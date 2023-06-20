熱浪引致「電荒」 　越南製造業的斷電危機

受厄爾尼諾現象影響，越南正在遭受的夏季高溫和前所未有的乾旱使該國北部供電緊張，居民、企業面臨輪流停電甚至突然斷電，許多國際品牌如蘋果、三星、佳能等的供應商工廠均受到影響，業界承受「難以想像的」損失。



5月以來越南連續遭遇高溫天氣，最高時一度達到44攝氏度，打破2019年的高溫記錄。昨日（18日）該國又迎來預期將持續一周的熱浪，溫度達36至37攝氏度。隨着炎熱季節下用電需求飆升，再加上乾旱使得作為越南北部地區兩大主要電力來源之一的水電產量下跌，北部的北寧省、北江省（Bac Giang）頻頻斷電。

法新社上周報道稱，該地區大量工廠的運營受到了長期停電的嚴重影響，一些工廠甚至沒有得到事前通知就突然被斷電。在北寧省（Bah Ninh，河內以北）生產鋁零部件的KingBill XNK聯合股份公司董事Vu Chi Hieu表示：「我們有一天遭遇26小時的停電，損失了數萬美元。」

業界損失「難以想像」

由於受到影響的北寧省與北江省為越南兩個主要電子產品生產基地和人口大省，前者更是全國吸引最多外國直接投資、以及工業產值最高的製造業中心，三星、佳能、富士康和微軟都在該省設有工廠或大型生產基地。

越南下龍灣作為最受外國遊客的景點之一，旅遊業也受到斷電衝擊，遊客大減。（ Getty/file）

據亞洲新聞台（CNA）報道，北寧省多個重要工業園區所在地一度接獲通知，要求將其能源使用量減半，迫使日本、韓國和歐洲商會向政府請願，要求迅速找到解決電力危機的辦法。日本商工會議所的Susumu Yoshida告訴法新社，僅一次斷電就可對一個工業園區內的五個製造商的造成超過19萬美元（約合148.5萬港元）的直接損失，而給整個越南北部的工業園區造成的總損失則「似乎是一個難以想像的數字」。

越南北部對水電依賴嚴重，佔整體能源消耗的43%，僅次於煤炭，但是近幾周北部和中部地區的11個大電廠的因水量不足、發電嚴重受阻。路透社引述氣象數據指，一些北方省份的降雨量僅有去年五分之一。工業部表示，幾乎所有北方水電站的水位都太低，發電量甚至不及其發電能力的四分之一。

同時，國家電力調控中心（National Load Dispatch Center）副主任Nguyen Quoc Trung表示，由於空調和電風扇的使用量激增，「（電力）網絡需求增加了20%」。他還警告稱，越北的電力短缺將持續到7月初。

據《越南英文郵報》（Vietnam Post English，暫譯）報道，除製造業外，還有養雞場因發電機無法及時啟動，逾千隻雞因缺氧和熱休剋死亡，給農戶造成近1億越南盾（約合3.3萬港元）的損失；許多家庭、小商戶更爭相購入或租賃發電機，來解決燃眉之急。

圖為2020年，越南北部太原省的一家製衣工廠。（Getty）

基礎設施滯後 向中國、老撾買電

為緩解電網壓力，北江省和北寧省實施日間優先生產用電、夜間優先居民供電的政策，儘量使工業園區能在電力危機下維持運轉。在人口逾800萬的首都河內在內，為確保日間室內冷氣供應，該市三分之二的街燈在晚上7-8時後就關閉，許多居民區的電力則被完全切斷，其他大城市也實行類似的措施。

除了儘可能節省用電，政府還要求相關部門加快一些延後的電力和輸電項目的實施，並計劃在7月推出政策，鼓勵居民和公共部門使用屋頂太陽能發電；此外，該國還每天從中國和老撾進口1000-1200萬千瓦時的電能（據越南電力部稱，進口電量僅佔北部地區日需求的2.7%）。

本月，越南還通過了歷時6年起草和修訂的國家能源規劃（PDP8），擴大使用國內天然氣和進口液化天然氣（LNG），以及增加水、風、太陽能等可再生能源的產能，但這些措施將難以在短期內落實，在此輪熱浪結束前，越南民眾和商家或許都要在電荒下謀生。

圖為越南首都河內，許多遊客聚集的鬧市。 （Getty）

分析師認為，該地區電力短缺的現象並不新鮮，政府對此亦早有預期，但多年來這裏卻沒有增加新的電廠。

綜合路透社、越南快訊（VNExpress）的報道，在上一個國家能源規劃（PDP7）下，該國可再生能源的投資在過去十年間激增，太陽能更是佔到了總裝機容量的四分之一，但由於項目審批的延遲、冗長的上網費用（即供應商將電能接入國家電網時需要繳付的費用）談判和監管的不確定性，使得這些投資幾乎都沒有投入使用。

根據國家電力集團數據，到2020年底，全國太陽能發電廠和屋頂太陽能的裝機容量為19.4吉瓦，但在熱浪的高峰期，也平均只有10.5吉瓦投入使用。

彭博社引述消息人士指，過去一年中，太多電子製造商在該地區擴大生產，「耗電量簡直是暴漲」。在外資擴大生產、極端天氣頻發的趨勢下，越南滯後的電能基礎設施無疑會阻礙其製造業進一步發展。