全球第一人口大國易主：是「印度世紀」而非「中國世紀」？

撰文：藺思含
出版：更新：

在印度人口最多的城市、孟買的邊緣地帶，伴隨着一聲刺耳的哭聲，一個名叫Vehant的男孩誕生在醫院產房。時間是2022年11月9日。體重是3.6公斤。

在許多方面，Vehant體現了新時代的印度：他是整個家族中第一個在醫院出生的人，父母經過自由戀愛而非相親結婚，並在十多年前從印度北方邦的一個農村移民到這個大城市的郊區。他的誕生可能是印度的一個人口里程碑，把這個亞洲新興經濟體推向全球第一人口大國。

此為龍象人口之爭系列之一

自聯合國1950年首次實施人口統計以來，中國一直是世界上人口最多的國家，不過將出現73年來首次變化。隨着中國在2022年首次出現人口負增長，比預期更早的迎來人口峰值，聯合國人口預測模型顯示，印度將在4月中旬超越中國、成為第一人口大國，但由於數據只是估算，中印排序可能已經改變。

數十年來，中印兩國的人口增長量合共佔據着全球三分之一以上，也藉助人口優勢成為世界第二大和第五大經濟體。但新的人口趨勢勢必會對兩國未來社會、經濟發展產生深刻影響。

聯合國人口預測數據指，印度人口將持續增長至2064年、達到17億，中國人口將下跌至11.5億。到本世紀末，印度人口亦將回落，但兩者差距更大，印度人口（15億）將是中國（7.32億）的兩倍。

由於印度人口高度年輕化，預期其到2050年將佔據全球適齡勞動人口（15-64歲）的六分之一，印度國家銀行則預測國家將在2019年成為全球第三大經濟體。而中國很快將進入超老齡化社會，到2035年，60歲及以上人口更將破4億，總人口佔比超30%，給青中年一代及國家財政造成難以想像的負擔。

失敗的強制絕育政策

與一孩政策下、出生率驟降的中國不同，印度在計劃經濟時期嘗試強行控制生育的政策，一年內國內約800萬男性被絕育。設置公務員動員絕育指標、命警察動員男性結扎等——在1975年、總理英迪拉·甘地（Indira Gandhi）執政期間走向極端的計劃生育政策未幾夭，而英迪拉在大選中落敗亦與這項強硬政策不無關係。事件成了一代印度人的集體創傷，以致於後來的國家和各邦執政者都不敢觸及。

所幸，得益於教育、收入和醫療水平的增長，印度的人口增長速度在近二十年來顯著降低，從1971至1981年間近25%的增長率自然滑落至2001至2011年的18%，避免了外界憂心的「人口災難」的發生。

但穩步增加的印度人口還是達到全球第一，其青年人口量尤其引人注目。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的人口統計數據顯示，目前印度25歲以下人口比例達到40%以上，即5.6億，其數量之多，以致於全球同一年齡層人口中每5個就有1個來自印度。相比中國，其人口平均年齡更高出10歲。隨着作為「世界工廠」的中國人力成本逐漸上升、製造業逐漸外遷，印度成了許多人口中下一個全球製造業中心的強力候選。

人口負荷還是人口紅利？

但這些數據還有另一面。印度不僅有着全球最大的、多達9700萬的未成年貧困人口（佔該國未成年人逾20%），根據聯合國教科文組織2017年的報告，全球超過三分之一（約35%）的文盲都在印度，不識字的成年人數量達到2.87億，他們當中的大部分來自農村；以農業作為主要收入來源的印度人口仍有近六成之多；由於地區發展的嚴重不平衡，最需要提高識字率、教育水平的北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）、恰爾肯德邦（Jharkhand）等地區，教育資源亦最落後，教師/學生比例遠遠低於國家平均水平。

男女不平等的頑疾也嚴重製約着印度的「人口紅利」，2005至2021年間，隨着印度經濟的進步，女性的勞動參與率卻從32%下跌至19%，意味着如今每5個印度女性中只有1個受僱傭工作，與2021年前塔利班重新掌權前的阿富汗基本一致。根深蒂固的家庭觀念、性別歧視直接扼殺了印度女性的生產力。

儘管中國在其經濟崛起之處也曾面臨一些與印度類似的問題，卻遠沒有後者這般嚴峻。聯合國教科文組織數據顯示，2000年中國15歲以上人口的識字率已經達到90.9%，文盲人口約1.14億，到2010年則下降至6700萬。與本世紀初的中國相比，印度可能需要創造更多的就業崗位，更要彌補其在教育基礎設施上的缺口，否則未來將成為印度經濟支柱的這一代青年人，將很難走出貧困的陷阱。

老齡化：中國的嚴竣考驗？

中國面臨的人口問題或許沒有印度複雜，卻仍然十分棘手。在持續了長達35年的「一孩政策」結束後，育齡配偶的生育意願卻陷入低谷，以致於2022年中國首次出現負增長。這意味着過在未來將無法延續依靠龐大人口、勞動密集型製造業推動經濟的發展模式，向高端產業轉移將是唯一的選擇。

與此同時，由於中國尚未成為高收入國家，隨着人口萎縮、勞動力成本上漲，高度老齡化的人口很可能進一步拖累經濟：勞動力短缺、消費放緩、製造業空洞化——這些在日本出現的現象或在中國上演。

中國老齡化研究中心2020年的一份報告中說，超過80%的老年公民患有至少一種慢性疾病，醫療加上日常護理支出對國家財政意味着巨大的負擔。而中國社會科學院（CASS）在2019年預測，中國的城市國家養老基金將在2035年之前耗盡。一些經濟學家因此指出，老齡化可能是未來幾十年中國面臨的最大挑戰之一。

眼下，延續了十多年的中印龍象之爭，前者結束高速發展期尋求轉型，後者雖坐擁龐大的年輕人口，二十一世紀，到底是以往所說的「中國世紀」，還是近年所謂的「印度世紀」？且看兩國如何一爭高下。

印度人口超越中國了嗎？

根據聯合國人口預測，印度將在今年4月14日超過中國。但人口學家指出，由於人口預測只是估算，實際人口數字難以掌握，印度人口有可能已經超過中國。

印度人口會繼續增長嗎？

聯合國人口預測模型顯示，印度人口會持續增長至2064年，屆時其人口總量可達到17億。

印度將超越中國成「第一人口大國」？　學者：中國心理上難接受加拿大人口增逾百萬多數是移民　印度中國為新永久居民兩大來源地深圳富士康被爆拆生產線轉移印度　官方稱消息不實：園區運轉正常印度崛起將如何影響中美關係？
印度
人口增長
人口老化
中國經濟
國際專題