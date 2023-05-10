實測Google辨認AI生成藝術品遊戲　增廣見聞裝備自己迎接AI世代

近幾個月來，AI圖像生成技術大行其道，其精煉的生成圖像已多次成功蒙騙大眾眼睛，更衍生了一大堆相關的道德倫理和私隱版權爭議。從AI生成圖像於國際攝影大賽獲獎，到最近於網絡上引起轟動的羅馬教宗方濟各AI圖像都顯示出我們對該技術的不熟悉和有限認知，從而令我們對這項新科技有著不少保留與質疑。



Google藝術與文化平台最近就推出了數款以AI建造的小遊戲，旨在幫助我們應對即將到來的文化挑戰。遊戲Odd One Out要求玩家從四張圖片中識別一張由人工智能生成的「假」圖像，期望藉學習和訓練，增強大眾對AI生成技術的認知與辨認能力。



你們第一次看到上面的圖片時有沒有一刻信以為真？早前，有人利用AI圖像生成工具Midjourney在討論區發布了一張教宗方濟各疑似身穿服裝品牌Balenciaga羽絨大褸的相片引發各界輿論。很多人把教宗和Balenciaga的聯乘當成事實，媒體和網絡也爭相報道瘋傳，造成不少笑料。及後，不論是教宗打籃球的相片，或是前美國總統特朗普被捕的圖像都在網絡上掀起一陣哄動。有人開始對日漸精湛的AI圖像生成技術感到擔憂，甚至視AI為人類文化的重要威脅。

然而，科技的日新月異，未來人工智能的應用相信只有增而無減。為避免從世代中被淘汰，知己知彼盡早掌握和了解更多AI技術的知識顯然更為務實。Google藝術與文化平台最近就推出了一款小遊戲Odd One Out，訓練我們辨認AI生成圖像的技能。這款由Google藝術與文化實驗室的Caroline Buttet 和 Emmanuel Durgoni 製作的遊戲程式，玩家需要在四張Google藝術與文化藏品庫的圖像中識別一張由人工智能生成「偽收藏」。通過遊戲學習的形式，大眾可以掌握AI生成技術的特徵和細節，裝備自己分辨AI和人手製作的能力。同時，Odd One Out的每道題目亦會簡介其餘三幅由人手建造的藝術珍藏，激發玩家對文化藝術的興趣，推廣人類文明中的偉大創作。

經過一輪的遊戲體驗，要從世界各地不同文明的藝術品中找出AI利用資料庫仿製整合的生成圖像絕對比你想像中困難得多。AI能夠參考成千上萬件同類別的藝術品，從而生成超高分辨率的「藝術創作」，使繪畫的事物和對象甚至比你認知的更完美更符合對象的特徵。例如遊戲問哪一張不是人類打造的「鞋履」藝術品，可能那張你認為最符合、最平滑完美的圖像正是由AI生成；也許有些時候缺陷和不完美就是藝術的本質和文明進步的痕跡。

此外，Google藝術與文化實驗室同時也另外推出了三款由AI建造的小遊戲，期望以新興技術給予大眾不一樣的藝術文化體驗，推廣並保存世界珍貴的文化遺產。「Un-Dough !」是一款認識各地文化地標的拼字遊戲，玩家需要從五顏六色的黏土地標猜出正確的名稱。「Haiku Imagined」則是AI藉日本傳統的俳句詩歌中生成新詩、音樂，甚至動畫，讓異國文化者都能夠欣賞到俳句這種藝術形式的魅力。

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