越南超車?｜蘋果代工鏈移師越南 「Made in Vietnam」全靠外資？

今年6月，《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）報道披露蘋果將首次把部分iPad生產從中國轉移至越南。 此前蘋果已把部分AirPods耳機的組裝工序移師越南，意味着越南已撬動不少中國科技電子產品的大單。然而，這個一心追趕深圳的東南亞國家，其產業鏈仍然高度依賴外資，越南本地的代工企業亦相對缺乏。



此為「越南超車」專題系列之二



多年以來，憑藉開放的市場環境、優越的地理位置、相對豐富且廉價的勞動力資源，越南越來越受到國際品牌的青睞，在當地設廠生產。較早入場的三星於2021年為越南創造了655億美元（約合5,000億港元）的出口，相當於該國總出口額的近20%，同年三星公司（越南）的營收也相當於全國國民生產總值的20%左右。但蘋果的到來真的會加快當地成為「新世界工廠」的步伐嗎？

對於效仿中國改革開放經濟路線、大力推動工業化的越南而言，像蘋果這樣的行業巨頭的到來的確對其經濟有着直接的推動作用。目前，在越南的31家供應商共僱用16萬工人進行蘋果產品的組裝。其中，台灣和碩科技去年宣佈將在越南分三階段投資多達10億美元，包括一個在越南海防市工業園區內的高科技生產工廠，本月又指將再加注1億美元；富士康則將越南作為中國以外最大生產中心，目前已經僱用約6萬名員工，並計劃在接下來一兩年大幅度擴大僱員規模。

連螺絲也無法生產？

然而，目前蘋果在越南的31家供應商和工廠全部為外資持有，當中最大的幾家亦是來自台灣和中國的「老面孔」——包括富士康、立訊精密、比亞迪等。

為何當中沒有越南的本土企業？對於像iPad這樣的精密電子產品 ，生產製造對零部件及整個供應鏈的要求都非常高，後者的完整性能夠極大影響產品的成本，包括原材料採購成本、運輸成本等，所以產品組裝工廠儘可能的不會遠離零部件供應商生產所在地。

圖為2008年，台灣電子業巨頭富士康在德國CeBIT技術博覽會上的展台。(Getty)

未盡完善的供應鏈

在中國深圳等城市的工業園區，早已形成了環環相扣的供應鏈，但越南則不然。有內媒引述中國供應商歌爾指，作為三星、蘋果的供應商，2013年公司被三星要求到當地設廠，以保證快速反應。但電子產品的供應鏈是一個網狀結構，一級套著一級，越往前端越難轉移，尤其是零部件。但在越南，負責人從工廠走出來，只能找到一些印刷、包裝材料，最多是彈簧，工廠80％的零部件依然要靠進口。

越南本地甚至就連生產被譽為「工業大米」的螺絲都極端困難。有廠商指，螺絲生產包括電鍍、熱處理等多個配套環節，這在中國內地如東莞的工廠，周邊就有大量配套廠。

同樣為難的還有老廠富士康。據《財經》雜誌旗下網絡媒體報道，2018年底，富士康「要脅」所有一級供應商到越南辦廠，以達到30％的本地製造標準。去年11月，富士康拆除中國成都產生線，鼠標和鍵盤、蘋果數據線的訂單悉數到了越南。有中國供應商更透過，合作方一度在短訊直言：「以後想交易的，必須在越南。」該供應商指出，過去合作方只是要求，但中美貿易戰開始後，要求變成了「要脅」。由於富士康是大客，故許多供應商只好乖乖就範。

越南生產目前仍以低端產品為主，如成衣、鞋履等。2020年2月6日，越南一家工廠員工在生產防護口罩。由於新冠引發的需求，以前的襯衫生產線被轉為生產口罩。(Getty)

這些情況解釋了為什麼這些高端電子產品的生產只能依靠外資。今年1月到4月，越南商品出口額累計1,223.6億美元（約9,600億港元）。其中外資企業商品出口額達905.9億美元（約7,108億港元），佔出口總額的比例達到74%；越資企業商品出口額為317.7億美元（約2,493億港元），只佔出口總額的26%。

本地熟練技術人員匱乏

除了依賴外資的問題外，越南缺乏經驗豐富的技術人員，也讓許多企業十分頭疼。越南本地的員工培訓需要很多時間，如果是引入大量海外人員，成本又會大幅增加。但在沒有人的情況下也只能出此下策，一些供應商要從中國帶員工過來，畢竟要越南工人大量掌握高技術的生產工序，仍然需時培養。

總部位於河內的Dahashi國家勞務有限公司專為外資企業搜羅勞動力，公司董事Nguyen Quoc Doan說，目前的勞動力需求非常巨大，問題是供應商需要確保勞動力的數量和質量，以便為外國投資者創造信心。

2020年3月29日，越南河內市的幾個商販固定店面招牌，這是通常擠滿當地人和遊客的熱門購物區因為疫情變得十分冷清。(Getty)

「外國公司，尤其是高科技公司，對勞動力的招聘要求非常嚴格。除了某些資格外，他們往往還要求其他標準，如體重、身高、視力和工作環境中的舉止。因此，公司在將員工帶入公司之前，必須對他們進行基本知識的再培訓。」他補充稱：「越南工人非常勤奮，但他們的教育、IT技能和外語水平都相當有限。這使得他們很難在生產線上使用智能機器和技術。」

在中美貿易戰、蘋果公司的戰略調整之下，擁有廉價勞動力的越南表面成為了最大受惠者，成為蘋果產業鏈的下一個大本營。而事實上，儘管2022年前4月越南貿易順差高達25億美元（約196億港元），但同時期本土企業逆差卻達92億美元（約722億港元），油水都被富士康、立訊等來自台灣和中國的蘋果代工廠撈走，缺乏熟練工、高級工程師，原料高度依賴進口的越南，只依託人口紅利推動解決了國內就業問題，除非能迅速培養自家的代工企業、代工龍頭，以及更完整的電子供應鏈，否則現階段實在很難說獲益良多。