人工智能公司OpenAI上周推出新升級的ChatGPT後，包括美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在內的人工智能行業高層、專家，近日聯署公開信呼籲至少在6個月內，暫停開發所有較ChatGPT-4更先進的人工智能研發者系統，直至有經外部專家審核的人工智能安全協議出台。



超過1,700人共同簽署了公開信，除馬斯克外，常被稱為「人工智能教父」之一學者Yoshua Bengio，以及人工智能科學家、行業先驅Stuart Russell等人亦在聯署之列。

此一公開信指出，擁有與人類競爭能力的人工智能（human-competitive intelligence）對社會和人類可能存在極大的風險，並列舉了錯誤資訊、新一輪的自動化剝奪就業崗位、甚至淘汰人類的潛在風險。「行業所有關鍵參與者均應公開暫停研發並接受監督，如果不能立即暫停研發，政府應當介入並推行暫停令。」

考試成績「完勝」，還將代為工作？

自去年底首個公開測試的ChatGPT程式向用戶開放以來，許多用戶、專家以及各國立法和監管機構都提出了對ChatGPT的憂慮。

例如，上周ChatGPT-4推出後，OpenAI公佈了該程式智能的一系列測試結果，顯示GPT-4可以以高分通過大多數SAT測試（美國大學入學測試）、GRE考試（研究生入學考試），還在美國律師考試中取得90%以上的成績。在美國大學預修課程考試中，GPT-4更通過了從藝術史、生物、環境科學、宏觀經濟、心理學、美國歷史等大多數科目的測試。

OpenAI特別指出，所有結果是在沒有對程式就各個考試項目進行專門訓練的情況下得出的。

這種跨越學科、專業範疇的能力意味着，各行各業的僱員皆有可能受到衝擊。據OpenAI和賓夕法尼亞大學的研究人員最新的研究更指出，多達80%的美國勞動力中，至少有10%的工作範疇將會受到ChatGPT的影響，約兩成勞動人口甚至有高達一半的工作受到影響。研究人員還發現，收入較高的職業可能更容易接觸GPT，但它幾乎涵蓋所有行業。

ChatGPT4更易傳播錯誤信息？

另一方面，根據一個由記者組成及核查各類資訊網站的平台NewsGuard，新版ChatGPT變得更加容易產生錯誤資訊，甚至這些資訊的說服力也變得更強。

該網站通過其搜集的網絡中常見謬誤、陰謀論等的合集，在當中挑選100個來對新舊版ChatGPT進行誘導性測試，發現GPT4對所有100項測試全部以錯誤信息進行回應，而GPT3.5則成功避開了其中20項，核查人員還發現，新版比舊版更擅長模仿疫苗陰謀論者、俄羅斯當局的政治宣傳等的誤導性觀點。