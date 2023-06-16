深圳地鐵投放反虐待動物廣告　惟遭投訴稱：貓狗一年咬傷4千萬人

深圳地鐵近日投放反虐待動物的宣傳廣告，卻引發爭議更遭到投訴。有聲音認為，廣告內容屬於極端動物保護人士的傑作，不符合普遍群眾的認知，「貓狗一年咬傷4000萬人，老百姓深受其苦。」



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據「沸點視頻」報道，深圳地鐵站內的熒幕上播放着反虐待動物的廣告，廣告中不僅有貓狗的照片，還包括「停止虐待動物」、「可以不愛，請別傷害」、「呼籲動物保護立法」、「虐待，從動物到孩子還有多遠」等標語。

惟相關廣告卻疑似遭到反對指，「貓狗一年咬傷4000萬人，老百姓深受其苦，鼓吹保護貓狗是脫離群眾」，更稱「虐待動物本身就是偽概念」，並向深圳12345投訴，要求更換成風景植物之類無爭議的內容。

對於投訴，深圳地鐵相關人員周四（15日）回應指，近期確實在部分地鐵站投放反虐動物宣傳公益廣告，目前沒有接到通知要求下架。

網民點睇：

「感謝深圳地鐵為反虐殺發聲！」

「貓狗是傳播狂犬病的生物武器，為貓狗站台必然包藏禍心。」

「查查這些投訴的人，背後定不簡單…」

「人們只看到貓狗咬傷多少人，那被虐待致死的又有多少人知道？」

「投訴的人對虐這個字不理解嗎？」

