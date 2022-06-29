越南超車?│越南不可能成為替代中國的plan B

5月以來，中文輿論突然就颳起一波鼓吹越南經濟的浪潮。事起，今年第一季度，越南貨物出口額為891億美元，按年增長13.4%，被部分媒體包裝為「越南一季度出口額首次超過深圳」。而實際上，早在2019年，越南全年出口額就已經超過了深圳，這幾年深圳也沒有反超。

此為「越南超車？」專題報道的第一篇。



越南經濟，雖說發展潛力還是挺大的，但越南經濟從各方面來說，其實跟中國都沒有可比性，完全就不是一個量級。而如果細看越南貿易數據，就一目瞭然——當然可以有Made in Vietnam，但越南不可能成為替代中國的plan B。

被忽略的貿易逆差

越南的成績是不可否定的。從2002年的364.5億美元，到2021年的6685.4億美元，20年間越南進出口額增長了17倍，貿易規模位於全球第20位。在越南身前的19個國家中，只有中國、墨西哥、印度、俄羅斯是發展中國家。墨西哥、俄羅斯不以加工製造業見長，緊隨中印，越南在某種程度具備了「世界工廠」的雛形。

越南製造業的發展和外貿頗有中國90年代發展起飛的模樣。（Getty）

但，事實上，僅看增長顯然是錯誤的。故事還要從這兩個關鍵數據說起。

繼越南第一季度貿易數據報喜後，事實上，越南5月出口按年增長16.4%。而最關鍵的是，越南5月的貿易逆差是17.3億美元。再看一個數據，2022年前4月越南實現貿易順差25.3億美元，然而同期，越南對華貿易逆差超200億美元。

什麼意思呢？對於越南這樣的完全出口型國家來說，貿易逆差基本就意味着沒賺錢。

以越南前5月進口商品結構來看，生產資料佔93.9%。其中機械設備、工具及備件佔比44.8%，下降0.3個百分點，原材料和燃料佔比49.1%。足可見，越南的貿易逆差，來自於越南的製造業進口需求。

而中國則是越南最大的進口國。前5月，中國以496億美元成為越南最大的進口市場。很湊巧的是，美國以467億美元成為越南最大的出口市場。二者幾乎持平。簡單說就是，越南從中國大量進口生產物資和原材料後，通過越南製造，再轉手出口到美國。

越南受限於人口和國土面積，再加上本身基礎設施建設不夠完善，越南製造業整體處於早期的積累階段，還遠沒有形成產業鏈的規模效應。所以，越南製造必須要從中國大量進口生產物資，主要就是機械設備、工具和零部件。從這個角度看，越南製造業只是中國產業鏈的一個延伸。

Made in Vietnam 外資依賴的背後

過去這些年，時常聽到各種產業鏈轉移到越南的說法。第一季度，越南有5種商品出口額超過50億美元，分別是手機及零件、電腦電子、機械設備、紡織服裝、鞋類，合計佔外貿進出口的60%。乍看之下，對啊，這些不都曾經是「中國製造」嗎？怎麼就成了「Made in Vietnam」（越南製造）？

越來越多的「中國製造」成了「Made in Vietnam」。（Getty）

坦白說，無需避諱「產業鏈轉移」這個說法，原本就已經持續多年。很簡單，以電子產業為例，今年一季度越南電話和電子零部件出口額142.3億美元，計算機電子產品及零部件出口額130.5億美元，在越南出口中佔有重要地位。電子產業轉移到越南，成長到這個規模，絕不是一朝一夕就能辦到的。

越南加工貿易實現了從0到1的歷史跨越，其實從2008年次貸危機後就已經發生。2008年金融危機從東南亞席捲全球，全球產業資本重新洗牌。由於對世界市場融入度不高，越南幸運躲過一劫，這為其爭取到了寶貴的市場真空。越南港口眾多，交通便捷，勞動力、土地生產要素成本低，是資本的絕佳去處。加之，其實早在1986年越南總書記阮文靈主政期間，越南就通過了激進的外商投資法案，「動員一切力量吸引境外資本」，有超自由的外資環境。

時任三星會長的李健熙與接班人李在鎔，危機中奔赴越南。不久後，一座耗資6.7億美元的手機制造廠在這裏拔地而起。隨後十多年，三星對越累計投資180億美元，建立了200多家本土供應商。目前，越南已是三星全球最大的生產基地。2007年越南加入WTO，郭台銘親自參觀了從深圳龍華工廠到河內的跨國運輸路線。2018年貿易戰升級，鴻海加速向越南轉移。一方面，將美國網通產品的製造中心，從廣西南寧遷到了越南北寧。另一方面，將部分iPad和MacBook生產線從中國轉移至越南。此後鴻海對越增資2.7億美元，開始擴大對液晶顯示屏的生產。事實上，大陸供應商也在瘋狂投資越南。立訊精密、歌爾聲學、藍思科技、德賽電池等廠商紛紛小步快跑出國門，投身北越搞生產。

除此之外，來自全世界的紡織鞋帽訂單，也在瘋狂湧入越南。胡志明市服裝、紡織品、刺繡和針織協會主席此前表示，很多紡織服裝企業獲得了大量訂單，可以生產到今年年中甚至9月，甚至在越一些工廠訂單已經排滿整年。

越南的鞋履生產已經非常成熟。（Getty）

全球訂單拉動了越南加工製造業的興盛。外資湧入加工製造業，一個由訂單與外資合力驅動的加工貿易鏈，在越南形成了。

但其實，從這些轉移過去的工廠就可以看出來，大部分都屬於勞動密集型產業，就算是電子製造行業，越南承擔的也主要是產業鏈條上的裝配架加工環節，而不是整個產業鏈整體搬遷到越南。中國外交學院世界政治研究中心主任施展指出，「在越南和珠三角的調研告訴我們，從中國向越南轉移的，並不是某些行業中的整個產業，而是該產業生產流程中的某些特定環節，主要是對供應鏈需求較低、人工成本佔比較高的環節，通常是最終的組裝環節。其他環節很難轉移出去，仍然留在中國的供應鏈網絡中。」

一個最好的故事是，全世界都知道三星將產業鏈從中國轉移至越南，但可能都沒注意到，三星2018年年底關閉天津手機工廠後，隨後立即宣佈投資24億美元在天津新建全球領先的動力電池生產線。與此同時，三星西安存儲晶片工廠二期如火如荼。這一項目投資總額達150億美元，建成後將使西安成為全球最大的閃存晶片生產基地。很多跡象顯示，對三星等眾多海內外企業而言，中國正在從低端的勞動力工廠，轉變成承接高端製造業的重要地區。

時任三星會長的李健熙與接班人李在鎔很早就選擇了越南建廠，將生產線轉移。（新華社）

產業資本肯定會基於對利潤的追逐，自發的進行這種低附加值產業轉移，這是很正常的。數據也佐證了，轉移到越南的產業鏈，大都是集中在下游，大量生產資料仍然需要從中國中上游進口。再加上2018年，美國對中國發動貿易戰後，就有很多中國企業也自發去越南建廠。他們在越南進口自己在中國已經生產好的半成品，只是在越南做一個最後的組裝，貼上越南製造的標籤，再出口到美國。這是為了規避美國各種貿易戰。所以，越南出口到美國賺的貿易順差，其中有一部分，還是中國企業賺走的。

中國製造向越南等新興經濟體轉移，也是中美貿易摩擦及區域交流合作加強的產物。早在2008年，深圳國資就在越南海防市傾力打造了中越經貿合作區。經過十多年聯合推動，目前中越合作區內已有多家中國行業龍頭入駐，涵蓋電機、安全氣囊、電子元器件等領域。據不完全統計，截至2019年，60多家A股上市公司公布了對越南的相關投資。從數據看，中國是越南主要的外資來源國之一。

中國「製造業外流」本質

中國低端製造業向越南轉移，本質上也是中國持續多年產業升級的結果。早在4萬億投資後，中國產業結構轉型升級的壓力已經日益凸顯。此後，隨着中國開啟「騰籠換鳥」「清理過剩產能」等產業政策調整，不少內資企業和外資企業都紛紛將低端產能轉移到海外，同時加碼國內高端製造業的佈局。而與此同時發生的是，其實一系列相關研究都顯示，不僅中國與越南之間的經濟一體化程度在加深，而且中國同整個東南亞國家的一體化程度都有不斷加深的趨勢。

這說明什麼呢？說明中國「製造業外流」的核心本質，實際上是國內供應鏈規模以及生產網絡不斷擴大後的「溢出」。

從工業增加值的巨大差異來看，中國真正轉移到越南的是部分製造流程中的簡單生產和組裝環節，即對人力成本較為敏感的勞動密集型產業。這無可厚非，因為資本會遵循「冷酷」的成本計算規則。

但是，中國其他高技術製造業，比如高鐵、大飛機、核潛艇、半導體等幾乎不可能轉移出去。此外，雖然對外貿易相對興旺，但越南的貿易主要嵌合於美國的消費網絡，而生產主要嵌合於中國的生產網絡，因此越南極易成為中國供應鏈網絡的「外溢」以及通達世界市場的「中介」。

中國製造向高技術製造業轉型，比如高鐵、大飛機、核潛艇、半導體等幾乎不可能轉移出去。（微信@中國鐵路）

基於此，長遠來看，越南製造業之於中國製造業並不會形成此消彼長的替代關係，而是一種相互支撐、優化配置以及協同發展的模式。由此，越南不可能成為替代中國的plan B。