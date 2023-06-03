中國允許阿根廷動用不超700億人民幣貨幣互換額度

在兩國官員星期五（6月2日）於北京會晤後，中國將允許阿根廷在1300億元人民幣（下同）貨幣互換額度下動用更多資金。



據《彭博社》報道，阿根廷央行公告稱，中國准許阿根廷在互換額度下動用不超過700億元人民幣的資金。此前，阿根廷所能動用的資金上限約350億元人民幣。



上述決定為阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）應對比索拋售情況提供了更多喘息空間。阿根廷將在今年較遲時候舉行總統大選，比索拋售情況助推受困於資金短缺的阿根廷通脹率達到100%。

中國人民銀行行長易綱 。 （Getty）

馬薩與中國人民銀行行長易綱星期五舉行會談後，結束為期一周的訪華之行。《上海證券報》報道，據中國人民銀行6月2日消息，2023年6月2日，中國人民銀行行長易綱會見了來訪的阿根廷經濟部長塞爾希奧·馬薩與央行行長米格爾·佩塞一行，雙方就經濟金融形勢、推動金融合作等議題交換了意見。



《彭博社》報道，隨著中國官員推動降低全球對美元的依賴，地緣政治因素成為會議的考慮因素。與此同時，馬薩正與國際貨幣基金組織重新協商向阿根廷提供440億美元債務再融資計劃。



儘管互換額度全部計入阿根廷的儲備，但阿根廷政府其實只獲准動用其中部分資金。有了新增資金，馬薩可以對阿根廷的平行匯率進行更多干預，以控制平行匯率與官方利率之間的巨大差距。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

