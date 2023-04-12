印度將超越中國成「第一人口大國」？　學者：中國心理上難接受

根據聯合國人口預測，印度將在本月中旬成為全球人口最多的國家，超越自1950年代聯合國開始人口統計以來一直居於首位的中國。但人口學家也指出由於人口統計是估算得出，不排除印度人口實際上已經超過中國的可能性。



數十年來，中國和印度的人口總量之大，其人口之和已超過全球80億人口的三分之一。目前，兩國人口都已超過14億，而印度人口預期還會繼續增長至2064年，達到17億的峰值。

儘管聯合國人口預期顯示，印度將在本月14日超過中國，但比利時天主教魯汶大學（Université Catholique de Louvain）人口學家Bruno Schoumaker稱，確切的時間無從得知，因中印兩國的人口數字都存在不確定性。

此前，外界普遍預期印度會在2030年前成為第一人口大國，但由於中國生育率下降速度較預期更快，並在去年出現1962年以來的首次人口負增長，使得人口大國排名提前發生變化。

華盛頓人口資料局（Population Reference Bureau, Washington）的人口研究技術主任Toshiko Kaneda認為，低生育水平一旦出現便很難逆轉，鼓勵生育政策很可能也幫助不大。中國雖然在7年前取消一胎政策，2年前加碼宣布允許生育3名子女，惟該國人口高齡化仍然持續。

「全球人口第一」不僅是個頭銜，還關乎到一個國家的社會與經濟後果。對印度而言，這意味着國家有不斷增長的勞動力能刺激經濟活動；而中國則面臨能夠贍養高齡人口的適齡勞動力人口減少的情況。

阿聯酋哈利法科技大學（Khalifa University of Science and Technology）教授Stuart Gietel-Basten認為，考慮到中印在各個領域的競爭，這一變化在心理上可能是中國難以接受的，「接棒交予印度，將是人類歷史上的重大轉折。」