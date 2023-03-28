Binance並非FTX　加密貨幣恐面臨「滅頂之災」？

昨日（27日），美國商品期貨交易委員會（CFTC）向芝加哥聯邦法院提交了起訴狀，指控幣安公司及其行政總裁趙長鵬涉嫌違反監管措施，觸犯交易及衍生品相關的法律。

在人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried的 FTX 帝國自去年崩潰後，幣安的影響力與日俱增，其所處理的交易價值約1.6萬億美元（約12.56萬億港元），約佔整個加密貨幣市場交易量的一半。隨着近期各國監管當局對加密貨幣行業加強監管下，是次事件恐對虛擬貨幣掀起一波更巨大的衝擊。



CFTC特別指控幣安在發行金融衍生品前，未依照法律在該部門進行註冊登記，從而逃避了一系列其應盡的義務；該委員會還稱幣安在沒向其註冊的情況下招攬散戶與機構客戶。CFTC正在尋求幣安繳付罰款、沒收其非法所得，以及對其實施永久交易和註冊禁令。除趙長鵬和多個與幣安有關的實體外，於2018年至2022年間擔任幣安首席合規官的Samuel Lim一同被列為被告。

幣安（Binance）目前是全球最大的加密貨幣交易所，為逾150種加密貨幣提供交易平台，包括比特幣，以太坊、萊特幣以及其BNB代幣；該交易所還是加密貨幣交易、數碼藝術、風險投資等多個領域的主導力量。據數據網站CryptoCompare去年12月中的資料，幣安所處理的交易價值使FTX相形見絀，後者在倒閉前僅處理約2,300億美元（約1.81萬億港元）的交易，只及幣安的一成多。

FTX在所處理的交易價值上，與幣安比較起來相形見絀。(Getty)

與FTX一樣，幣安也是一間離岸加密貨幣交易所，其分支機構位於美國，符合美國法規，世界其他地區可用的幣安版本允許風險更高、更奇特的加密貨幣交易形式。但根據起訴中引用的數據，截至2020年，規模大得多的離岸交易所約有六分一的用戶是逃避禁令的美國人。

早於去年6月，彭博社已報導指美國證券交易委員會調查幣安在2017的首次代幣發行（ICO）是否涉及違反證券法。該公司也是迄今為止美國監管機構打擊行動的最大目標，這場打擊行動已經席捲了多間大公司及高層人士，包括美國加密貨幣交易所 Coinbase Global、中國區塊鏈項目波場（TRON）創辦人孫宇晨，以至加密貨幣界Terraform Labs共同創辦人權道亨（Do Kwon）。

權道亨早前在歐洲巴爾幹半島國家黑山被捕。(Reuters)

早於2018年已被監管部門盯上…

據知，創辦人趙長鵬目前在杜拜工作，惟幣安的確切位置，以及監管權誰屬也一直是個謎。最初，公司的總部設在中國，在北京 2017 年打擊加密貨幣之前將大部分業務轉移到日本。但趙長鵬多年來一直表示，該公司沒有特定的總部，這一立場使該交易所的監管狀況向來不明朗。

CFTC 的指控引用了2019年一次公司內部會議的聲明，稱這種做法是有意無視任何地方的法律監督，而不僅僅是在美國。據CFTC的說法，即使訴訟中針對的交易所應該只在美國境外運營，幣安仍受到其法律監督。這是因為據稱幣安串謀幫助美國客戶規避對該交易所的現有禁令，包括通過指示他們使用虛擬專用網絡（VPN）來掩飾他們的位置。

事實上，幣安於2018年就被曝出遭不少犯罪份子利用作轉移資金的平台，美國西雅圖的檢察官辦公室等多個監管機構因此開始調查該公司。此外，美國司法部和證券交易委員會（SEC）自2020年以來便一直在調查幣安與幣安美國的關係，若能證明幣安對後者握有控制權，美國監管機構便有權監管幣安的整體業務。自2021年起，CFTC已經開始調查幣安等多家交易所，特別是該機構允許美國居民買賣加密貨幣衍生品的情況。

幣安近年遭美國多個監管部門盯上，圖為位於美國華盛頓的CFTC。（Reuters）

不過，由於趙長鵬早於2018年10月便開始「見招拆招」，大肆聘請律師、以及至少5名美國國稅局的前官員，以應付監管部門的行動。其中，設立幣安美國這一新交易所，大大轉移美國監管當局的注意，這使得監管工作出現阻滯。因這一做法主要是讓當局的任何調查得先從幣安美國開始，從而在最大程度上減少對於幣安主平台的衝擊，公司內部的機密文件也不用交給相關部門。

近日，美國監管部門加緊對加密貨幣交易所採取行動。加密圈普遍懷疑，這些打擊行動旨在為創建數碼美元掃清障礙，因相關的進展一直較為緩慢，並受到各方政治利益的限制。有分析認為，美國未來的加密貨幣市場會變得更加溫和，與加密貨幣有接觸的傳統金融機構或會重新審新其可能面臨的風險，將不得不權衡新的行業發展情勢與及各大交易所提供的流動性。

美國政府現時是比特幣最大的巨鯨大戶（bitcoin whales）之一。(Reuters)

美國也是比特幣巨鯨大戶之一？

過去數月，以美國證券交易委員會（SEC）為首的監管機構不斷起訴加密企業、持續對加密市場施壓，導致Silvergate、Signature等如骨牌般倒下，讓不少人擔心此舉會扼殺美國加密貨幣的創新。

不過，較鮮為人知的是，美國政府本身其實就是比特幣最大的巨鯨大戶（bitcoin whales）之一。據Dune最新的統計數字，美國政府持有205,515枚比特幣，價值約57億美元（約447億港元），約佔流通供應量的1.06%。這些比特幣主要是從過去的案件沒收得來的。

與其他比特幣巨鯨者相比，美國政府持有的數量讓其成為最大的持有人之一，僅次於中本聰（2.2萬個地址中約持有 110 萬枚 BTC，但長期未動用），以及被標記為幣安交易所的冷錢包，當前約248,597枚（還有其他數個錢包，不過絕大多數是為客戶保管）；同時還遠遠超過美國上市公司中持有最多比特幣的 Microstrategy（約 132,500枚BTC）。

美國政府的龐大庫儲，使得市場投資者十分關心當局是否有拋售比特幣的打算，畢竟如此大量的比特幣，很可能會對市場帶來劇烈震盪。

美國監管機構連串的打擊行動，令外界關注加密貨幣的未來發展。(Reuters)

在趙長鵬因違反監管規定被美CFTC起訴後，幣安發聲明指與CFTC合作了兩年多，對被起訴感到意外和失望，並從四方面回應。該公司重申已開發了一流的技術來確保平台合規，是第一家強制實施KYC驗證的全球（非美國）交易所，且到今天仍然實施符合相關驗證的最高標準之一。公司亦致力於確保透明度，並與美國及全球監管機構和執法部門合作。

趙長鵬亦在個人Twitter賬號推文發一字：4，疑似呼應其年初發布的2023專注目標及建議的第四項作出回應：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新聞、惡意攻擊等。他又指幣安不會迴避挑戰，樂意與世界各地的監管單位和政府合作，希望為所有問題尋求一個有好的解決方案。

無論如何，一直以來幣圈的問題是個行業性的問題，缺少監管必然會造成漏洞，最終損害的往往是參與幣圈的投資者。這也使幣圈難以進入主流，塞礙其長遠的發展。自去年經歷了FTX破產等事件後，該行業對監管部門的各種行動表現得越加歡迎，皆因長遠而言監管對行業的發展將會是一件好事。