先應當歸功於制度創新與市場化變革力量的驅動。

分析發現，越南不少改革開放經驗其實都從中國模仿學習而來，一個明顯的節奏是，越共每一次全國代表會議都要比中共的代表大會晚，只要後者提出一些重大的政策方略，越共就會集中力量認真研習，並在自己的最高決策會議上提出近似的重大方針，比如發展多種經濟成分與擴大開放口徑等。

2023年為越南的貓年，新春期間民眾在街上與節日裝飾「打卡」。（Getty）

創新變革直指政治體制領域

不僅如此，越南創新變革的鋒芒還直接指向政治體制領域，並且力度非同一般，包括取消公務員終身制、裁減與合併政府機構、取消城鄉戶籍割裂制，以及成立獨立的企業工會等，都推進得風生水起。根據越南中央經濟部發布的《社會經濟形勢訊息圖》，在產品稅（更準確地說是流轉稅）方面，去年政府的收益分配佔比，按年降低0.5個百分點，同期加入和重新加入市場的企業總數按年勁升30.3%。

對外貿易行業應當是過去20年中發展最快的，除了加入世界貿易組織讓進出口貿易迅速騰飛外，非常重要的是，越南徹底放下歷史恩怨，擁抱西方國家。美國曾是越南的對手，如今越美關係卻如膠似漆，越南從對美貿易中獲得大額順差，而美國卻選擇性忽略了越南佔有的巨大好處。

越南目前和150多個國家和地區存在貿易關係，獲得援助和優惠貸款的「朋友圈」不斷擴大。據越南中央經濟部數據，在目前的經濟結構中，外商直接投資佔GDP的比重高達20.13%，佔出口總值的70%以上，佔工業總產值約50%；在行業佈局上，外國投資者在越南的21個行業中，投資了19個行業，其中加工製造業總投資超過168億美元，佔註冊資本總額的60.6%。

這些投資有力地幫助越南創造極具競爭力的產品，也更深入參與全球供應網絡。在越南出口商品分類中，有八個商品組的成交額佔整個出口總額的70.1%，其中以外國企業為主的電話和組件、電腦電子產品和組件，佔到越南總出口額的30.8%，凸現越南在國際高端製造業鏈條中競爭地位的提升。

疫情過去，越南今年過春節也恢復繁華熱鬧。（Getty）

立足於制度創新的存量資源，越南正試圖營造出更為豐沛的增量資源。在國內加強基礎設施建設，尤其是交通與能源項目建設，成為政府改善營商環境的核心舉措。據悉，去年越南就完成310公里的高速公路鋪建，今年還將動工興建12條高速公路，同時正考慮建設一條沿該國邊境運行的高速鐵路，總耗資587億美元，並將於2032年通車。

值得注意的是，去年越南的國家財政總收入高達1.7848萬億越南盾，創歷史新高，並推動財政盈餘超過2000萬億越南盾，支持基礎設施建設的財力厚實。基於穩健的財政狀況以及經濟擴張能力，去年國際三大信用評級機構穆迪、標準普爾和惠譽齊刷刷地調高越南信用評級。越南還是被穆迪上調評級的亞太地區唯一國家和全球四個國家之一，由此也進一步打開對外融資的空間。

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