國際婦女節｜被剝奪教育權和希望　賦權女孩以筆代劍奪回夢想

【國際婦女節／三八婦女節／女王節】教育是基本人權，但在世界各地，仍有不少女孩因為傳統思想、宗教糾紛、政局動盪或貧窮而無法接受教育。在阿富汗，女孩本應正享受青春爛漫的校園生活，追求知識，但去年伊斯蘭基本教義派組織塔利班頒布禁令後，她們再度被禁於小學、中學及大學校門外，一夕間失去所有讀書機會，埋葬了她們本來光明的前程。為何在現今世代，女孩只是想上學讀書，卻遭到各種無情阻礙，甚至備受生命威脅？

撰文及圖片：國際培幼會（香港）



憧憬書寫未來 卻被拒諸校門外

持續的衝突徹底翻轉了兒童的生活，他們為逃離戰火被逼離開家鄉，成為難民，過着顛沛流離的生活，失去上學讀書的機會。據聯合國教科文組織估計，全球現時有2.22 億受危機影響的兒童和青少年需要緊急教育支援。在政治或宗教衝突糾紛中，女孩的受教育權和自主權往往會率先被犧牲。根據保護教育免受攻擊全球聯盟（Global Coalition to Protect Education from Attack）記錄顯示，在至少 11 個國家，女孩因其性別而成為襲擊的目標。 在某些國家下，例如阿富汗、尼日利亞和巴基斯坦，武裝團體更會視女學生和女教師為襲擊目標，透過暴力威脅或攻擊，阻撓女性接受教育。

自2001年阿富汗塔利班政權被推翻，當地女性曾享有長達20年的教育機會，去年塔利班重新掌權後，女性權益急速惡化，當局相繼頒布禁令禁止女性入讀小學、中學及大學。女孩教育的權利再度被剝奪，曾經滿懷壯志的她們被逼中斷學業，憧憬的燦爛未來在一夕之間被摧毀。有女學生形容，痛失教育權利的她們就似被折斷雙翼的鳥兒，無法自由地向夢想飛翔。

俄烏衝突一年間，烏克蘭教育及科學部發布《拯救烏克蘭學校》報告（Save Schools in Ukraine）指，2,300間學校在轟炸及炮轟下被破壞，最少286間學校被完全摧毀，兒童及女孩喪失接受的教育權利。

女性讀書權得來不易 實現平等教育長路漫漫

因性別被禁止上學看似匪夷所思，但至今仍在世界各地發生，無數女孩失去發光發熱的機會。縱觀世界各地的歷史進程，女孩要擁有接受教育的權利，必先衝破多重障礙，積極推動政策改變才能看到曙光。在中國，女性曾因受到「女子無才便是德」的傳統思想影響，推祟女子要留在家中相夫教子，無需追求學識。隨着社會風氣漸趨開放，女性的教育權利才獲得重視，在1960 年代前，中國女性的小學入學率僅為 20%，自 1986年頒布《義務教育法》後，才顯住上升逾90%。

在美國，早期的殖民時代，高等教育亦只為男性而設。在20世紀的女性主義浪潮推動下，女性積極爭取平等高等教育的權利，至1980 年，美國大學的男女入學人數才首次相等，而至今女性在大學入學率和畢業率方面都超越了男性。

在印度，受重男輕女的傳統思想影響，當地童婚陋習盛行，貧窮女孩被逼告別校園生活步入婚姻，失去人生的自主權。印度議會自2002年提出憲法修定案，積極推動保障兒童教育權利，並於2009 年實施了《受教育權法》，規定 6 至 14歲兒童必須接受義務教育。經過政策推動，2002 年後，印度女孩的小學入學率由 74%，逐漸升至現今的逾90% 。 但儘管如此，法規仍難以扭轉當地的傳統風氣，女孩的失學率、輟學率至今持續居高不下。

尼日利亞東北部遭受長達十年衝突的蹂躪，培幼會獲得加拿大全球事務部的資助，在2021 年 6 月展開計劃，為受影響兒童及女孩提供速成教育課程，協助難民兒童趕上學習進度，已惠及超過 2,245 名兒童，其中女生約佔70%。

女性受教育權利無疑是經過無數的血淚爭取而成，然而在很多發展中國家，仍有不少女孩受傳統觀念、宗教信仰、性別暴力及貧窮等因素阻撓，無法上學讀書。據聯合國教科文組織估計 ，現時全世界有 1.29 億名女童失學，為女孩爭取教育權利仍是長路漫漫。

讓教育成為女孩的利劍

南非前總統曼德拉曾經說過：「教育是改變世界最強大的武器。」教育能夠賦權女孩為自己發聲，讓她們勇敢對抗世界上的不公義，諾貝爾和平獎最年輕的得獎者馬拉拉為最佳的例子。2009年，她親身親歷塔利班在巴基斯坦頒佈禁令禁止女孩上學，並炸毀一百多所女子學校。從此，她決心以文字記載塔利班禁止女童受教育的情況，以及女童對接受教育的渴求，其後更因此被恐怖分子塔利班組織槍擊，但她未有被暴力擊退，堅持為女性受教權而奮戰，以連子彈都無法穿透的堅定力量，影響全世界。

多年來，國際培幼會致力保障兒童及女孩的教育權利，在不同地區為受衝突影響的兒童改善生活及提供安全教育環境；並持續進行倡議及遊說工作，為兒童提供教育支援，保障女孩不會因失學而陷入童婚和懷孕等危機，當中包括：

•自2016年起積極在衝突不斷的西非和中非進行遊說，推動各國政府簽署《安全學校宣言》（The Safe Schools Declaration）承諾保障學校安全，並提供充足資源，保障女童教育權利。

•透過參與國際會議，包括全球教育夥伴關係增資峰會及氣候峰會，倡議各國政府增加教育資源，喀麥隆、乍得、幾內亞、馬拉維、尼日爾、巴基斯坦和坦桑尼亞已許下政治承諾保障女童教育。

•在鳥干達、海地、埃塞俄比亞及烏克蘭等衝突不斷的地區，為受影響兒童及孩提供安全教育環境。

培幼會透過不同的項目致力賦權女孩為自己發聲，讓女孩發揮自身的影響力，從而透過遊說宗教領袖、社區成員和地方當局，保障女孩的教育權，以及減少童婚、販賣兒童和其他形式的暴力侵害女孩和婦女行為。

培幼會相信女孩從不缺乏能力，而是欠缺發展所長的機會。讓我們一同守護女孩的教育權利，使她們能夠將知識化作利劍，擁有機會實踐人生抱負。