鐵達尼號觀光遊：花近200萬元不惜玩命的「神風特擊隊行動」？

1912年英國遠洋輪船鐵達尼號撞上冰山沉船後，約1,500人在北大西洋上喪生，隨着前往探索這個遺址的「泰坦號」觀光潛艇最新確認遭遇內爆遇難，這片海域的遇難者可能又要增加5名。自從一個多世紀前悲劇性的海難發生後，探索者、旅行家們就不顧高昂的成本和潛在的生命危險，希望一睹這個沉睡在海底的巨大船體的殘骸。



上周日（18日），載有英國富豪哈丁（Hamish Harding）、運行「泰坦號」的美國私人海底勘探公司海洋之門探險（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）等5人的潛水器在下潛1小時45分鐘後失聯，跨國救援團隊隨即展開連日搜救工作。

在鐵達尼號之行前，哈丁在個人Twitter上寫道：「我終於能自豪的宣佈，我加入了海洋之門探險公司的RMS TITANIC任務，擔任下潛到鐵達尼號的任務專家。」隨後他又細數「任務」的細節：允許下潛的天氣、大量事前準備工作、聽取簡報......字裏行間似乎都透露着興奮感。

事實上，他也不是第一個追着鐵達尼號殘骸到的近4000米深海的人。

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始於上世紀90年代的「鐵達尼號觀光遊」

海難發生後的數十年間，多個研究團體都在試圖在黑暗且冰冷的水下尋找鐵達尼號的蹤影。直至1985年，它的確切位置才被海洋學家及水下考古學家Robert Ballard帶領的研究團隊所發現。

圖為早年俄製潛水器「和平號」（Mir）被起重機下降至水中。（Wiki Commons）

鐵達尼號歷史協會的歷史學家Don Lynch指，鐵達尼號觀光於是在90年代開始出現，直到本世紀初。由於殘骸中文物的吸引力，以及擁有能夠帶人們抵達海洋這一深度的俄羅斯潛水艇和平號，故不少尋寶獵人、記者、畫家，以及《鐵達尼號》導演占士金馬倫（James Cameron）都曾經探訪此處，直到和平號退役、殘骸上的文物越來越少，觀光遊才一度中斷。

呂什（Stockton Rush）在接受旅行網站Frommer’s訪問時曾如此描述鐵達尼號的吸引力，他說：「你不可能寫出一個更好的故事，既有富人、也有窮人，其中包括了富足的生活、傲慢、悲劇，還有死亡。」

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2019年，時隔多年再次到訪的團體發現殘骸發生迅速腐蝕，又吸引了人們對此一深海遊的興趣。憑藉着自身對深海探索的熱情，以及人們對太空旅行這類探索式旅遊業的興趣，呂什於是在2021年帶着幾位「觀光客」，完成了「泰坦號」的首次下潛：「就像已經取得成功的太空遊一樣，我們看到了這個機會，讓富裕的人們能前往這艘沉船。」

高風險、無監管的「玩命活動」

據美國全國廣播公司（NBC）的報道，海洋之門似乎是現時唯一一間提供鐵達尼號觀光遊的公司。該公司向每位「觀光客」收取25萬美元（約196萬港元）的費用，但搭載乘客進行如此高風險活動的潛水器，卻至今仍未獲得第三方機構的安全認證。專家表示，大多數潛水器製造商會進行第三方認證，以確保設計的完整。

根據《紐約時報》公佈的一封信件，潛水器業內領導者、海洋學家等多方曾在2018年向海洋之門公司採取的「實驗性做法」做出警告，稱該潛水器的設計會達到或超過DNV-GL制定的安全標準，對泰坦號的開發和正在計劃中的探險活動感到擔憂。

然而，海洋歷史學家Sal Mercogliano指出，由於泰坦號在國際海域作業，可以逃避安全法規的限制，他稱「這是一個正在暴露在陽光下的灰色地帶。」

但在呂什看來，商用潛水器的安全規定雖然保障了該領域的安全運轉，卻也限制了創新和進步，因此對業界的這些呼聲置之不理。

即便如此，旅遊公司Brown and Hudson的創始人Philippe Brown告訴《華盛頓郵報》記者，報名輪候參加該觀光遊的名單依然很長。一些曾經參加過鐵達尼觀光遊的旅客則表示，參加者了解旅程的危險性。

美國喜劇作家、《阿森一族》（The Simpsons）的作家之一萊斯（Mike Reiss）就表示：「沒有一個走進這艘潛水器的人認為這是一趟遊輪旅行，在帶着興奮登艇之餘，更有一種緊張感，知道這可能意味着他們生命的終結」。泰坦號的首批乘客，德國籍退休商人兼冒險家Arthur Loibl就將自己兩年前的潛航比作「神風突擊隊」，稱「你必須要有點瘋狂才會做這種事情」。

如今，泰坦號悲劇經已發生，國際社會或許有需要重新思考類似這樣的高風險探險活動的社會代價，探討如何平衡私人風險與公共負擔，還有日後如何監管相關活動的方法。