土耳其小貓咪進校園上課遭投訴要離開　老師不忍心最後決定這樣做

最近看到了一個非常溫暖的故事：2018年，一隻橘貓出現在了土耳其伊茲密爾市一所公立小學的操場上，牠非常友好且外向，會主動走到孩子身邊尋求關注，和那些膽小的流浪貓不同。



很快，牠就不滿足待在操場上了，甚至想要和孩子們一起上課學習。在學校的花園裏閒逛幾周後，小貓咪便直接入駐了學校三年級教室。

老師 Ivaşcu 和全班同學都非常歡迎牠，還給牠取名為Tombi 。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一開始老師也有些擔心，她怕小貓咪在教室四處遊蕩會分享小朋友的注意力，可能會阻礙學習，但很快 Ivaşcu就發現自己想多了。

Tombi的到來不僅沒有阻礙孩子的學習，還讓大家上課更加興奮。

Ivaşcu說：「以前學生在課間的時候，常常在教室裏跑來跑去，現在有一隻貓出現，他們學會了專注，而且再也沒有孩子遲到，每天都為了照顧Tombi而準時上學。」

Tombi在學校也得到了很好的照顧，牠不僅有固定的住所，也有水和食物。重點是班裏幾十個新朋友都很照顧牠，老師還帶牠去體檢，注射疫苗。

本來挺幸福的校園生活，卻因為一個家長的投訴戛然而止。一名學生的父母向學校管理人員投訴，稱一隻閒晃的貓可能會對孩子的安全造成威脅。沒有辦法，學校只能要求老師送Tombi離開。

這個消息讓全班都特別絕望，但為了好好安頓Tombi，還是幫忙找了領養。去新家後Tombi一直悶悶不樂，甚至絕食。

心疼小貓的老師Ivaşcu 只好把牠帶到自己家裏，可即便如此，牠依然不開心。學生們聽說後紛紛給自己的貓朋友寫信，希望牠能振作起來。

可貓咪還是沒有好轉。於是，Ivaşcu 決定在網上寫下貓咪的悲傷處境，沒想到一下子就火了。

小貓得到了很多人的關注和支持，甚至連學校的高層都知道了這件事。最重要的是，連抱怨過牠的家長也改變了主意，希望貓咪回到學校。

就這樣，一波三折的Tombi又回到了校園裏，再次變成那隻快樂的小貓……孩子們也超級開心！

後來，Ivaşcu 寫了一本關於Tombi的書，希望更多的人知道貓對於孩子和教育的意義。

再後來，學生們小學畢業，Ivaşcu離職去了國外，和她同行的還有小貓Tombi，他們在另一個地方開啟了新的篇章。

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