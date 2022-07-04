越南超車？｜製造業野心追趕深圳　業內人士：速度猶勝中國當年

受中美貿易戰、新冠肺炎疫情等因素影響，越南今年第一季度的出口總額超出深圳1,700多億元人民幣，其中3月的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。大量中低端產業由中國內地轉移到越南，似乎是個不可阻擋的趨勢。有經常中國內地、越南兩邊走的製造業業內人士更指出，越南近年的發展速度「猶勝中國當年」，眼見近年廠商轉移產能至越南的情況令其感震驚又憂慮。



此為「越南超車？」專題報道第三篇之上



於內地美資企業從事供應鏈審核（supply chain audit）工作的范偉（化名），主要的職責是檢查工廠員工工作、品質監控和工廠安全，每月約有一至兩星期會到越南的廠房視察；而其公司從事哥爾夫球產品生產，主要有球杆和球袋。他的公司自90年代後期已在深圳設廠，供應商分佈於東莞、中山和廈門等地，五年前開始將部份產能轉到越南。

范偉向《香港01》記者表示：「起初大家對此不以為然，我當時認為相關的動作應該不會太大，惟其後一年已轉移了公司兩成產能，至今更高達四成。」他指出，公司當年的決定源於環境因素，由於所生產的產品如球杆擊球部份需要做打磨工序，牽涉到不少噪音等污染問題，加上衍生職業病的概率高，而內地相關的環境污染管控較嚴格，導致工廠縮減了這部份的規模。

越南製造在疫情下大部份時間未受太大影響，近期收到的訂單還越來越多。(Getty)

自新冠肺炎疫情以來，越南製造業在初期並未受到太大的影響，當時出貨仍很正常，這是因為當地與中國防疫管控模式相似，故當時未有受疫情太大衝擊。惟在去年3月Alpha及Delta變種病毒引致的新一波疫情下，越南的防疫應對始出現一些狀況。范偉表示：「當時我的工廠、供應商九成以上都關門了，導致產品供應出現中斷。這個情況長達七個月，這段停工的日子影響比較大，因不少工人已回鄉。」

其後，越南工廠於去年10月重新復工，其後復甦至正常水平的速度驚人，前後大概僅花了六個月時間，至今年2月基本已經百份百恢復產能；相反，中國內地今年因疫情原故，工廠不時需要停工停產，故部份訂單已由內地轉至越南。現時，越南廠商收到的訂單也變得越來越多。不過，范偉認為想轉到越南設廠的大多經已在前年和去年搬去，故應不會在今年因內地疫情而有所增加。他補充：「許多當地工廠已搶去不少地方、產能和工人，故現時才去的廠商可能會謹慎一些。」

目前，越南製造主要仍是比較低端和中低端的環節，九成都是依靠密集勞動力。這是因為高附加值的電子產品，搬廠的成本太高，且設廠和培訓工人週期太長。范偉指出：「這不像我們做高爾夫球產品，以打磨招工人為例，培訓約一星期便可以上班。」

越南製造主要仍是比較低端和中低端的環節，因這方面涉及的搬遷和培訓工人成本較低。(Getty)

越南真能取代深圳？

作為熟悉中越兩地製造業的過來人，范偉認為越南製造有幾個優勢：「越南生產的手工類產品水平質量經已完全沒問題，工作環境、新建的廠房亦很好，加上大量年青工人，工人亦較穩定。」而且越南人工普遍而言也較樂意加班。

提及工人，范偉表示越南的情況與中國內地南北有別的狀況有點相似：「胡志明市及周邊的工人確實很積極和活躍，醒目些之餘也較易培訓；河內等北部地區則較差，因主要是國營工廠。」他指出，北部工人需要凡事說清楚，如需貼標語叫他們不可吐口水、或其他他們需要在廠內注意的事項，南部工人已不需要這樣微管理。因此，南部製造業發展較快。

越南製造目前有多個優勢，包括大量的年輕勞動人口。(Getty)

內地環保及安全規管趨嚴 越南仍較寬闊

另一個優勢是政府干預較少。現時內地對消防檢查、環境保護，以至工人安全等較嚴格，疫情下的防疫管控也更多。范偉指出：「以我們的工廠為例，在內地廢水類的要求很多，而我們許多工序和工藝都涉及廢水或者化學品，故對商人而言，越南在這部份具有很大優勢，尤其在早年，近年則也開始變得嚴厲。」還有社保方面，越南的要求不如內地高，對廠商的負擔也就會少一些。

對於我們這些真真正正經歷過越南產能變化的中國人，真的會擔心它有朝一日取代深圳。

范偉坦言，深圳最大的問題是人工太高，以他的公司兩個主要工種工人的薪金比較，越南工人月薪現時大概是2,000到2,500人民幣，但東莞則要6,000人民幣；另一較高技術的工種，越南人工是4,000多人民幣，但中山則要10,000人民幣。他表，示在越南製造基本條件已充足的情況下，兩地工資差距恐怕只會令更多廠商移師到當地，因此深圳等地也加緊升級轉型，引進自動化及機械人來填補工資差距。

越南真的有機會取代深圳嗎？(Getty)

內地行家笑稱「怕失業」 深圳尚存優勢？

對於有人認為越南目前仍只是依賴外資、僅做低端生產，對中國構成不了威脅云云，范偉坦言情況其實並非如此簡單。他解釋：「越南現時已經做得到包裝，有足夠的廠房和工人，他們自然有野心更進一步。當局可能會與投資方洽商，既然包裝已在越南，不如就在這裏建立完整生產線，反正我們也做到不差。」

另一個重要原因是，范偉表示越南從事製造業和工廠的一群相對內地年輕，且有一定遠見。他指出，內地現時年輕而辧廠的主要是富二代，拼搏心或未如父輩，「越南則是白手興家，教育和素養大部份都比較高，而且他們在當地設廠有很多優惠。北部則可能年紀大一些，新開的廠房可能是現有廠商擴建。」

最後就是，越南過去一兩年對外開放的程度真的很大，例如當局對外資佔比的限制已經轉變，其經營模式上的彈性有利吸引更多外資。而且他們的目標也很明確，吸引外資本身是去學習，累積相關經驗和技術。近期，三星、蘋果等企業轉移越南便是一個重要指標，反映越南在電子類生產也在發力，未來或會進一步影響到內地。范偉坦言：「以我十多年相關的工作經驗和對國內的了解，再去看越南的發展速度，真的厲害過當年中國的發展速度。」

范偉認為，內地先進生產方面領先，如深圳已有不少採用機器人或自動化生產工序。(Getty)

他補充，這是因為越南有很多現成的範本，如新加坡工業園的模式，他們照辦煮碗複製到當地即可，這與中國內地當年情況有所不同。

當年的情況是可能蘇州引入新加坡模式，東莞則偏向台灣模式，當中需要有摸索期，但越南現時的做法是哪個好用便用哪個，所有框架一下子經已就緒，省卻了不少時間。

「老實說，我見到現時越南的發展情況和我公司轉移產能的進程，其實覺得『真的幾恐怖』，我擔心未來有機會最終全部產能搬去越南，屆時我可能要面臨失業了。」范偉笑說。他認為現時唯一有機會扭轉這個趨勢的是中美貿易戰的轉變，以及內地疫情的終結，但前者可能性不大。他亦補充，越南方面同樣會有所準備，越南政府現時在做很多事去吸引韓國、日本的廠商，提供優惠吸引他們搬更多工序進越南，有的地方政府官員會親自出馬到日本拉生意，邀請廠家來越南建立生產或組裝線。

誠然，以上的說法雖然未必代表內地製造業的總體看法，惟多少也揭示了中國製造面對的競爭和挑戰相信不會少。可幸的是，內地製造業的優勢仍在，范偉以深圳為例，指教育水平和電子類生產是一大優勢。中國南方是電子類的集散地，產業鏈完整對相關生產的優勢仍大。還有就是生產科技的優勢，如深圳的工廠已引入機械人，取代原本對人類傷害較大的工序，這方面內地推進得比較快，亦是目前的優勢所在。

（下篇待續）